重要な課題を理解することで、データ・ガバナンスの力を解き放つ

前回のブログでは、データ・ガバナンスとは何か、そしてなぜそれほど重要なのかを紹介しました。このブログでは、組織がガバナンスへの取り組みを開始する際に直面する課題について説明します。

組織は長い間、複雑で増え続けるデータ環境におけるデータ管理とデータの理解に苦労してきました。業務データは日々のビジネスオペレーションを支えていますが、ビジネスプロセスやワークフロー全体で洞察力を得たりデータを活用したりするには、テクノロジーだけでは解決できないデータ・ガバナンスの課題があることはよく知られています。

どの組織もデータ・ガバナンスの次のような課題に取り組んでおり、これらを戦略の一環として把握することが重要です。