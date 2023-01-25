重要な課題を理解することで、データ・ガバナンスの力を解き放つ

前回のブログでは、データ・ガバナンスとは何か、そしてなぜそれほど重要なのかを紹介しました。このブログでは、組織がガバナンスへの取り組みを開始する際に直面する課題について説明します。
組織は長い間、複雑で増え続けるデータ環境におけるデータ管理とデータの理解に苦労してきました。業務データは日々のビジネスオペレーションを支えていますが、ビジネスプロセスやワークフロー全体で洞察力を得たりデータを活用したりするには、テクノロジーだけでは解決できないデータ・ガバナンスの課題があることはよく知られています。
どの組織もデータ・ガバナンスの次のような課題に取り組んでおり、これらを戦略の一環として把握することが重要です。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
データのサイロ化により、組織は自社のビジネスを完全かつ正確に把握することが難しくなります。複数の運用システムでデータが管理されている場合、当然のことながら、サイロが存在します。サイロは分散型組織の現実を表している場合もあります。これらのサイロを解消してデータ・アクセス、データ共有、コラボレーションを促進することは、組織にとって今後数年間の重要な課題となるでしょう。サイロ間で連携して洞察を得るための適切なデータ・アーキテクチャーには、戦略的なデータ・ガバナンス・プログラムのコミュニケーションと調整が必要です。
明確なビジネス定義やルールのない未加工データは、誤解や混乱を招きます。複数のソースからのデータセットの結合や統合など、データを使用するには、物理的な形式を超えたレベルのデータ理解が必要です。複数のリポジトリー間でデータ資産を組み合わせたりリンクしたりして、より優れたデータ分析と洞察を得るには、調整が必要です。一貫したマスターデータ、参照データ、データ・リネージュ、階層と連携する必要があります。これらの構造の構築と維持には、効果的なデータ・ガバナンスのポリシーと調整が必要です。
新しいデータの量、使用量、複雑さの増加を管理する上で、データ・プライバシーとデータ・セキュリティーは大きな課題となります。ますます多くの個人データや機密データがデジタル的に収集され、保管されるにつれ、データ侵入やサイバー攻撃のリスクが増大します。これらの課題に対処し、責任あるデータ管理を実践するためには、組織は不正アクセスや侵害からデータを保護できるソリューションに投資する必要があります。
効率的なデータ・プライバシーとセキュリティーの詳細については、「The Data Differentiator」をご覧ください。
データ・ガバナンスを取り巻く規制環境が進化するにつれて、組織は最新の要件と義務について最新の情報を常に把握しておく必要があります。組織は、企業のデータ・ガバナンス実践がコンプライアンスに準拠していることを確認する必要があります。また、以下の能力が必要です:
データの360度の視点とは、構造、ソース、使用方法など、組織内のすべてのデータを包括的に理解することを指します。組織固有のビューを提供するCustomer 360 、Patient 360、Citizen 360 などのユースケースについて検討します。こうした視点がなければ、組織はビジネスを完全に理解し、正しい結果を導き出すために必要なすべての情報にアクセスできない可能性があるため、データに基づいたビジネス上の意思決定を行うのに苦労することになります。
組織が生成するデータの量が増え続けるにつれて、このデータを効果的に管理し、管理することがますます困難になります。そのためには、データの量や複雑さを処理するための新しいテクノロジーやデータ管理プロセスの導入が必要になる場合があります。これらのテクノロジーとプロセスは、データ・ガバナンスの影響範囲内で機能するように採用される必要があります。
新型コロナウイルス感染症の蔓延によりリモートワークへの移行が大きく進みましたが、これによりデータ・ガバナンスの取り組みに課題が生じる可能性があります。組織は、リモートワーク環境でデータを効果的に管理し、データソースと利害関係者全体でコンプライアンスを追跡する方法を見つける必要があります。リモートワークがニューノーマルとなる中、組織は従業員がオフィスに物理的にいない場合でも、データが適切にアクセスされ、使用されるようにする必要があります。それには、データとシステムへのアクセスを制御、監視するための、ポリシー、手順、テクノロジーなどの一連のデータ・ガバナンスのベスト・プラクティスが必要です。
これらの7つの課題のいずれか、あるいはすべてに心当たりがあり、データガバナンス戦略の支援が必要な場合、あなたは一人ではないことを知っておいてください。次回のブログでは、データ・ガバナンス戦略の構成要素について説明し、データ・ガバナンスのフレームワークをゼロから確立する方法についての見解を共有する予定です。
その間、データ・リーダーのためのガイド「The Data Differentiator」で、データ主導型組織の構築についてさらに学んでください。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。