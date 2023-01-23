簡単に言えば、データ・ガバナンスとは、組織内のデータを管理するためのポリシー、手順、基準を確立するプロセスのことです。そのためには、役割と責任を定義し、データ品質に関する基準を設定し、組織の目標と価値観に沿った方法でデータが使用されていることを確認する必要があります。

しかし、無味乾燥な言葉に騙されないでください。データ・ガバナンスは、あらゆる組織の成功にとって不可欠です。それがなければ、データをオオカミ（または昨日入社したばかりで何をするのか全く分かっていないインターン）に丸投げするのと同じことになります。データ・ガバナンスが不十分な場合、次のようなさまざまな問題を引き起こす可能性があります。

一貫性のない、または矛盾するデータ

あちこちに散らばるデータに基づいて重要なビジネス上の意思決定を行わなければならないことを想像してみてください。イライラするだけでなく、コストのかかるミスにつながる可能性もあります。

データ・セキュリティー侵害



データが適切に保護されていない場合、あらゆる困難にさらされることになります。ハッカーやサイバー犯罪者は常に機密データを入手する方法を探しています。適切なデータ・ガバナンスがなければ、彼らは非常に簡単にデータを入手できてしまいます。

信頼性の喪失



データが信頼できなかったり不正確だったりすると、組織の評判に重大な損害を与える可能性があります。データを信頼できなければ、誰もあなたを信頼しません。

ご覧の通り、データ・ガバナンスは決して軽く扱ってよいものではありません。しかし、だからといって楽しくないというわけではありません。まあ、「楽しい」という表現は少し大げさかもしれませんが、データ・ガバナンスを面倒に感じさせない方法は確かにあります。ここでは、留意すべきベスト・プラクティスをいくつか紹介します。

明確な役割と責任を確立する

誰が何を担当しているのかを全員が把握できるようにします。人々が効率的に仕事を遂行できるよう、必要なトレーニングとリソースを提供します。

ポリシーと手順を定義する

組織内でのデータの収集、保管、使用方法について明確なガイドラインを設定します。これにより、全員が同じ認識を持ち、データが一貫して管理されるようになります。

データ品質を確保する

データの正確性と完全性を定期的にチェックします。さらに、問題を見つけたときに修正するためのプロセスを確保します。ゴミを入れたらゴミしか出てこないことを忘れないでください。

データのサイロ化を解消

データ・サイロは、どんなデータ・ガバナンス・プログラムにとっても最大の問題です。これらのサイロを解消し、データの共有とコラボレーションを促進することで、組織内で何が起こっているかをより完全に把握できるようになります。

もちろん、データ・ガバナンス・プログラムを成功させるのは必ずしも簡単なわけではありません。利害関係者からの賛同を得たり、変化への抵抗に対処したり、データ品質を管理したりするなどの課題に直面する可能性があります。しかし、正しいアプローチと少しの粘り強さで、これらの課題を克服し、自分に合ったデータ・ガバナンス・プログラムを作成することができます。

だから、恐れずに袖をまくってデータ・ガバナンスに手を付けましょう。あなたのデータと組織にとって必ずプラスになるはずです。

今後の投稿では、私と私の Data Elite チームが、IBM のソリューションによって組織のデータ準備をどのように加速できるかについて、私たちの視点と洞察をもって、この取り組みをご案内します。

データ・ガバナンスについて詳しく知りたい方は、「データの差別化要因」をご覧ください。