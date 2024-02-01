すべての組織は独自のサイバーセキュリティー・トランスフォーメーション・ロードマップを作成する必要がありますが、人間が防御の最前線であることを保証するために組織がとることのできる3つのアプローチがあります。

1. 危機シミュレーション

サイバーセキュリティー侵害が起こった場合、迅速な対応が不可欠です。セキュリティー・チーム、基幹業務マネージャー、経営幹部は、被害を封じ込めるためにどのような役割を果たすべきかを正確に知っておく必要があります。準備に役立つように、多くの組織がインシデント対応（IR）計画とチームをサイバー・レンジ・シミュレーションでテストしています。インシデント対応チームを持つ組織は、IRチームやIR計画テストを行わない組織と比較して、データ侵害のコストを150万米ドル節約できます。

組織のメリット：

攻撃対象領域に関する知識を深めることで、脆弱性をより効果的に特定してレジリエンスを向上させ、組織全体のコラボレーションを強化します。

実際のデータ侵害の深刻さとプレッシャーを感じながら、サイバーセキュリティー・インシデントをシミュレートして体験する能力

エンタープライズ・レベルのサイバーセキュリティー・インシデントへの対応と回復、脆弱性の管理、より強力なセキュリティー文化の構築における自信

2. サイバーセキュリティー・アウェアネスとトレーニング

多くの企業は、サイバー・リスクを理解するのに苦労しています。IBMのサイバーセキュリティーに関する深い専門知識は、当社がトレーニング・セッションを開催してきた1,500社の組織で得た教訓を業界のベスト・プラクティスと組み合わせて活用したもので、組織のサイバーセキュリティーの向上を支援します。

組織のメリット：

インシデント件数の減少による全体的なコストの削減

ターゲットを絞ったトレーニングと関連したライブ・フィッシング・テストの可視性

セキュリティー・アウェアネスの向上と行動の変化

3. サイバーセキュリティー人材のトランスフォーメーション

サイバー脅威の巧妙化と増加に伴い、組織は高度な攻撃を検知、防止、対応するために必要なサイバーセキュリティー人材の育成と維持に苦労しています。IBMのサイバー人材トランスフォーメーションサービスは、各組織のサイバーセキュリティーの目的に合わせてカスタマイズされます。独自のセキュリティー人材管理プロセスでAIを活用することで、レジリエントなサイバーセキュリティー・チームの構築を支援しています。

組織のメリット：

現在および将来の需要を満たすために必要なサイバーセキュリティの人材とクリティカルなスキル

効果的かつ迅速なスキルアップと再教育を行う能力

業績を妨げる可能性のある重大なサイバー・スキル不足のリスクを軽減しながら、組織が人材をより迅速に成長させ、維持することができるAIとスキル戦略を組み込む機能

