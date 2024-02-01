サイバー攻撃はますます巧妙化しています。業界リーダーたちの将来に対する懸念と、組織が防御を強化するために実行できる3つのアプローチについてお読みください。
Thinkニュースレター
AI、サイバーセキュリティ、データ、自動化に関する厳選されたニュースをThinkニュースレターで購読しているセキュリティリーダーに加わりましょう。専門家によるチュートリアルと解説をメールで直接配信することで、手軽に学ぶことができます。IBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
サブスクリプションは英語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
現在、世界中に400万件を超えるサイバーセキュリティーの求人が存在します。これらの欠員を埋めることがセキュリティー上の必須事項となっており、この問題に対処するためにいくつかの世界的なコンプライアンス規制が制定されています。たとえば、米国では、2023年から2025年までのCISAサイバーセキュリティ戦略計画が策定されました。これは、全国的な基本レベルのサイバースキル向上とサイバー教育プログラムの変革、そしてサイバー労働力の強化を目的としたものです。欧州連合サイバーセキュリティー機関（ENISA）は、教育プログラムを通じてサイバーセキュリティーのスキル不足とギャップを低減するための一連の推奨事項を提供しています。世界中の他の地域でも同様のサイバー規制が施行されています。
ユーザーを騙して攻撃者にシステムへのアクセスを許可させるソーシャルエンジニアリング攻撃も、ますます巧妙化していくでしょう。ChatGPTなどの生成AIツールを使用すると、より多くの攻撃者がよりスマートでパーソナライズされたアプローチを行うことができ、ディープフェイク攻撃はますます蔓延すると考えられます。生成AI攻撃と戦うには、組織全体のサイバーセキュリティー・アウェアネスとトレーニングの実施が必要です。
2024年末までに、サイバー攻撃による世界経済へのコストは10.5兆米ドルを超えると予測されています。サイバー攻撃から組織を守るために必要なスキルを備えた専門家の不足は、2024年を通じて継続的なテーマとなるでしょう。これはビジネスや社会にとっての脅威です。しかし、生成AIは、組織がサイバーセキュリティーのトレーニング、開発、スキルアップ・プログラムに重点を置く防衛メカニズムに変革をもたらす可能性があります。
すべての組織は独自のサイバーセキュリティー・トランスフォーメーション・ロードマップを作成する必要がありますが、人間が防御の最前線であることを保証するために組織がとることのできる3つのアプローチがあります。
サイバーセキュリティー侵害が起こった場合、迅速な対応が不可欠です。セキュリティー・チーム、基幹業務マネージャー、経営幹部は、被害を封じ込めるためにどのような役割を果たすべきかを正確に知っておく必要があります。準備に役立つように、多くの組織がインシデント対応（IR）計画とチームをサイバー・レンジ・シミュレーションでテストしています。インシデント対応チームを持つ組織は、IRチームやIR計画テストを行わない組織と比較して、データ侵害のコストを150万米ドル節約できます。
組織のメリット：
多くの企業は、サイバー・リスクを理解するのに苦労しています。IBMのサイバーセキュリティーに関する深い専門知識は、当社がトレーニング・セッションを開催してきた1,500社の組織で得た教訓を業界のベスト・プラクティスと組み合わせて活用したもので、組織のサイバーセキュリティーの向上を支援します。
組織のメリット：
サイバー脅威の巧妙化と増加に伴い、組織は高度な攻撃を検知、防止、対応するために必要なサイバーセキュリティー人材の育成と維持に苦労しています。IBMのサイバー人材トランスフォーメーションサービスは、各組織のサイバーセキュリティーの目的に合わせてカスタマイズされます。独自のセキュリティー人材管理プロセスでAIを活用することで、レジリエントなサイバーセキュリティー・チームの構築を支援しています。
組織のメリット：
2024年2月13日火曜日、午前10時～11時（東部標準時）にIBM Consultingチームに参加し、サイバーセキュリティー人材の専門家から話を聞き、新しいアプローチを適用してビジネスを変革する方法を学びましょう。
IBM X-Force Threat Intelligence Indexを使用することで、より迅速かつ効果的にサイバー攻撃に備え、対応するためのインサイトを得ることができます。
組織のインシデント対応プログラムを改善し、侵害の影響を最小限に抑え、サイバーセキュリティー・インシデントへの迅速な対応を実現します。
IBMの脅威検知および対応ソリューションを使用して、セキュリティーを強化し、脅威の検知を迅速化します。
インテリジェントな自動化およびオーケストレーション・ソリューションで、意思決定プロセスを最適化し、SOC効率を向上させ、インシデント対応を迅速化します。
組織のインシデント対応プログラムを改善し、侵害の影響を最小限に抑え、サイバーセキュリティー・インシデントへの迅速な対応を実現します。