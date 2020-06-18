ESG評価の計算のためにスプレッドシートを使用するコスト

毎年、ビジネス・サステナビリティー・チームは、環境・社会・ガバナンス（ESG）データを収集し、報告するために数か月にわたるプロセスに着手しています。多くの組織はスプレッドシートを使用して年次炭素会計とESG評価の計算プロセスを実行していますが、特に複数のフレームワークに報告する複雑なグローバル組織では、リスクと生産性の低下につながります。

ここでは、ESG評価の計算にスプレッドシートを使用する際に発生するリスクと、ソフトウェアがその問題にどのように対処するかを説明します。