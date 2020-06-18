ESG評価の計算のためにスプレッドシートを使用するコスト

毎年、ビジネス・サステナビリティー・チームは、環境・社会・ガバナンス（ESG）データを収集し、報告するために数か月にわたるプロセスに着手しています。多くの組織はスプレッドシートを使用して年次炭素会計とESG評価の計算プロセスを実行していますが、特に複数のフレームワークに報告する複雑なグローバル組織では、リスクと生産性の低下につながります。
ここでは、ESG評価の計算にスプレッドシートを使用する際に発生するリスクと、ソフトウェアがその問題にどのように対処するかを説明します。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ESG評価の算出に必要なメトリクスは、光熱費の請求書（財務部門が管理していることが多い）や、メーターデータエージェント、スマートメーターや専有設備のハードウェアやソフトウェアシステム（オペレーションやエンジニアリングチームが管理していることが多い）など、さまざまな情報源から取得・統合しなければならず、アクセスが困難です。サステナビリティー・ソフトウェアは、エネルギー小売業者、設備（インターバルメーター、センサー、太陽光発電システム）、ビル管理システムやビルディング・オートメーション・システムから直接データ収集を自動化することができるため、時間の節約やサイロ化の障壁を取り除くことができます。
基礎となるESGデータを追跡した後、さまざまな排出係数、報告境界、計算方法、および地域間のメトリクス変換に基づいて、排出データを手動で計算する必要があります。
サステナビリティー・ソフトウェアは、全国的に認められた炭素排出係数データテーブルの排出係数エンジンを維持することができます。例えば、Australian National Greenhouse Accounts、DEFRA（英国）（ibm.com® 外のリンク）、US EPA（Climate Leaders）（ibm.com® 外のリンク）、e-GRID USA（ibm.com® 外のリンク）、IEA National Electricity Factors（ibm.com® 外のリンク）NZ 環境省（ibm.com® 外のリンク）およびIPCC（ibm.com® 外のリンク）が挙げられます。さらに、サステナビリティー・ソフトウェアは、国際的に認められた基準に基づく排出量計算を導き出すことができます。
Enviziのようなサステナビリティーのレポーティング・プラットフォームは、複数の国または地域、複数の通貨、および複数のメトリクスによるレポート作成に対応しており、現地の測定単位と通貨でデータを取得することを可能にし、標準単位に変換する機能を備えています。
ESG評価のための財務グレード・レポートを作成するには、ソースでの収集からレポートの作成まで、プロセスのあらゆる段階で監査可能性が求められます。手動で取得したデータは、手作業によるミスにより不完全なデータになる可能性が高くなります。サステナビリティー・ソフトウェアは、その後そのデータに加えられた変更のための堅固な監査証跡を含め、キャプチャーされたすべてのデータが元のトランザクションにリンクされていることを保証できます。
在庫境界を変更するような構造変化が組織内で発生した場合（買収や売却など）、ベースライン排出量を再計算する必要があります。サステナビリティー・ソフトウェアは、ユーザーが組織階層を設定して調整し、レポート・グループを作成してベースラインを再計算するプロセスを簡素化するのに役立ちます。
スプレッドシートを使用すると、複数のユーザーが同時に使用するため、問題に直面する可能性があります。バージョン管理が問題となり、データの損失や誤りにつながる可能性があります。ファイルを定期的にクラウドに保存およびバックアップしない場合、データの損失が発生する可能性があります。最後に、同じデータファイルのコピーが複数存在する可能性があり、ユーザーが間違ったバージョンにアクセスするリスクがあります。
サステナビリティーレポート作成ソフトウェアを使用すると、すべてのユーザーが同時にデータにアクセス・閲覧でき、すべての変更がソースまで追跡され、定期的にバックアップされます。
組織が目標に対してパフォーマンスをベンチマークできるように、レポート期間全体で比較できるようにデータを定期的に更新する必要があります。また、静的なスプレッドシートでは、サステナビリティー・パフォーマンスの継続的な監視や管理が困難です。目標追跡機能を備えたサステナビリティー・レポーティング・ソフトウェアは、継続的なパフォーマンス管理を可能にします。
ESG評価プロセスを今年はうまく管理できたとしても、各ESGフレームワークの更新にチームが適応する態勢はどの程度整っているでしょうか？専門のESGソフトウェア・プロバイダーを利用することで、スコープ2排出量の新しい市場ベースの計算方法など、新しい要件に対応するプロセスを短縮できます。サステナビリティー・ソフトウェアのプロバイダーは、一般の人よりも先に報告義務やプロセスに対する今後の変更を認識していることが多いため、自社のソフトウェアに対象分野の専門知識を組み込むことができます。
IDC MarketScape: Worldwide Carbon Accounting and Management Applications 2024 Vendor AssessmentでIBMがリーダーボードのトップにランクインした理由をご覧ください。
コンプライアンスや報告要件を満たすようにESGレポーティングを合理化できます。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
サステナビリティーの目標を運用化し、透明性を高めるためにESGデータ戦略を策定しています。