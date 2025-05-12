調達の未来：コスト削減を超えて、AI駆動型の価値創造へ

数十年にわたり、調達はコスト削減と効率向上の能力によって定義されてきました。つまり、従来のオートメーションや調達テクノロジーはプロセスを改善しましたが、調達による価値の提供方法は根本的には変わっていません。
しかし今日、最高調達責任者（CPO）や調達リーダーは、コスト削減の推進以上のことを求められています。サプライチェーンの混乱に対処し、リスクを軽減し、コンプライアンスを確保し、より広範な戦略目標に貢献する必要があります。生成AI (生成AI) の台頭により、この機能はトランスフォーメーションを遂げ、オートメーションを超えて、戦略的インテリジェンスと価値の抽出へと大きく変革しつつあります。
IBM Institute for Business Valueのレポート「Smart procurement made smarter」によると、調達にAIを利用する企業は以下の測定可能な成果を実感しています。
こうした結果は、AIが調達を強化するだけではなく、調達を再定義していることを浮き彫りにしました。
これまで、調達テクノロジーとは、発注書の処理、請求書の照合、契約管理などのタスクの自動化に重点を置いてきました。これらの改善によってオペレーションが合理化されたものの、調達の戦略的影響力を高めることはほとんどできませんでした。
生成AIは、調達チームが次のことを行えるようにすることで、この状況を変えています。
これらの機能は調達の転換点となり、調達をバックオフィス機能からレジリエンス、イノベーション、長期的な価値創造のための戦略的手段に変えます。
調達チームは、期待が高まり、予算が厳しくなり、ビジネスニーズが複雑化する中で、ますます大きなプレッシャーを受けています。このペースに追いつくために、調達は従来のプロセス主導の役割から、ビジネス価値を生み出す戦略的パートナーへと進化しなければなりません。真の課題は、時代遅れのツールだけではなく、考え方の転換です。
先進的な組織は、これまで行われてきたことを単に自動化するのではなく、調達の役割を再考し、積極的にビジネス成果に影響を与え、それを形作っています。これは以下のことを意味します。
•
単に反応するのではなく、予測的な洞察を通じて変化を予測する • よりスマートな調達、サステナビリティー、サプライヤーのイノベーションを通じて、新しい場所で価値を見出す
• あらゆる段階にインテリジェンスを埋め込むことで、進化する企業の優先事項に合わせて調達を調整する
調達の次の進化は、継続的に学習し進化する適応型インテリジェンス、つまり AI システムにあります。将来を見据えた調達チームは、プロセスを自動化するだけでなく、調達を競争上の優位性に変える戦略的洞察を生み出すために AI を活用します。経営幹部の62％は、生成AIによって発見のペースが加速し、製品やサービスのイノベーションの新たな源泉が生まれると期待しています。
AI搭載の調達インテリジェンスを採用する組織は、次のことを期待できます。
AI駆動型の調達はもはや未来の概念ではなく、今起こっています。AIにより、組織は調達ストラテジーを根本から再考できるようになります。この変化を受け入れられない企業は、急速に変化する市場において後れを取るリスクがあります。
最近のIBVのレポート「The CEO's guide to procurement」によると、今行動する企業は、コスト削減を推進するだけでなく、企業全体の成長とレジリエンスへの重要な貢献者として調達を位置づけることができます。
