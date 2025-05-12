調達の未来：コスト削減を超えて、AI駆動型の価値創造へ

調達チームは、期待が高まり、予算が厳しくなり、ビジネスニーズが複雑化する中で、ますます大きなプレッシャーを受けています。このペースに追いつくために、調達は従来のプロセス主導の役割から、ビジネス価値を生み出す戦略的パートナーへと進化しなければなりません。真の課題は、時代遅れのツールだけではなく、考え方の転換です。

先進的な組織は、これまで行われてきたことを単に自動化するのではなく、調達の役割を再考し、積極的にビジネス成果に影響を与え、それを形作っています。これは以下のことを意味します。

•

単に反応するのではなく、予測的な洞察を通じて変化を予測する • よりスマートな調達、サステナビリティー、サプライヤーのイノベーションを通じて、新しい場所で価値を見出す

• あらゆる段階にインテリジェンスを埋め込むことで、進化する企業の優先事項に合わせて調達を調整する