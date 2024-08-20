誰もがChatGPTを新たな創造性の王者にする準備ができているわけではありません。IBMのシニアテクニカルコンテンツクリエイターで、元ライティング講師のJacob Murelは現実的な見解を示し、「人間を完全に置き換えることは決してないと思います」と主張しています。「トレーニング・データに含まれているものだけを生成できるため、真に独創的なアイデアを生み出すことはできません」

サウスカロライナ大学の准教授で、ビジュアル・コミュニケーション・シーケンス責任者であるSabrina Habib氏は、より微妙な視点を共有しています。「テクノロジーが創造性にどのような影響を与えるかを研究していますが、ChatGPTのようなAIツールはアイデアを強化する一方で、人間の創造的なプロセスを妨げることもあることを学びました」とHabib氏は説明します。彼女は、人間ファーストのアイデア出しの重要性を強調しています。「テクノロジーなしでアイデアを生み出す場合、クリティカルな思考と想像力を発揮することになります。それは個人的な成長とイノベーションにとって鍵となります」

Habib氏の研究は、AIを活用した創造性でのバランスの取れたアプローチを提案しています。「私は、まずテクノロジーを使用せずにブレーンストーミングを行い、そのプロセスにAIを組み込むことを提案します」と彼女はアドバイスします。この方法だと、AIのメリットを活用しながら、人間の直感の恩恵を享受できます。

クリエイティブな業種・業務の再構築の可能性は、Habib氏にとって重大な懸念事項です。「クリエイティブな役割の多くが、AIが生成したコンテンツのキュレートと改善に移行し、効率とスピードが上がるだけでなく、オーサーシップも問題になると考察されます」と彼女は指摘します。この変化は、さまざまなセクターに広範囲に影響を与える可能性があります。

Murel氏はAIにインスピレーションと創造性のツールとしての可能性を見出しています。彼の学生たちは、LLMが思いがけない形で役立っていることに気づきました。「彼らはチャットボットに指示を与え、チャットボットは彼らが新しい方法で読み書きを考えるのを助けるのです」と彼は説明します。