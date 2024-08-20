人工知能がさまざまな業種・業務を再構築し続ける中、その創造性への影響についての議論が注目を集めています。機械は本当に創造的なのでしょうか？それとも、単に人間の創意工夫を模倣するだけでしょうか？Nature Human Behaviourに掲載された新しい研究はこの疑問に光を当てており、生成AIは代わりというより創造的な協力者である可能性を示唆しています。
研究者たちは、人気のAIチャットボットであるChatGPTをそのペースで試し、Googleの検索や自力での人間の思考と比較しました。その結果、大規模言語モデル（LLM）がトップに立ち、さまざまなタスクにわたってより創造的なアイデアを生み出すのに役立ちました。
ある実験では、参加者はペーパークリップや水筒などの日用品を使って新しいおもちゃをデザインするように求められました。LLMを活用したグループのアイデアが冴えており、Googleに依存しているグループよりも審査員による創造性が10％高いと評価されました。
しかし、これがきっかけとなったのです。ChatGPTは、人間の介入が必要と考えられるタスクにおいても独自の地位を築いていました。感情表現のアイテムを再利用するように尋ねたとき、AIを活用した回答の方が創造性のスケールでより高いスコアを獲得しました。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
誰もがChatGPTを新たな創造性の王者にする準備ができているわけではありません。IBMのシニアテクニカルコンテンツクリエイターで、元ライティング講師のJacob Murelは現実的な見解を示し、「人間を完全に置き換えることは決してないと思います」と主張しています。「トレーニング・データに含まれているものだけを生成できるため、真に独創的なアイデアを生み出すことはできません」
サウスカロライナ大学の准教授で、ビジュアル・コミュニケーション・シーケンス責任者であるSabrina Habib氏は、より微妙な視点を共有しています。「テクノロジーが創造性にどのような影響を与えるかを研究していますが、ChatGPTのようなAIツールはアイデアを強化する一方で、人間の創造的なプロセスを妨げることもあることを学びました」とHabib氏は説明します。彼女は、人間ファーストのアイデア出しの重要性を強調しています。「テクノロジーなしでアイデアを生み出す場合、クリティカルな思考と想像力を発揮することになります。それは個人的な成長とイノベーションにとって鍵となります」
Habib氏の研究は、AIを活用した創造性でのバランスの取れたアプローチを提案しています。「私は、まずテクノロジーを使用せずにブレーンストーミングを行い、そのプロセスにAIを組み込むことを提案します」と彼女はアドバイスします。この方法だと、AIのメリットを活用しながら、人間の直感の恩恵を享受できます。
クリエイティブな業種・業務の再構築の可能性は、Habib氏にとって重大な懸念事項です。「クリエイティブな役割の多くが、AIが生成したコンテンツのキュレートと改善に移行し、効率とスピードが上がるだけでなく、オーサーシップも問題になると考察されます」と彼女は指摘します。この変化は、さまざまなセクターに広範囲に影響を与える可能性があります。
Murel氏はAIにインスピレーションと創造性のツールとしての可能性を見出しています。彼の学生たちは、LLMが思いがけない形で役立っていることに気づきました。「彼らはチャットボットに指示を与え、チャットボットは彼らが新しい方法で読み書きを考えるのを助けるのです」と彼は説明します。
ではChatGPTの秘密のソースは何でしょうか？この研究では、多様な概念を組み合わせて一貫性のある明確な応答に変えることに優れていることが示唆されています。人間が発見するにはずっと時間がかかるかもしれないつながりを、高速で生み出せるアイデアブレンダーだと考えてください。
しかし、まだ思考の帽子を脱がないでください。Murel氏は、AIを杖ではなく跳躍台として使うことを勧めています。「アイデアをブレインストーミングするためにそれを使用してください」と彼は提案します。「最初の草案を作成してもらい、その内容を編集して書き直します。これにより、実用的な散文が得られるからです」
Habib氏は、AIに依存しすぎることによる潜在的な落とし穴について警告しています。「1つの結論は、同僚や私がある研究で見つかったように、同種のアイデアが生まれることです」と彼女は警告します。「AIは常に倫理的な選択を行うわけではなく、文脈や配慮が欠けていることが多いため、信頼が問題になるでしょう。」
企業にとって、AIはイノベーションを刺激し、製品開発を合理化する新しい方法を意味する可能性があります。AIは、チームがさまざまなアイデアを迅速に生成して評価できるようにすることで、人間のクリエイターが最も有望なコンセプトを洗練して実装することにエネルギーを集中できるようにします。
しかし、Habib氏は、人間の創造性の永続的な価値を強調しています。「人間の創造性は、文化的な関連性とユニークな視点にとって不可欠です。これらは常にイノベーションを推進するための鍵であり、長期にわたってクリティカルなものであるでしょう」
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。