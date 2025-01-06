Artificial Intelligence Compute and servers IT automation

今日の組織は多種多様なアプリケーションを使用しています。数百、場合によっては数千の接続されていないツールにより、データ・サイロは貴重な情報を閉じ込め、ビジネスを前進させるためにチームが必要とする洞察は隠されています。

2028年までに世界中で約10億の新しい論理アプリケーションが作成されると推定されており、異種のシステム間でデータを効果的に管理することが差し迫った課題となっています。重要な情報が個々のアプリケーション内に閉じ込められていると、その情報を有効活用できる他のチームがその情報にアクセスできなくなります。

現在、アプリケーションごとに平均500以上の依存関係があると推定されています。開発ツール市場には、年平均成長率（CAGR）14.6％で新規企業が参入しています。アプリケーションの成長により組織間のデータは断片化されており、組織はこれらのギャップを効果的に埋めるための実行可能な戦略を必要としています。

拡大し続けるアプリケーション・エコシステム

今日の組織は、独自のニーズに対応するために、より多くのCloud - SaaSとカスタム構築アプリケーションを採用しています。かつては一元化されたIT環境でしたが、今では部門、地域、チームにまたがるツールの広大なエコシステムへと進化しました。

研究によると、組織は平均で130以上のアプリケーションを使用しており、大企業の場合はその数は1,000を超える場合があります。こうしたアプリケーションの増大で複雑さが増し、データ管理とアクセシビリティーがますます課題となっています。

アプリケーション開発

さあ、クラウドでエンタープライズ・アプリケーション開発を始めましょう

この動画では、Peter Haumer博士が、IBM Z Open Editor、IBM Wazi、Zoweなどのさまざまなコンポーネントとプラクティスを実演しながら、ハイブリッドクラウドでの最新エンタープライズ・アプリケーション開発について説明します。
クラウド・アプリケーション開発の詳細はこちら

アプリケーションの増加はデータ・サイロ化につながる

アプリケーションが増えると、複雑さも増加します。アプリケーションが独立して動作するとデータ・サイロが作成され、重要な情報へのアクセスが妨げられ、連携が妨げられます。この断片化は、データ管理を複雑にするだけでなく、貴重な洞察が活用されないままになるため、意思決定が妨げられます。

実際、IDC社が2023年6月に書いたブログ記事によると、経営幹部の33％が、受け取ったデータを活用する機会があまりないと認めています。これは、データ・サイロの実際のコストを浮き彫りにしています。重要な情報が収集されているにもかかわらず、アクセスできなかったり、統合が不十分であったり、あるいは管理が膨大であるため、行動を推進することができません。この断片化の課題には、次のようなものがあります。

  • 分散化：組織がモノリシック・アーキテクチャーからマイクロサービス・アーキテクチャーに移行するにつれて、独立して運用されるアプリケーションの数が増えています。この分散化されたエコシステムではデータが断片化され、管理とアクセスが複雑になります。
  • シャドーIT：従業員は、IT部門の監視なしに独自のツールを導入することがよくあります。その結果、管理されていないアプリケーションが組織の標準に準拠せず、データが分離され、監視されないままになることがよくあります。
  • 非効率：チームは、システム全体にわたって手作業でデータを収集する時間を無駄にしています。これらの手作業は、人為的なエラー要因を生成し、不正確な成果を引き起こす恐れがあります。
  • 不十分な意思決定：不完全なデータは洞察の漏洩につながり、戦略的な選択肢が制限されます。
  • セキュリティー・リスク：データのサイロ化により、一貫したセキュリティー対策を実施することが困難になり、脆弱性が高まります。

実行中のデータ・サイロ：困難なシナリオ

複数の地域市場で在庫を管理しているグローバルな小売企業を想像してみてください。各地域は異なるアプリケーションを使用して、在庫、販売、顧客の注文を追跡します。これらのシステムはグローバルに接続されていないため、相互に通信できず、データ・サイロが形成されます。この企業の具体的な課題には以下のようなものがあります。

  • 非効率性：本社のオペレーション・チームは、さまざまな地域のアプリケーションからデータを手動で収集し、統合するのに毎日何時間も費やしています。この問題により、どの製品を再補充または市場間で動きする必要があるかについての重要な決定が遅れます。
  • 不十分な意思決定：データを一元的に把握できていない場合、企業の経営陣は不完全な判断や遅れの判断を下し、一部の地域では在庫切れが発生し、他の地域では在庫が過剰になるという問題につながります。こうした管理ミスは、収益と顧客満足度に直接影響します。
  • セキュリティー・リスク：異なる地域では、独立したシステムを使用しているため、一貫性のないセキュリティー・プロトコルを適用します。これにより、特に基準がそれほど厳格ではない地域では、潜在的なデータ侵害への扉が開かれ、国際データ保護法の違反につながる可能性のある脆弱性が生まれます。

アプリケーションの成長を管理し、データ・サイロを埋めるための5つのベスト・プラクティス

これらの戦略を導入することで、組織はデータ・サイロを効果的に橋渡ししながら、増大するアプリケーションの複雑さをより適切に管理できるようになります。

1. アプリケーション管理の一元化

一元管理アプローチを使用することで、現代のITリーダーとビジネス・リーダーに、アプリケーション・ポートフォリオ全体の効率、セキュリティー、コントロールを維持する方法が提供されます。これにより、企業はアプリケーション、その使用状況、管理しているデータを明確かつ構造化されたビューで把握し、ビジネスの機敏性を促進できます。一元管理アプローチには以下が含まれます。

  • アプリケーション・インベントリー：各アプリケーションの所有権、依存関係マッピング、ライセンス管理、使用状況、目的を追跡する包括的なアプリケーション・レジストリーを作成します。これにより、すべてのアプリケーションが確実に把握され、戦略的目標につながっていることを確認できます。すべての情報を一元管理することで、アプリケーション・ポートフォリオ全体の分析を実行し、ビジネス価値の整合性、パフォーマンス・ベンチマーキング、コスト配分、使用状況のメトリクス、および傾向に関する洞察を促進できます。
  • リアルタイム・ダッシュボード：シームレスなデータ・フローを可能にするイベント駆動型アーキテクチャーを通じて、監視とアラートのためのリアルタイム・ダッシュボードを構築します。これにより、すべてのアプリケーション・メトリクスの信頼できる唯一の情報源が作成されると同時に、リソースの使用率、コスト管理、統合されたパフォーマンスを追跡する方法が企業に提供されます。これにより、データ駆動型の意思決定を迅速に行うために必要な洞察を通じて、利害関係者がコントロールできるようになります。
  • 標準化されたワークフロー：標準化されたワークフローのオートメーションにより、手作業のプロセスが効率的なものに移行し、時間とコストを削減できます。自動化されたデプロイメントプロセス、承認フロー、統合されたCI/CDパイプライン、統合されたチェンジ・マネジメントシステムを使用して、すべての情報を一元管理します。
  • 統合セキュリティー管理：統合セキュリティー・ポリシーによる一元アクセス管理のための統合セキュリティー制御を開発します。これにより、IT専門家はセキュリティーの取り組みを監視し、自動化されたコンプライアンス・チェックを作成し、脆弱性を管理することができます。企業は、コンプライアンス監視、監査証跡メンテナンス、インシデント管理を通じて、先手を打ってリスクを効率的に管理できるようになり、事後対応ではなく事前対応できるようになります。

 

2. アプリケーション間でのデータの相互運用性の保護

システムはシームレスに通信して、データ・サイロを減らし、アクセシビリティーを向上させる必要があります。これにより、企業は成果を改善し、戦略的計画を推進し、業務効率を高め、リスクとコンプライアンスを簡単に管理することができます。システム通信ソリューションには以下が含まれます。

  • アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）：APIを使用すると、アプリケーションはデータを直接交換できるため、分離や手動でのデータ処理が減ります。APIファーストのアプローチを採用することで、テクノロジーの選択の柔軟性の向上、統合の複雑さの軽減、アプリケーションの相互運用性の向上、開発者の生産性の向上により、アプリケーションの成長を管理することができます。
  • 標準化されたデータモデル：標準化されたデータモデルにより、保守コストとデータ統合コストを削減し、手作業を減らすことで組織全体の効率を向上させます。また、データサイエンスとAIの取り組みを通じてイノベーションを加速させながら、より迅速な市場拡大と新製品開発を通じて戦略的な成長を実現します。
  • ミドルウェアまたはAI搭載ソリューション：ミドルウェアとAIツールは変換レイヤーとして機能し、サイロ化されたアプリケーション全体でデータ形式を標準化および変換して、システム間の通信を促進します。

 

3。データ・ガバナンスのフレームワークを確立する

組織の連携と技術インフラストラクチャーを備えた堅牢なデータ・ガバナンス戦略により、企業全体の一貫性を維持し、データ品質を保護します。この戦略の要素には次のようなものがあります。

  • データ・ポリシーと標準：セキュリティー、プライバシー、使用法、アクセスなど、システム間の互換性を推進するために、組織全体のデータ標準を確立します。標準化されたデータは、データの一貫性、完全性、正確性を通じて、データの共有、信頼、アクセシビリティーを強化し、データの信頼性を確保します。これにより、組織はデータ駆動型の正確な意思決定を行い、エラーと非効率性を減らすことができます。
  • Master data management（MDM）：MDMを使用して信頼できる唯一の情報源を作成し、各部門に一貫性のある信頼できるデータを提供します。これにより、データ精度を高め、データの冗長性を軽減し、データ駆動型の洞察を強化し、アプリケーション間で一貫したデータを作成するためのフレームワークが提供されます。
  • 統合：ポートフォリオ全体のデータ・ガバナンス・フレームワークをビジネス戦略、リスク管理、ITガバナンスと整合させます。これにより、重複するワークフローを削減し、最小限のコストで規制遵守を促進できます。

 

4. AIと自動化を活用

AIと自動化により、データ・アクセスが合理化され、効率が向上し、部門間のコラボレーションが向上します。ソリューションには以下が含まれます。

  • AI駆動型の洞察：AIは、アプリケーション全体の傾向とパターンを特定し、実行可能な洞察を提供し、人間のチームが見落としてしまう可能性のある隠れた関係性を特定することができます。これにより、チームは、アプリケーション・ランドスケープ全体で運用効率を向上させ、業種・業務のベスト・プラクティスを満たすための洞察を提示し、積極的に行動できるようになります。
  • オートメーション：オートメーションにより、データの収集と処理における手作業による介入が減り、貴重な資源が節約され、情報へのタイムリーなアクセスが確保されます。AIを使用して、サイロ化されたデータ間の接続を分類および提案することで、メタデータ管理を自動化することで、企業はデータ・リネージュを追跡して使用法、依存関係、ソースを特定し、データをより検出しやすくアクセスしやすくすることができます。
  • リアルタイムのデータ同期：システムやツール間でデータにアクセスする際のレイテンシーを短縮するために、AIを統合してデータとアプリケーション間の変更を検知し、優先順位を付けます。このプロセスにより、重要な更新が最初に伝播されるようになります。リアルタイムのデータ分析と同期により、チームは企業全体の最新のデータに基づく意思決定で変化に迅速に対応できるようになり、ビジネスの機敏性が向上します。
  • データ・フェデレーション：データを物理的に移動せずに、データ仮想化レイヤーを作成することで、データをソースに保持します。AIが頻繁にアクセスするデータをインテリジェントにキャッシュし、クエリの性能を最適化します。これにより、データソースを一元的に把握できるようになり、従来のデータ統合に伴う待ち時間とコストが削減されます。
  • AI統合：自然言語処理と生成AIを使用して知識のギャップを埋めます。これにより、技術者以外の従業員が質問したり実行可能な洞察を取得したりして、情報に基づいたデータ駆動型の意思決定を行うことができるようになります。AIの統合により、システム間のデータ・サイロを接続し、リアルタイムのデータ・マッピング、自動化されたメタデータ管理、セルフサービス分析、ガバナンス、コンプライアンス規制要件を生成するデータ文化を構築します。この統合により、組織は成長のための重要な機会を開拓し、手作業のボトルネックを減らして意思決定を改善して、競争力を維持できるようになります。

 

5. コラボレーション文化の醸成

技術的なソリューションは不可欠ですが、アプリケーションの成長を管理しながらサイロを解消するには、重要な共同作業の文化が不可欠です。コラボレーションの文化を構築することで、テクノロジー、人材、プロセスを組み合わせて、データ品質、データ接続性、データ駆動型戦略計画を向上させることができます。コラボレーションを強化しましょう。

  • 部門横断的なチーム：さまざまな部門のチームがデータ関連のプロジェクトに協力するよう奨励し、情報とイノベーションに対する共有のアプローチを促進します。すべての利害関係者がビジネス上の洞察にアクセスできるようにし、部門間の連携を促進して、データ・サイロと組織的サイロの両方を解消します。
  • 透明性のあるデータ共有：リーダーは、ITチームとビジネスチーム間のオープンなコミュニケーションを推進し、データが自由に流れ、全員が必要な情報にアクセスできるようにする必要があります。

IBM® Concertで次のステップへ

ベスト・プラクティスはアプリケーションの成長とデータ・サイロ化の課題を軽減するのに役立ちますが、組織にはこの複雑さを大規模に管理するための高度なツールが必要です。IBM® Concertは、パフォーマンスと健全性を含むアプリケーションの一元的なビューを提供します。

また、依存関係をマッピングし、脆弱性、コンプライアンス、証明書に関する洞察を統合します。AI駆動型の洞察、ワークフロー、リアルタイムのカスタム・ダッシュボード、自動修復、ベスト・プラクティスに照らして態勢を測定するカスタマイズ可能なメトリクスを備えたIBM® Concertは、組織がオペレーションを合理化し、セキュリティーを強化し、部門間の効果的なコラボレーションを推進できるようにします。

アプリケーション・エコシステムの拡大に伴い、データ・サイロやアプリケーションの無秩序な増加の管理の課題も増大します。これらのベスト・プラクティスを実施し、IBM® Concertなどの革新的なツールを活用することで、組織はより統合された、効率的で安全な環境を育むことができます。

IBM® Concertの30日間無料トライアルで、データ・サイロを排除し、よりつながりのある未来を築きましょう

