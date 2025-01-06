今日の組織は多種多様なアプリケーションを使用しています。数百、場合によっては数千の接続されていないツールにより、データ・サイロは貴重な情報を閉じ込め、ビジネスを前進させるためにチームが必要とする洞察は隠されています。
2028年までに世界中で約10億の新しい論理アプリケーションが作成されると推定されており、異種のシステム間でデータを効果的に管理することが差し迫った課題となっています。重要な情報が個々のアプリケーション内に閉じ込められていると、その情報を有効活用できる他のチームがその情報にアクセスできなくなります。
現在、アプリケーションごとに平均500以上の依存関係があると推定されています。開発ツール市場には、年平均成長率（CAGR）14.6％で新規企業が参入しています。アプリケーションの成長により組織間のデータは断片化されており、組織はこれらのギャップを効果的に埋めるための実行可能な戦略を必要としています。
今日の組織は、独自のニーズに対応するために、より多くのCloud - SaaSとカスタム構築アプリケーションを採用しています。かつては一元化されたIT環境でしたが、今では部門、地域、チームにまたがるツールの広大なエコシステムへと進化しました。
研究によると、組織は平均で130以上のアプリケーションを使用しており、大企業の場合はその数は1,000を超える場合があります。こうしたアプリケーションの増大で複雑さが増し、データ管理とアクセシビリティーがますます課題となっています。
アプリケーションが増えると、複雑さも増加します。アプリケーションが独立して動作するとデータ・サイロが作成され、重要な情報へのアクセスが妨げられ、連携が妨げられます。この断片化は、データ管理を複雑にするだけでなく、貴重な洞察が活用されないままになるため、意思決定が妨げられます。
実際、IDC社が2023年6月に書いたブログ記事によると、経営幹部の33％が、受け取ったデータを活用する機会があまりないと認めています。これは、データ・サイロの実際のコストを浮き彫りにしています。重要な情報が収集されているにもかかわらず、アクセスできなかったり、統合が不十分であったり、あるいは管理が膨大であるため、行動を推進することができません。この断片化の課題には、次のようなものがあります。
複数の地域市場で在庫を管理しているグローバルな小売企業を想像してみてください。各地域は異なるアプリケーションを使用して、在庫、販売、顧客の注文を追跡します。これらのシステムはグローバルに接続されていないため、相互に通信できず、データ・サイロが形成されます。この企業の具体的な課題には以下のようなものがあります。
これらの戦略を導入することで、組織はデータ・サイロを効果的に橋渡ししながら、増大するアプリケーションの複雑さをより適切に管理できるようになります。
1. アプリケーション管理の一元化
一元管理アプローチを使用することで、現代のITリーダーとビジネス・リーダーに、アプリケーション・ポートフォリオ全体の効率、セキュリティー、コントロールを維持する方法が提供されます。これにより、企業はアプリケーション、その使用状況、管理しているデータを明確かつ構造化されたビューで把握し、ビジネスの機敏性を促進できます。一元管理アプローチには以下が含まれます。
2. アプリケーション間でのデータの相互運用性の保護
システムはシームレスに通信して、データ・サイロを減らし、アクセシビリティーを向上させる必要があります。これにより、企業は成果を改善し、戦略的計画を推進し、業務効率を高め、リスクとコンプライアンスを簡単に管理することができます。システム通信ソリューションには以下が含まれます。
3。データ・ガバナンスのフレームワークを確立する
組織の連携と技術インフラストラクチャーを備えた堅牢なデータ・ガバナンス戦略により、企業全体の一貫性を維持し、データ品質を保護します。この戦略の要素には次のようなものがあります。
4. AIと自動化を活用
AIと自動化により、データ・アクセスが合理化され、効率が向上し、部門間のコラボレーションが向上します。ソリューションには以下が含まれます。
5. コラボレーション文化の醸成
技術的なソリューションは不可欠ですが、アプリケーションの成長を管理しながらサイロを解消するには、重要な共同作業の文化が不可欠です。コラボレーションの文化を構築することで、テクノロジー、人材、プロセスを組み合わせて、データ品質、データ接続性、データ駆動型戦略計画を向上させることができます。コラボレーションを強化しましょう。
ベスト・プラクティスはアプリケーションの成長とデータ・サイロ化の課題を軽減するのに役立ちますが、組織にはこの複雑さを大規模に管理するための高度なツールが必要です。IBM® Concertは、パフォーマンスと健全性を含むアプリケーションの一元的なビューを提供します。
また、依存関係をマッピングし、脆弱性、コンプライアンス、証明書に関する洞察を統合します。AI駆動型の洞察、ワークフロー、リアルタイムのカスタム・ダッシュボード、自動修復、ベスト・プラクティスに照らして態勢を測定するカスタマイズ可能なメトリクスを備えたIBM® Concertは、組織がオペレーションを合理化し、セキュリティーを強化し、部門間の効果的なコラボレーションを推進できるようにします。
アプリケーション・エコシステムの拡大に伴い、データ・サイロやアプリケーションの無秩序な増加の管理の課題も増大します。これらのベスト・プラクティスを実施し、IBM® Concertなどの革新的なツールを活用することで、組織はより統合された、効率的で安全な環境を育むことができます。
このIDC Spotlightレポートで、最新のアプリケーションのレジリエンスを強化するAI駆動型オートメーションについて理解を深めましょう。
AIでアプリケーション管理を最適化し、SREと開発者の負担を軽減するために必要な洞察を提供するIBM® Concertなどのソリューションが重要な理由について説明しています。
生成AI駆動型のテクノロジー自動化プラットフォームであるIBM Concertを使用することで、アプリケーション管理を合理化し、AIが生成した洞察を得て、行動に移すことができます。
フルスタックのオブザーバビリティーと自動化されたアプリケーション・リソース管理を橋渡しし、顧客体験に影響を与える前にパフォーマンスの問題に対処します。
複雑なハイブリッド環境やマルチクラウド環境を管理するための、IBM Consultingが提供する非常に革新的なサービスをご覧ください。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。