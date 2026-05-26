IBMと Google Cloudが、オープンソースのイノベーションを通じてハイブリッドクラウドとAIトランスフォーメーションを加速し、スケーラブルなソリューションを提供
IBMとGoogle Cloudのパートナーシップは、企業のハイブリッドクラウドの導入、AI駆動型のトランスフォーメーション、クリティカルなワークロードのモダナイゼーションを加速させているクライアントをサポートすることに焦点を当てた戦略的コラボレーションです。
Google Cloudの最先端のAIとデータの機能に、IBMの信頼できるハイブリッドクラウドの専門知識を組み合わせて、安全で柔軟なソリューションを提供します。このパートナーシップにより、IBMとGoogle Cloudの長所が結集され、クラウドとAIの取り組みのどの段階においても成功を支援します。
Red Hat®は、Red Hat Enterprise Linux on Google Cloudによるイノベーションと顧客への影響が評価され、Google Cloudテクノロジー・パートナー・オブ・ザ・イヤー（2025年）に選出されました。
複合的な企業向けに、安全でスケーラブルなハイブリッドクラウド、データ、AI、モダナイゼーションの成果を提供する、グローバルなGoogle Cloud認定資格です。
IBM® Consulting実行エンジンとして、世界で最も規制の厳しい業種全体で実証済みのサービスを提供し、業種に合わせた専門知識、ガバナンス、規模を導入し、複雑なトランスフォーメーションを測定可能な成果に変えます。
IBMとGoogle Cloudは、ハイブリッドクラウド、データ、Infrastructure-as-code全体でエンタープライズAIを拡張し、イノベーションをミッションクリティカルなワークロードの測定可能な成果に変えています。
ポリシー主導のTerraformを使用して、ハイブリッドクラウドとマルチクラウド全体でインフラストラクチャーを標準化および自動化し、プロビジョニングの加速化、ガバナンスの向上、運用の複雑さの軽減を実現します。
IBM watsonx.dataは、ハイブリッドRAGとソースレベルのアクセス制御を用いて信頼性の高いAIエージェントとアプリケーションを支援するよう設計された、AIと分析のためのハイブリッドなオープン・データレイクハウスです。ハイブリッド環境向けに設計されたwatsonx.dataは、オープンな相互運用性、統一アクセス、ワークロード最適化により、プラットフォーム間のデータ・アクセスを簡素化します。IBMとGoogle Cloudの提携により、組織はGoogle Cloud上でwatsonx.dataを実行し、AI向けに信頼できるデータを活性化しつつ、コミットしたクラウド投資の価値を最大化できます。IBMとGoogle Cloudは協力して、クライアントがハイブリッド・データを簡素化し、パフォーマンスを最適化し、自信を持ってAIを拡張できるよう支援します。
IBM Vaultは、大規模に運用する企業向けに構築されており、運用の複雑さを増やすことなく、オンプレミス環境とクラウド環境の両方にわたって、エンタープライズ級のIDセキュリティ、集中型ポリシー適用、ゼロトラスト・オペレーションを実現します。 IBM VaultをGoogle Cloudにデプロイすることで、組織はGoogle Cloud Marketplaceを通じて、コミット済みのGoogle Cloud Platformへの支出をIBMテクノロジーに適用し、クラウドへの既存のコミットメントをセキュリティー面での価値に変えることができます。その結果、調達の簡素化、価値実現までの時間の短縮、一貫したセキュリティー基盤を実現しながら、最新のアプリケーション開発、AIイニシアチブ、規制対象のワークロードをサポートすることができ、Google Cloudの投資収益率を最大化することができます。
IBM ConsultingとGoogleは連携し、組織がエージェント型AIを実験段階から本番運用へ移行できるよう支援します。GoogleのGeminiおよびVertex AIに加え、IBM Consultingの実績ある業界向けワークフロー、統合能力、責任あるAIガバナンスを活用することで、業務を効率化し、意思決定を高度化し、持続的な生産性向上を実現するAIエージェントの導入を支援します。また同時に、信頼性・セキュリティ・統制も維持します。
IBM ConsultingとGoogle Cloudは、組織が最も重要なアプリケーションとデータベースをより迅速かつ確実にモダナイズできるよう支援します。両社は、業種に関する深い専門知識と、IBM TxtureをはじめとするAIを活用した検出、リファクタリング、移行機能を組み合わせ、ミッションクリティカルなワークロードをGoogle Cloud上の安全なクラウド・ネイティブ・アーキテクチャーへと変革します。その結果、俊敏性とレジリエンスの向上、開発者の生産性向上、そして大規模なAIの利用や組み込みに対応できる基幹システムを実現し、業務を止めることなくイノベーションを加速できます。
IBMとGoogleは、日々のセキュリティー運用を簡素化しながら、組織が進化するサイバーセキュリティー脅威を先取りできるように設計されたマネージド・サイバーセキュリティー・サービスを提供します。GoogleのAIを活用した脅威インテリジェンスとクラウド機能を、IBMの深いセキュリティー専門知識とグローバル・マネージド・サービスのリーダーシップと組み合わせることで、組織は、単独で管理する負担なしに、継続的かつプロアクティブな脅威の検知と対応を行うことができます。このサービスは、セキュリティー・オペレーションをリアクティブな監視からインテリジェントで適応力のある脅威管理へとシフトさせ、クラウド環境全体におけるオペレーションの複雑性の軽減、レジリエンスの向上、コストの抑制を支援します。Googleによって提供され、IBMによって管理されます。
IBMの戦略的パートナーシップは、IBMと他の組織との間におけるコラボレーションであり、顧客がビジネス目標を達成できるよう支援する、革新的なソリューションを開発、提供します。これらのパートナーシップには、共同開発、共同マーケティング、共同販売の取り組みが含まれることが多く、さまざまな業種・業務やテクノロジーが含まれる場合があります。IBMと提携パートナーは、それぞれの専門知識やリソース、およびテクノロジーを組み合わせて、顧客に対する価値を生み出し、双方の成長を促進することができます。
IBMの戦略的パートナーシップは、最先端のテクノロジーやコンサルティング・サービスへのアクセスを提供することで、顧客体験の向上やビジネス成長の促進を支援します。IBMおよびそのパートナーと連携することで、顧客はパートナーシップによって結集された専門知識、リソース、テクノロジーの恩恵を受けることができます。この連携により、顧客固有のニーズに合わせた革新的なソリューションの創出が可能になります。
さらに、顧客がビジネス目標をより効率的かつ効果的に達成することを支援します。またIBMの戦略的パートナーシップにより、最新のイノベーションやベスト・プラクティスへのアクセスを提供することで、テクノロジーや業界動向において顧客が一歩先を行けるようお手伝いできます。