IBMとGoogle Cloudのパートナーシップは、企業のハイブリッドクラウドの導入、AI駆動型のトランスフォーメーション、クリティカルなワークロードのモダナイゼーションを加速させているクライアントをサポートすることに焦点を当てた戦略的コラボレーションです。

Google Cloudの最先端のAIとデータの機能に、IBMの信頼できるハイブリッドクラウドの専門知識を組み合わせて、安全で柔軟なソリューションを提供します。このパートナーシップにより、IBMとGoogle Cloudの長所が結集され、クラウドとAIの取り組みのどの段階においても成功を支援します。