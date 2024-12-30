デジタル資産プラットフォーム - IBM Hyper Protect

暗号通貨、非代替トークン、ブロックチェーン、分散型台帳、スマートな契約、その他のブロックチェーン・ネイティブな概念や技術などのデジタル資産の採用は、小売と商業の両分野で急速に加速しています。
デジタル資産が成熟するにつれ、機関投資家は市場を動かし、金融会社は社債、不動産、デリバティブなどの以前は流動性がなかった資産クラスをトークン化しています。
この新しい金融ランドスケープに加わり、分散型台帳のテクノロジーの変革力を引き出すには、企業は、安全かつ迅速なデジタル資産の保管と移動を実現すると同時に、 暗号鍵の制御を維持できる能力が必要です。
秘密鍵、アプリケーション、およびデータを保護する必要があるデジタル資産の管理者、取引所、発行プロバイダー、および許可されたブロックチェーンにとって、IBM® Hyper Protectデジタル資産プラットフォームは、エンドツーエンドのセキュリティーを提供するセキュアなホスト環境です。
IBMオープン・アプリケーション環境は、オンプレミスまたはクラウドで、信頼できるコンピューティングを実現するために設計されています。
LinuxONEのIBM Cloud® Hyper Protectサービスがアプリケーションと秘密鍵を非常にセキュアに保ちながらもアクセス可能な状態を維持します。
暗号通貨、管理業務リスク、規制のIBMの専門家が業界をリードします。
サイバー攻撃や事故により資産が復旧不能となり損失することを回避します。
オンプレミスまたはクラウドで、Hyper Protectデジタル資産プラットフォームは、デジタル資産管理の堅固な環境を提供します。 IBMを使用してデジタル資産プラットフォームを構築する方法は多数あります。
お客様は、Hyper Protect Virtual Servers、Hyper Protect Crypto Services、Hyper Protect Database as a Serviceを皮切りに、IBM Cloud上にHyper Protectデジタル資産管理プラットフォームを構築できます。
顧客はLinuxONEのHyper Protect Virtual Serversを使用して、オンプレミスまたはクラウド上でHyper Protectデジタル資産プラットホームを構築する選択が可能となります。
顧客はHyper Protect Virtual Serversから始めて、Hyper Protect Crypto Servicesを追加し、ハイブリッドクラウド・プラットフォームを構築できます。
重要なセキュリティー・プラットフォームを提供するこのスイスのプロバイダーは、 Hyper Protectのサービスを使用して大手銀行のデジタル資産管理を支援しました。
このスイスのオープンソースの金融情報プラットフォームはHyper Protectサービスを使用し、データ・インフラストラクチャーの保護とプライバシーを実現する支援を行いました。
このエンタープライズ・ソフトウェアは、高いレベルのパフォーマンス、コンプライアンス、データ・プライバシーを提供しながら、顧客のブロックチェーン・テクノロジーの拡張を支援します。
デジタル管理者プラットフォームのHex Trust社は、理想的なセキュリティー、性能、安定性、オープン性を組み合わせたIBMテクノロジーに基づいて、Hex Safe製品を構築しました。
金融インフラストラクチャー製品およびサービス会社であるCDG社は、デジタル資産の世界を、Sentry社のプラットフォームを備えた最も規制の厳しい機関にも開くことを実現しました。