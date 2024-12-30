デジタル資産プラットフォーム - IBM Hyper Protect

秘密鍵、アプリケーション、データを保護するための安全性の高いホスト環境
デジタル資産の概要とデジタル資産が重要な理由

暗号通貨、非代替トークン、ブロックチェーン、分散型台帳、スマートな契約、その他のブロックチェーン・ネイティブな概念や技術などのデジタル資産の採用は、小売と商業の両分野で急速に加速しています。

デジタル資産が成熟するにつれ、機関投資家は市場を動かし、金融会社は社債、不動産、デリバティブなどの以前は流動性がなかった資産クラスをトークン化しています。

この新しい金融ランドスケープに加わり、分散型台帳のテクノロジーの変革力を引き出すには、企業は、安全かつ迅速なデジタル資産の保管と移動を実現すると同時に、 暗号鍵の制御を維持できる能力が必要です。

秘密鍵、アプリケーション、およびデータを保護する必要があるデジタル資産の管理者、取引所、発行プロバイダー、および許可されたブロックチェーンにとって、IBM® Hyper Protectデジタル資産プラットフォームは、エンドツーエンドのセキュリティーを提供するセキュアなホスト環境です。
コンフィデンシャル・コンピューティング機能を強化

IBMオープン・アプリケーション環境は、オンプレミスまたはクラウドで、信頼できるコンピューティングを実現するために設計されています。
デジタル資産管理の強化

LinuxONEのIBM Cloud® Hyper Protectサービスがアプリケーションと秘密鍵を非常にセキュアに保ちながらもアクセス可能な状態を維持します。
規制要件への対応

暗号通貨、管理業務リスク、規制のIBMの専門家が業界をリードします。
安全性の高い秘密鍵テクノロジー

サイバー攻撃や事故により資産が復旧不能となり損失することを回避します。

セキュアなプラットフォームの構築 IBM Cloud上で構築 プライベートクラウド上に構築 ハイブリッドクラウド・プラットフォーム構築する
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
ハードウェア・セキュリティー・モジュールを使用して、シングル・テナント鍵の管理システムで暗号化鍵の排他制御を行います。
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server
機密データとクラウド上のビジネスIPに関連するワークロードに対して、Linuxベースの仮想サーバー上に、完全な権限を得られます。
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
改ざん防止が100％施された環境で、MongoDBとPostgreSQLを含むデータベースのプロビジョニング、管理、維持、監視を行います。
IBM Operational Decision Manager
オンプレミスまたはクラウド上で、ルール・ベースのビジネス上の意思決定を検出、取り込み、分析、自動化、管理します。
IBM Secure Execution for Linux®
ワークロードを細分度と規模で分離し、Trusted Execution Environmentでサイバー脅威から保護します。 （100 KB）
IBM LinuxONE Emperor 4
ネルギー・コストの削減と二酸化炭素排出量の削減を支援する、高い安全性と拡張性を備えたサーバー・プラットフォーム。

METACO社がIBMのテクノロジーで顧客セキュリティーを強化

重要なセキュリティー・プラットフォームを提供するこのスイスのプロバイダーは、 Hyper Protectのサービスを使用して大手銀行のデジタル資産管理を支援しました。
DIA社はHyper Protectサービスを使用して、コンフィデンシャル・コンピューティングをOracle社にもたらしました。

このスイスのオープンソースの金融情報プラットフォームはHyper Protectサービスを使用し、データ・インフラストラクチャーの保護とプライバシーを実現する支援を行いました。
IBM LinuxONEで、R3がブロックチェーン機能を拡張

このエンタープライズ・ソフトウェアは、高いレベルのパフォーマンス、コンプライアンス、データ・プライバシーを提供しながら、顧客のブロックチェーン・テクノロジーの拡張を支援します。
Hex Trust社はブロックチェーン革新により、ビジネスの急速拡大を推進

デジタル管理者プラットフォームのHex Trust社は、理想的なセキュリティー、性能、安定性、オープン性を組み合わせたIBMテクノロジーに基づいて、Hex Safe製品を構築しました。
CDG社は資産管理プラットフォームの保護のためにIBM Cloud Hyper Protect Servicesを選択

金融インフラストラクチャー製品およびサービス会社であるCDG社は、デジタル資産の世界を、Sentry社のプラットフォームを備えた最も規制の厳しい機関にも開くことを実現しました。
Unbound Tech社とIBMがデジタル資産管理の流動性と安全性を引き出す

Unbound社は、 IBMのテクノロジーと協力してUnbound Crypto Asset Security Platformソリューションを作り出し、デジタル資産サービスのプロバイダーに多大な利益をもたらしました。
IBM Hyper Protect Digital Assets Platform
IBM Hyper Protectデジタル資産プラットフォームが、どのようにして顧客に資産管理のための堅固な環境を提供するのかについてご覧ください。
デジタル資産の保護
お客様の秘密鍵の制御を確保するために、IBM Hyper Protect Virtual Serversがどのように包括的な保護を提供しているかをご覧ください。
エンタープライズ・ブロックチェーン・プラットフォームの保護と加速
どのようにして、暗号化と複合化をより迅速に行うことで、企業が広範囲にデータを100％暗号化することをより現実的に実践できるようになるかについてご覧ください。
ブランチ勉強会シリーズ
この動画によるプレゼンテーション・シリーズで、クラウド・セキュリティー、デジタル資産、ブロックチェーンなどの理解を深めましょう。
エドワーズ曲線署名サーバーの構築
このコード・パターンを使用すると、署名サーバー・アプリケーションの例を構築して実行する方法が示されます。
