デジタル資産プラットフォーム - IBM Hyper Protect

暗号通貨、非代替トークン、ブロックチェーン、分散型台帳、スマートな契約、その他のブロックチェーン・ネイティブな概念や技術などのデジタル資産の採用は、小売と商業の両分野で急速に加速しています。

デジタル資産が成熟するにつれ、機関投資家は市場を動かし、金融会社は社債、不動産、デリバティブなどの以前は流動性がなかった資産クラスをトークン化しています。

この新しい金融ランドスケープに加わり、分散型台帳のテクノロジーの変革力を引き出すには、企業は、安全かつ迅速なデジタル資産の保管と移動を実現すると同時に、 暗号鍵の制御を維持できる能力が必要です。

秘密鍵、アプリケーション、およびデータを保護する必要があるデジタル資産の管理者、取引所、発行プロバイダー、および許可されたブロックチェーンにとって、IBM® Hyper Protectデジタル資産プラットフォームは、エンドツーエンドのセキュリティーを提供するセキュアなホスト環境です。