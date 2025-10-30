デジタル資産プラットフォーム

企業がデジタル資産を活用する中で、IBMは暗号鍵を保護し、信頼できる取引を実現するとともに、トークン化やデジタル通貨の取り組みを支援する、エンタープライズ・グレードのセキュリティー・コンプライアンス・ソリューションを提供します。これらのソリューションにより、組織は安全かつ自信を持ってイノベーションを実現できます。