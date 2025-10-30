デジタル資産プラットフォーム

資産、取引、秘密鍵を保護するソリューションを備えた高セキュリティーのエンドツーエンド・インフラストラクチャー

2つの画面でコーディングする開発者

デジタル資産の未来を守る

暗号資産、トークン化資産、NFT、ブロックチェーン・アプリケーションを含むデジタル資産の急速な普及により、金融エコシステムが変革しています。この時代に先駆けて競争力を維持するには、企業はハイブリッド環境全体で暗号鍵、データ、アプリケーションを、信頼性が高くスケーラブルなインフラストラクチャーで保護する必要があります。
講演者がステージで新製品のプレゼンテーションを行う

デジタル経済における信頼の構築

IBMは、デジタル資産のカストディー、取引プラットフォーム、トークン発行、許可型ブロックチェーン・ネットワークを支える、安全でスケーラブルなインフラストラクチャーを提供します。この基盤により、組織は規制要件を満たし、耐障害性を高め、デジタル経済全体での信頼を長期にわたり構築できます。
機密コンピューティング機能を強化

信頼できる実行環境を活用して、複数のワークロードを安全に分離し、新たに発生するサイバー脅威からの保護を強化します。
物理的に隔離された環境だけに依存しない

直接接続することなくエンドポイント間で安全に通信できる環境を提供し、取引の安全性を高めます。
信頼性の高い規制コンプライアンス

進化するグローバルなデジタル資産規制に対応し、安心して安全なイノベーションや市場成長を加速できます。
高度な秘密鍵保護

安全な鍵管理により、デジタル資産を保護し、サイバー攻撃や人的ミスによる回復不能な損失を防ぎます。

関連製品

企業がデジタル資産を活用する中で、IBMは暗号鍵を保護し、信頼できる取引を実現するとともに、トークン化やデジタル通貨の取り組みを支援する、エンタープライズ・グレードのセキュリティー・コンプライアンス・ソリューションを提供します。これらのソリューションにより、組織は安全かつ自信を持ってイノベーションを実現できます。
店内でスマートフォンを使ってモバイル決済をしている女性の手のクローズアップ
IBM Digital Asset Haven

デジタル資産の運用を安全に管理・拡張するために構築された包括的なプラットフォームです。
IBM z17テスト施設にいる2人のエンジニア
IBM Hyper Protect Virtual Servers

Linuxベースの仮想サーバーを用いた機密性の高いワークロードを完全に制御でき、データのプライバシーと運用の信頼性を確保します。
サーバー・ルームでデータ接続の視覚効果を使用して、技術的な問題について議論するITエンジニアと技術者
IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

完全に隔離された環境で、信頼できるデジタル資産のカストディーや承認のための、安全なエアギャップ型署名ワークフローを可能にします。
開梱中のIBM LinuxOne 5パネル
IBM LinuxONE 5

ハイブリッドクラウドとAI環境全体で、Linuxおよびオープンソース・ワークロードに対して、比類のないエンタープライズ・セキュリティー、性能、拡張性を実現します。
インダストリアル・デザイン・リードが新たに設計されたIBM z17システムのバッジを手に持つ
Linux on IBM Z

Linuxの柔軟性とIBMメインフレームの性能・持続可能性を統合した、スケーラブルで安全なエンタープライズ・プラットフォームです。

お客様事例

IBM Zプロセッサー開発ディレクターのSusan M EickhoffがLinuxONE 5システムを検査している様子
エンタープライズ規模での安全なデジタル資産保管

Hex Trust社は、IBM® LinuxONEおよびHyper Protect Virtual Servers上に保管用プラットフォーム（「Hex Safe」）を構築し、オープンソースの柔軟性と銀行レベルのセキュリティーを融合させました。その結果、スケール対応の安全な秘密鍵管理、迅速なイノベーション、強力な競争優位性を実現しています。

 Hex Trust社の事例を読む
次のステップ

ブロックチェーンおよび分散型台帳技術の可能性を最大限に引き出しましょう。