デジタル資産プラットフォーム

資産、取引、秘密鍵を保護するソリューションを備えた高セキュリティーのエンドツーエンド・インフラストラクチャー
暗号資産、トークン化資産、NFT、ブロックチェーン・アプリケーションを含むデジタル資産の急速な普及により、金融エコシステムが変革しています。この時代に先駆けて競争力を維持するには、企業はハイブリッド環境全体で暗号鍵、データ、アプリケーションを、信頼性が高くスケーラブルなインフラストラクチャーで保護する必要があります。
IBMは、デジタル資産のカストディー、取引プラットフォーム、トークン発行、許可型ブロックチェーン・ネットワークを支える、安全でスケーラブルなインフラストラクチャーを提供します。この基盤により、組織は規制要件を満たし、耐障害性を高め、デジタル経済全体での信頼を長期にわたり構築できます。
信頼できる実行環境を活用して、複数のワークロードを安全に分離し、新たに発生するサイバー脅威からの保護を強化します。
直接接続することなくエンドポイント間で安全に通信できる環境を提供し、取引の安全性を高めます。
進化するグローバルなデジタル資産規制に対応し、安心して安全なイノベーションや市場成長を加速できます。
安全な鍵管理により、デジタル資産を保護し、サイバー攻撃や人的ミスによる回復不能な損失を防ぎます。
企業がデジタル資産を活用する中で、IBMは暗号鍵を保護し、信頼できる取引を実現するとともに、トークン化やデジタル通貨の取り組みを支援する、エンタープライズ・グレードのセキュリティー・コンプライアンス・ソリューションを提供します。これらのソリューションにより、組織は安全かつ自信を持ってイノベーションを実現できます。
完全に隔離された環境で、信頼できるデジタル資産のカストディーや承認のための、安全なエアギャップ型署名ワークフローを可能にします。
Hex Trust社は、IBM® LinuxONEおよびHyper Protect Virtual Servers上に保管用プラットフォーム（「Hex Safe」）を構築し、オープンソースの柔軟性と銀行レベルのセキュリティーを融合させました。その結果、スケール対応の安全な秘密鍵管理、迅速なイノベーション、強力な競争優位性を実現しています。