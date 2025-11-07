IBM Digital Asset Haven

デジタル資産ビジネスのための安全で拡張性の高い基盤を提供します。

階層型ダッシュボードの製品画面

規制対象のデジタル資産運用を支援

IBM® Digital Asset Havenは、デジタル資産分野に参入する金融機関や規制対象企業向けの運用基盤です。安全なウォレット管理と取引のオーケストレーションのための統合プラットフォームを提供し、複数のパブリックおよびプライベート・ブロックチェーンと効率的に連携します。

プログラム可能なポリシー・ベースのガバナンスと、多様で開発者向けのインターフェースにより、既存の銀行システムへの効率的な統合が可能になり、金融機関は自社の内部統制やプロセスに合わせて、運用ワークフローを柔軟にカスタマイズできます。
デジタル資産を包括的に管理する統合プラットフォーム

統合された単一基盤上で、デジタル資産ビジネスの立ち上げ、運用、拡張を実現します。
設計段階から安全性とコンプライアンスを考慮

IBMのMPC、HSM、コンフィデンシャル・コンピューティングを組み合わせ、世界中の規制に準拠したデジタル資産の保護を実現します。
商品化までの時間を短縮する

本人確認、金融犯罪対策、収益創出など、事前統合されたサービスにより、導入を迅速化するよう設計されています。

主な機能

ノートPCで財務が記載されたスプレッドシートを操作するビジネスマン
Wallets as a Service

マルチチェーン取引をサポートするデジタル資産ウォレットを作成、統合し、簡単な入金のための自動アドレス作成、リアルタイム送金通知、残高追跡、組み込みのコンプライアンス・チェックや流動性プロバイダーを通じた効率的な資金移動を実現します。
オフィスで分析レポート作成ソフトウェアを表示しながら作業する従業員
トランザクション管理

ポリシー制御、ルーティングの最適化、ライフサイクル全体の可視性を備えたブロックチェーン上の取引を統合的に管理、自動化します。複数のブロックチェーン間で取引をフォーマットおよび送信し、自動再試行、キューイング、障害復旧にも対応します。トラベル・ルール・データ、手数料の最適化、条件付き取引フローなども、単一のAPIを通じて実現します。
グローバル市場のパフォーマンスを追跡するAIレンダリングを備えた運用センター
プログラム可能なガバナンスと権限管理

複数ブロックチェーンにわたり、詳細なユーザー役割、権限、アクセス制御、取引ポリシー、最終確認を定義、管理、適用できます。すべてのデジタル資産運用において、包括的なコンプライアンスとセキュリティーを確保します。
RFIDキー・フォブを使用して安全なアクセス制御システムに入室する人物のクローズアップ
次世代の鍵管理アーキテクチャー

IBMのマルチパーティー計算（MPC）とハードウェア・セキュリティー・モジュール（HSM）を組み合わせて鍵を管理します。IBMのオフライン署名オーケストレーター（OSO）を活用することで、安全でコンプライアンスに準拠した、タイマー制御されたコールド・ストレージ取引を実現します。デジタル資産の運用を包括的に保護するため、技術的な保証と多層的な防御を備えて構築されています。
データセンターでノートPCを使用するITスペシャリストの顔写真
エコシステム間でのシームレスな統合

事前統合済みの豊富なサード・パーティー機能をすぐに利用でき、開発者向けのREST API、SDK、ツールを活用して追加の統合も容易に実装できます。既存のコア・バンキング・システム、ウェルス・マネジメント・プラットフォーム、決済ソリューションと効率的に統合できます。
プラットフォームの詳細はこちら

IBM Digital Asset Havenのダッシュボード。青と白のカラーパレットで、ユーザーが操作しやすいミニマルなインターフェースを採用しており、ウォレット作成、ユーザー招待、SDKを使ったコーディングなどのオプションがあります

この紹介動画では、IBM Digital Asset Havenプラットフォームとその機能について説明します。
IBMウォレットのミニマルなインターフェース。ドロップダウン・メニューで「新規ウォレット」作成を表示し、複数のブロックチェーン・ネットワークをダーク・テーマで示し、ナビゲーション用のテキスト・ラベルが明確に表示されています

はじめてのデジタル・ウォレットの作成方法を紹介します。
IBMウォレットのミニマルなインターフェース。右下の「作成」ボタンでウォレット・エイリアスの作成画面を表示し、エイリアス名、説明、複数ネットワークに対応したウォレット・アドレスの入力欄を備えています。

複数のブロックチェーン・アドレスに対応する、覚えやすいエイリアス（別名）を作成する方法を説明します。
IBM Blockchainのインターフェース。テキスト「Testnet」、「New Transfer」、「SpecETH」と数値「1」、「0」が表示され、新しい送金ウィンドウでは受取人アドレス、SpecETHでの送金額、送金確認が表示されます。

覚えやすいエイリアスを使ったトランザクションをシミュレーションする方法を説明します。

ユースケース

銀行の歴史的な建造物のクローズアップ。装飾的な建築ディテールと、金色の「BANK」の文字が掲げられています。
金融機関

既存のオンライン・バンキング・チャネルにデジタル資産サービスを組み込み、法人顧客や個人顧客が銀行管理下で安全にデジタル資産を保有、取引できるようにします。
小売店舗で、スマートフォンのNFC非接触決済で支払う顧客のクローズアップ
決済代行業者

ステーブルコインによる決済で、ほぼリアルタイムの越境決済を実現し、対応するあらゆるブロックチェーンでT+0の決済完了性を可能にします。
クラシカルな柱と階段のクローズアップ
官公庁・自治体の各機関

戦略的準備金、政府保証資産、中央銀行デジタル通貨（CBDC）インフラストラクチャーを、完全に分離され包括的に保護されたデジタル資産の保管と財務運用で安全に管理します。
1990年代の混雑した銀行ロビー。2人の女性が窓口で紙の取引を行い、カウンター内蔵ATMを使う男性、背景には壁設置のATMを使う男性と、コンピューター画面を見ながら顧客に対応する銀行員が写っています。
コア・バンキング・プロバイダー

デジタル資産の「購入、売却、保有」機能をプラットフォームに直接組み込むことで、金融サービスのクライアントに対して有料のプレミアム・モジュールとしてデジタル資産サービスを提供できます。

関連製品

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator（OSO）
エアギャップ環境やコールド・ストレージ環境において、資産の安全な管理と署名を実現します。
IBM Hyper Protect Virtual Servers（HPVS）
機密性の高いワークロード向けに、IBM ZおよびLinuxONEシステム上で機密コンピューティングを提供します。
IBM LinuxONE
ハイブリッドクラウド環境向けに最適化された、耐障害性の高いエンタープライズ・グレードのLinuxプラットフォームを提供します。
Linux on IBM Z
Linuxのオープン性とIBM Zの信頼性を組み合わせ、安全で高性能なエンタープライズ・コンピューティングを実現します。
次のステップ

IBM Digital Asset Havenが、厳格な規制が課される業界向けに、銀行レベルのデジタル資産の保管サービスをどのように提供しているかをご確認ください。

 デジタル資産ソリューションの詳細はこちら
その他の参考情報 製品ドキュメント サポート コミュニティー ライフサイクル・サービスとサポート