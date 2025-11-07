IBM Digital Asset Haven

IBM® Digital Asset Havenは、デジタル資産分野に参入する金融機関や規制対象企業向けの運用基盤です。安全なウォレット管理と取引のオーケストレーションのための統合プラットフォームを提供し、複数のパブリックおよびプライベート・ブロックチェーンと効率的に連携します。

プログラム可能なポリシー・ベースのガバナンスと、多様で開発者向けのインターフェースにより、既存の銀行システムへの効率的な統合が可能になり、金融機関は自社の内部統制やプロセスに合わせて、運用ワークフローを柔軟にカスタマイズできます。