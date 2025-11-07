IBM Digital Asset Haven

デジタル資産ビジネスのための安全で拡張性の高い基盤を提供します。
IBM® Digital Asset Havenは、デジタル資産分野に参入する金融機関や規制対象企業向けの運用基盤です。安全なウォレット管理と取引のオーケストレーションのための統合プラットフォームを提供し、複数のパブリックおよびプライベート・ブロックチェーンと効率的に連携します。
プログラム可能なポリシー・ベースのガバナンスと、多様で開発者向けのインターフェースにより、既存の銀行システムへの効率的な統合が可能になり、金融機関は自社の内部統制やプロセスに合わせて、運用ワークフローを柔軟にカスタマイズできます。
統合された単一基盤上で、デジタル資産ビジネスの立ち上げ、運用、拡張を実現します。
IBMのMPC、HSM、コンフィデンシャル・コンピューティングを組み合わせ、世界中の規制に準拠したデジタル資産の保護を実現します。
本人確認、金融犯罪対策、収益創出など、事前統合されたサービスにより、導入を迅速化するよう設計されています。
この紹介動画では、IBM Digital Asset Havenプラットフォームとその機能について説明します。
はじめてのデジタル・ウォレットの作成方法を紹介します。
複数のブロックチェーン・アドレスに対応する、覚えやすいエイリアス（別名）を作成する方法を説明します。
覚えやすいエイリアスを使ったトランザクションをシミュレーションする方法を説明します。
既存のオンライン・バンキング・チャネルにデジタル資産サービスを組み込み、法人顧客や個人顧客が銀行管理下で安全にデジタル資産を保有、取引できるようにします。
ステーブルコインによる決済で、ほぼリアルタイムの越境決済を実現し、対応するあらゆるブロックチェーンでT+0の決済完了性を可能にします。
戦略的準備金、政府保証資産、中央銀行デジタル通貨（CBDC）インフラストラクチャーを、完全に分離され包括的に保護されたデジタル資産の保管と財務運用で安全に管理します。
デジタル資産の「購入、売却、保有」機能をプラットフォームに直接組み込むことで、金融サービスのクライアントに対して有料のプレミアム・モジュールとしてデジタル資産サービスを提供できます。
IBM Digital Asset Havenが、厳格な規制が課される業界向けに、銀行レベルのデジタル資産の保管サービスをどのように提供しているかをご確認ください。