IBMは毎年、数百に及ぶ新しいソフトウェア・リリースを発表しています。いずれも前のバージョンより高機能で堅牢かつ安全性が向上しており、多くの製品にはAIやクラウド対応機能が組み込まれています。また、すべての製品が365日年中無休のテクニカル・サポートのご利用対象となっています。

これらのリリースの多くは、次のような用途に役立つ新機能や拡張機能を提供している可能性があります。

ソフトウェア取得コストの削減

性能、生産性、セキュリティーを向上

統合されたAIを活用し、より深い洞察と成果を得ること

モダナイゼーションを加速

有効なIBM Software Subscription and Supportのメリットを活用して、常に最新の状態を維持し、S&Sへの投資効果を最大化しましょう。