ソフトウェアの最新情報について伝えるSoftware Announcementsを購読して、S&S（Software Subscription and Support）の特典を活用して、ソフトウェア投資から最大限の価値を引き出しましょう。

IBMは毎年、数百に及ぶ新しいソフトウェア・リリースを発表しています。いずれも前のバージョンより高機能で堅牢かつ安全性が向上しており、多くの製品にはAIやクラウド対応機能が組み込まれています。また、すべての製品が365日年中無休のテクニカル・サポートのご利用対象となっています。

これらのリリースの多くは、次のような用途に役立つ新機能や拡張機能を提供している可能性があります。

  • ソフトウェア取得コストの削減
  • 性能、生産性、セキュリティーを向上
  • 統合されたAIを活用し、より深い洞察と成果を得ること
  • モダナイゼーションを加速

IBMのお知らせ に移動。購読することで、毎日または毎週、Eメール通知を受信できます。配信頻度は選択いただけます。一度購読すると、通知設定はいつでも更新できます。

有効なIBM Software Subscription and Supportのメリットを活用して、常に最新の状態を維持し、S&Sへの投資効果を最大化しましょう。

資格のあるソフトウェアの最新バージョンまたはリリースをダウンロードして、ソフトウェア投資を将来にわたって有効に活用しましょう。

Passport Advantage Onlineにサインインして 、お使いのソフトウェアの最新バージョンとリリースをダウンロードします。

IBMダウンロード・ポリシーを読む

Fix Centralおよびソフトウェアプログラム・ダウンロード・サイトのIBMダウンロード・ポリシーをご覧ください。

利用権限のあるIBMソフトウェアの更新プログラムや機能強化を入手する

最新のソフトウェア・バージョンとリリースで提供される新しく強化されたテクノロジーを活用しましょう。

更新やサポートを継続して利用するため、S&Sを更新する

交渉済みの節約プランやプロバイダー割引を考慮しながら、パブリッククラウドにおけるコンピュートおよびストレージの要件を評価します。

サポートが必要な場合は、お近くのeCustomer Careチームにお問い合わせください。