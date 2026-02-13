ソフトウェアのダウンロードとメディアのリクエスト

IBMからソフトウェアを購入することは、ビジネスにとって最適な選択です。
更新を行い、IBM Software Subscription and Supportの特典を活用することで、IBMソフトウェアの最新バージョンがリリースされるたびにアップグレードでき、最適な選択をし続けることができます。
PAOサイトにログインし、次のサイトから「ソフトウェアのダウンロード」を選択します：
サイトのソフトウェア・ダウンロードの責任者は、次の要件を満たしている必要があります。
PAOへのアクセス申請方法については、Passport Advantage Online for Customersをご確認ください。
ソフトウェアのダウンロード画面には、2つのナビゲーションペインが用意されています。
左側のペインでは、次の操作が行えます。
右側のペインでソフトウェアをダウンロードできます
製品名、説明、パーツ番号で検索するか、利用権限のあるソフトウェア一覧をスクロールして、対象の製品を選択します。
注記：
製品（この例ではIBM App Connect Enterprise）にカーソルを合わせ、次をクリックします
「さらに結果を表示」画面で「次に進む」をクリック
ダウンロードの指定内容を確認し、必要に応じて変更します
ダウンロードの概要までスクロールし、準備ができたら「ダウンロードに進む」をクリックします。
ダウンロード方法を選択し、利用条件に同意します。
「ダウンロード」をクリックします。ダウンロードは新しいタブで開始されるため、ポップアップを許可する必要がある場合があります。
ソフトウェア・ダウンロード・ページでは、次の操作をします。