ソフトウェアのダウンロードとメディアのリクエスト

利用権限のあるIBMソフトウェアを便利にダウンロードできます。
ログインしてソフトウェアをダウンロード

概要

IBMからソフトウェアを購入することは、ビジネスにとって最適な選択です。

更新を行い、IBM Software Subscription and Supportの特典を活用することで、IBMソフトウェアの最新バージョンがリリースされるたびにアップグレードでき、最適な選択をし続けることができます。

ソフトウェアのダウンロード手順

ログイン

PAOサイトにログインし、次のサイトから「ソフトウェアのダウンロード」を選択します：

  1. トップメニュー
  2. 高速タイルを検索または
  3. クイック・リンク・リスト

サイトのソフトウェア・ダウンロードの責任者は、次の要件を満たしている必要があります。

  • IBM IDとパスワード
  • Passport Advantage Online（PAO）サイトへのアクセス
  • –ソフトウェアをダウンロードするための、サイトのプライマリー・コンタクトまたはセカンダリー・コンタクトからの権限付与
  • 有効なIBM Software Subscription and Supportのカバレッジ

PAOへのアクセス申請方法については、Passport Advantage Online for Customersをご確認ください。

ソフトウェア・ダウンロード

ソフトウェアのダウンロード画面には、2つのナビゲーションペインが用意されています。

左側のペインでは、次の操作が行えます。

  • Passport Onlineプログラムのホームページに移動
  • 登録して最新情報と通知を受け取る
  • Fix Centralに移動
  • eCareにお問い合わせ
  • IBMサポートにアクセスする
  • ソフトウェア使用状況データにアクセス
  • メディアをリクエストする

 

右側のペインでソフトウェアをダウンロードできます

検索

製品名、説明、パーツ番号で検索するか、利用権限のあるソフトウェア一覧をスクロールして、対象の製品を選択します。

注記：

  • 一部の製品はPAOからダウンロードできません。
  • コンテナソフトウェアは製品名の右側に表示されるアイコンで示され、次の操作が可能です
    • Red Hat Accountにリンクできる注文番号を確認
    • コンテナのインストールおよびダウンロードのオプション
    • イメージレジストリにログインし、所有しているコンテナ・ソフトウェアの一部またはすべてを取得するための有効なアクセス・キー

 

製品（この例ではIBM App Connect Enterprise）にカーソルを合わせ、次をクリックします

  1. eAssembliesの一覧を表示するための下向き矢印
  2. 「さらに表示」をクリックして次に進みます

 

「さらに結果を表示」画面で「次に進む」をクリック

ダウンロードの指定内容を確認し、必要に応じて変更します

ダウンロードに進む

ダウンロードの概要までスクロールし、準備ができたら「ダウンロードに進む」をクリックします。

ダウンロード方法を選択し、利用条件に同意します。

ダウンロード」をクリックします。ダウンロードは新しいタブで開始されるため、ポップアップを許可する必要がある場合があります。

ソフトウェア・ダウンロード・ページでは、次の操作をします。

  • 左側のナビゲーションペインで「メディアを申請」を選択
  • ドロップダウンからPassport Advantage契約番号を選択し、「次に進む」をクリック
  • パーツ番号または説明で検索するか、利用権限のあるソフトウェアを参照
  • 注文するメディアを選択
  • 利用規約に同意する
  • 「カートに追加」をクリック
  • 準備ができたら、チェックアウトするかカートに保存できます。

 

