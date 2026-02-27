まず、
オンプレミス・ソフトウェアのIBM Software Supportオプションについて理解することから始めましょう。これらには以下が含まれます。
新しいソフトウェア・リリースのアナウンス（eGA）や、Base Support Completion（BSC）日（終了日と呼ばれる場合もあります）に関する最新情報を把握してください。
ご利用中のソフトウェアに新しいバージョン（またはリリース）が利用可能である、またはBase Support Completion（BSC）日（サポート終了（EoS）日と呼ばれる場合もあります）が近づいていることが判明した場合は、対応する必要があります。
最も適切な方法は、迫っているBSC日より前に、IBM Software Subscription and Supportの特典を利用して、新しいバージョンまたはリリースをダウンロードすることです。詳細はこちら。
何らかの理由により、現在使用しているVRMがBSC日に到達する前に新しいVRMをダウンロードできない場合、またはダウンロード可能な新しいVRMが存在しない場合は、更新担当者、優先IBM Business Partner、またはIBM営業担当者に連絡し、以下のいずれかの選択肢についてご検討ください。
IBM Support Product Lifecycleのホームページにアクセスしてください。
My Notificationsに登録して、重要なIBM製品サポートの更新情報をお受け取りください。
ソフトウェアの最新情報について伝えるSoftware Announcementsを購読して、S&S（Software Subscription and Support）の特典を活用して、ソフトウェア投資から最大限の価値を引き出しましょう。
IBMソフトウェアの各バージョンまたはリリースが、2025年下期および2026年上期にExtended SupportまたはSustained Supportへ移行する状況をご確認ください。