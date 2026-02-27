ソフトウェア・サポートの概要

ソフトウェア・サポートの概要

S&S（Baseサポート）および Extended Support と Sustained Supportの各オプションにより、IBMソフトウェアのライフサイクル全体を通じてその価値を最大限に引き出します。

    xx

    概要

    まず、

    オンプレミス・ソフトウェアのIBM Software Supportオプションについて理解することから始めましょう。これらには以下が含まれます。

    1. IBM® Subscription and Support（「Baseサポート」とも呼ばれます）。IBM International Passport Advantage契約に基づいてライセンスされたIBMソフトウェア・プログラムの購入に含まれる、包括的なテクニカル・サポート・ソリューションです。
    2. IBM Extended Support：Base Support Completion日に到達した特定の製品バージョンまたはリリースを対象とするソフトウェア・サポート・オプション。
    3. IBM Sustained Support：IBM Passport Advantageを通じて取得した製品のうち、すべてのバージョンおよびリリースがBase Support Completionに達した製品を対象とするソフトウェア・サポート・オプションです。
    4. IBM Advanced Support：IBM Passport Advantage を通じて取得した製品を対象としたソフトウェア・サポート・オプションで、標準のSubscription and Supportで提供される内容よりも、ケースの優先対応や短い応答時間目標を必要とする場合に適用されます。

    対応

    新しいソフトウェア・リリースのアナウンス（eGA）や、Base Support Completion（BSC）日（終了日と呼ばれる場合もあります）に関する最新情報を把握してください。

    ご利用中のソフトウェアに新しいバージョン（またはリリース）が利用可能である、またはBase Support Completion（BSC）日（サポート終了（EoS）日と呼ばれる場合もあります）が近づいていることが判明した場合は、対応する必要があります。

    最も適切な方法は、迫っているBSC日より前に、IBM Software Subscription and Supportの特典を利用して、新しいバージョンまたはリリースをダウンロードすることです。詳細はこちら。

    何らかの理由により、現在使用しているVRMがBSC日に到達する前に新しいVRMをダウンロードできない場合、またはダウンロード可能な新しいVRMが存在しない場合は、更新担当者、優先IBM Business Partner、またはIBM営業担当者に連絡し、以下のいずれかの選択肢についてご検討ください。

    通知を受ける

    参考情報
    製造業界で働くアジア人女性
    サポート通知を購読する

    My Notificationsに登録して、重要なIBM製品サポートの更新情報をお受け取りください。

         詳細はこちら
    Document Management System（DMS）。情報ファイルのアーカイブおよび効率的な管理を行うための自動化ソフトウェアです。クラウド・データ転送技術のためのインターネットおよびサービス
    新着情報およびダウンロード可能な内容を確認

    ソフトウェアの最新情報について伝えるSoftware Announcementsを購読して、S&S（Software Subscription and Support）の特典を活用して、ソフトウェア投資から最大限の価値を引き出しましょう。

         詳細はこちら
    透明なボードに手書きで書き込んでいる様子
    Base Support Completion日が近づいている製品を確認

    IBMソフトウェアの各バージョンまたはリリースが、2025年下期および2026年上期にExtended SupportまたはSustained Supportへ移行する状況をご確認ください。

         詳細はこちら