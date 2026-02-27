新しいソフトウェア・リリースのアナウンス（eGA）や、Base Support Completion（BSC）日（終了日と呼ばれる場合もあります）に関する最新情報を把握してください。

ご利用中のソフトウェアに新しいバージョン（またはリリース）が利用可能である、またはBase Support Completion（BSC）日（サポート終了（EoS）日と呼ばれる場合もあります）が近づいていることが判明した場合は、対応する必要があります。

最も適切な方法は、迫っているBSC日より前に、IBM Software Subscription and Supportの特典を利用して、新しいバージョンまたはリリースをダウンロードすることです。詳細はこちら。

何らかの理由により、現在使用しているVRMがBSC日に到達する前に新しいVRMをダウンロードできない場合、またはダウンロード可能な新しいVRMが存在しない場合は、更新担当者、優先IBM Business Partner、またはIBM営業担当者に連絡し、以下のいずれかの選択肢についてご検討ください。