デプロイメントでKubernetesオーケストレーションを備えたコンテナを利用している場合、コンテナ・ライセンスでは、コンテナが動作している可能性のあるクラスター全体のライセンスを取得する必要はなく、コンテナ化された製品で利用可能な容量のみをライセンスすることができます。

さらに、コンテナ・ライセンスにより、各ワーカーノードやポッドを次の完全な整数までカウントする必要はなく、クラスター全体で分数コアをカウントできます。

また、IBM® License Serviceは、ライセンス使用状況データの収集を自動化して、お客様がクラスター全体のソフトウェアのリソース使用状況を特定できるようにします。これにより、ライセンスが付与された権限を調整して、コンプライアンスを維持できるようになります。