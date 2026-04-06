Eligible Public Cloud BYOSLポリシーは、サブキャパシティーおよびコンテナ・ライセンスのポリシーで定義されている仮想化環境におけるライセンス・ソフトウェアの使用要件を含め、適用される管理ライセンス契約におけるいかなる義務も変更または優先するものではありません。

かかるライセンス契約における検証条件は、お客様が対象となるIBMソフトウェアをEPCにアップロード、インストール、または使用する場合に適用され、お客様はそのEPCにおいてライセンス対象ソフトウェアに必要な使用データを収集することに同意するものとします。

お客様は、使用量の報告のためにIBMが指定する（上記に記載された）レポート作成ツールをインストールして設定し、IBMのガイドラインに従い、要求に応じて当該レポートをIBMに提供する必要があります。

本ポリシーに従ってライセンス権を使用する場合、かかるライセンスを他の目的または他の場所で同時に使用することはできません。

上記の記載がない限り、Eligible Public Cloud BYOSLポリシーは、ベンダーが自社の従業員の管理下でソフトウェアにアクセスする契約や、お客様のコンピューティング環境の一部もしくは全部を自社施設内もしくはお客様の施設内で稼働または管理する（例：戦略的アウトソーシング、ウェブ・ホスティング、マネージド・サービス・プロバイダーなど）契約には適用されません。かかる契約には別途取り決めが必要です。ソフトウェアがこれらのいずれかの方法でデプロイされている場合、「talk2sam@us.ibm.com」宛にEメールをお送りください。件名には必ずBYOSLと明記してください。