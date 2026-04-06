特定のソフトウェアプログラムの使用を規定する正確な契約条件については、国際プログラム使用許諾契約（IPLA）、ライセンス情報文書、およびIBMインターナショナルパスポートアドバンテージ契約など、ソフトウェアの取得時に締結された追加の契約を含むソフトウェアの使用許諾契約を参照してください。
適格パブリッククラウド持ち込みソフトウェア・ライセンス（BYOSL）ポリシーにより、お客様は、IBMライセンス条項に基づいて、お客様に直接または認定IBM再販業者を通じてライセンスされたIBMソフトウェアを適格パブリッククラウド（EPC）上にデプロイし、実行することができます。この場合、IBM International Passport Advantage（IPAA）およびIBM International Program License Agreement（IPLA）を含む、当該ソフトウェアに適用される管理ライセンス契約および取引文書、ならびに当該ソフトウェアに適用されるライセンス情報文書に記載されている使用権限および制限に従います。
このポリシーは、IBM z/OSソフトウェアまたはサードパーティーによりお客様にサブライセンスで提供されたIBMソフトウェアには適用されません。このポリシーは、お客様がホスト環境にソリューションをデプロイする権限があるIBM Business Partnerである場合にも適用されません。そのような状況は別の取り決めによって処理されます。
ライセンスを取得したIBMソフトウェアをデプロイできる適格パブリッククラウド（EPC）の承認済みリストは、以下のプロバイダーによって定義されています。「必須のIBMライセンスツール」は、容量ベースの製品 （つまり、プロセッサーバリューユニット（PVU）または仮想プロセッサコア（VPC）メトリクスを使用してライセンスされた製品）をデプロイする場合にのみ必須です。それ以外の製品については、お客様は、EPCが提供する他のツールを使用して、IPAAに従ってコンプライアンス・レポートを提供する責任があります。
以下に記載されていないクラウド・プロバイダー経由でデプロイされたIBMソフトウェアがある場合は、「talk2sam@us.ibm.com」にEメールを送信してください。件名には必ずBYOSLを含めてください。
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|IBM
|IBM Cloud Virtual Servers（Inc., IBM z/LinuxONE）
|以下の注1を参照してください
|https://www.ibm.com/jp-ja/solutions/cloud
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|IBM Cloudコンテナ
|以下の注1を参照してください
|https://www.ibm.com/jp-ja/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|以下の注記のセクションにある、IBM Power Systems Virtual Serverに関する考慮事項を参照してください。
|https://www.ibm.com/jp-ja/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|以下の注2を参照
|https://www.ibm.com/jp-ja/solutions/cloud
|IBM Kubernetes Service（IKS）
|以下の注1を参照してください
|https://www.ibm.com/jp-ja/products/kubernetes-service
|IBMライセンスサービス
|Red Hat OpenShift on IBM Cloud4
|以下の注1を参照してください
|https://www.ibm.com/jp-ja/products/openshift
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|Alibaba社
|Alibaba クラウド（Elastic Compute Service）
|以下の注1を参照してください
|https://www.alibabacloud.com/
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|以下の注記セクションの「AWS ECS Fargateに関する考慮事項」を参照してください。
|aws.amazon.com/fargate/
|IBMライセンスサービスコンテナライセンスのPA条件の改正（Addendumによる）
|Amazon RDS for Db2
|以下の注9を参照してください
|aws.amazon.com/rds/db2/
|AWS License Manager
|EC2インスタンスと専用インスタンス（AWS Outpostインスタンスを含む）
|以下の注1を参照してください
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|Elastic Kubernetes Service（EKS）
|以下の注1を参照してください
|aws.amazon.com/eks/
|IBMライセンスサービス
|Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）4
|以下の注1を参照してください
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMwareクラウドon AWS
|以下の注2を参照
|https://aws.amazon.com/vmware/
|デプロイメント：IBM License Metric Tool
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|富士通
|富士通クラウドIaaSインスタンス（FJcloud-v）
|以下の注1を参照してください
|https://jp.Fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|FujitsuクラウドIaaS Instance（FJcloud-O）
|以下の注1を参照してください
|https://jp.Fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|以下の注1を参照してください
|https://pfs.nifcloud.com
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|Google Compute Engine
|以下の注1を参照してください
|cloud.google.com/compute/docs/machi-types
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|Google Kubernetes Engine（GKE）
|以下の注1を参照してください
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|IBMライセンスサービス
|Red Hat OpenShift Container Platform4
|以下の注1を参照してください
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|IONOS
|Compute Engine
|以下の注1を参照してください
|https://cloud.ionos.com/compute
|Kubernetes/Red Hat OpenShiftのデプロイメント：IBM License Service
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|KDDI
|KDDIクラウド・プラットフォームサービス
|Virtual Serversについては下記の注1を参照してください。Bare metal serverについては、以下の注記5を参照してください。
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|Microsoft社
|Azure HCI
|以下の注1を参照してください
|https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/local/
|デプロイメント：IBM License Metric Tool
|Azure仮想マシン
|以下の注1を参照してください
azure.microsoft.com/jp-ja/pricing/details/virtual-machines/linux/
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|Azure VMware Solution
|以下の注2を参照
|azure.microsoft.com/jp-ja/services/azure-vmware/
|デプロイメント：IBM License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|以下の注1を参照してください
|azure.microsoft.com/jp-ja/services/kubernetes-service/
|IBMライセンスサービス
|Azure Red Hat OpenShift（ARO）4
|以下の注1を参照してください
|https://azure.microsoft.com/jp-ja/services/openshift/
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|NEC
|クラウド・インフラストラクチャー・サービス（NEC Cloud IaaS）
|以下の注1を参照してください
|https://www.nec.com
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftのデプロイメント：IBM Licene Service
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|NTT Cloud Services Division
|マルチクラウド・サービス（VMのみ）
|以下の注1を参照してください
|https://services.global.ntt/jp-ja/services-and-products/cloud/cloud-platform
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|NTTコミュニケーションズ
|ECL 1.0
|以下の注1を参照してください
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|Smart Data Platform Cloud / Server（ECL 2.0）
|以下の注1を参照してください
|IPV（IaaS Powered by VMware）
|以下の注1を参照してください
|NTTデータ
|NTT Data OpenCanvas
|以下の注1を参照してください
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|Oracle
|Cloud Compute Instances
|以下の注3を参照してください
|https://www.oracle.com/cloud/compute
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
|Oracle Kubernetes Engine
|以下の注3を参照してください
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|IBMライセンスサービス
|Oracle Cloud VMWare Solution（OCVS）
|以下の注2を参照
|https://www.oracle.com
|デプロイメント：IBM License Metric Tool
|プロバイダー
|オファリング
|ライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。
|必要なIBMライセンスツール
|Tencent
|Tencent Cloud Server Instance
|以下の注1を参照してください
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
デプロイメント：IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス
注：以下のライセンスに関する注は、上記のクラウド・プロバイダー・セクション内で特に明記されている場合にのみ適用されます。すべての製品・サービスに普遍的に適用されるわけではありません。
AWS ECS Fargateの場合、IBM License Serviceは、License Service AWS S3（ibm.com外部のリンク）バケットとして表されます。この機能は製品ごとに利用可能です。詳細については、製品ドキュメンテーションを参照するか、またはIBM担当者にお問い合わせください。注：手順の例とデプロイ方法については、WebSphere Application Server Libertyドキュメンテーションを参照してください。
本セクションの以下の規定は、IBM Power Systems Virtual Server上にデプロイされたVPCベースまたはPVUベースのプログラムにのみ適用されます。サブキャパシティー・ライセンスの場合、共有プロセッサー（つまり、複数の論理パーティション間で処理能力が共有される物理プロセッサー）に対してコアを最小0.25コア単位で、また専用プロセッサー（つまり、単一の論理パーティションに割り当てられる物理プロセッサー全体）に対してコアを1.0コア割り当てることができます。小数点以下のコアは集約されて次の整数に切り上げられるため、同一マシン・タイプ上で動作するすべての論理パーティションは、サーバー単位ではなく単一のプールとしてカウントされることが明確になります。以下の例を参照してください。ただし、これは例示を目的としており、限定するものではありません。
お客様は、ILMT v9.2.22以降をインストールして設定し、IPAAのセクション1.13および1.14に従ってサブキャパシティー・ライセンスおよび報告要件を遵守する必要があります。
IPAAセクション1.14に概説されている報告条件に従い、IBMソフトウェアのコア使用量を決定するため、お客様はコマンドライン・インターフェース（CLI）（リンク参照）を使用して、四半期ごとにデプロイメントデータを収集し、仮想化キャパシティー・レポートの手動計算を実施します。Google Cloudの場合は、pcloud CLIコマンドを使用します。これらのコア使用量は、IBM Eligible Public Cloud BYOSLポリシーに準拠するものとします。
コアあたりのPVU値は、プロセッサー・バリュー・ユニット・ウェブページの「コアあたりのPVU表」（セクション2の1 - RISCおよびSystem z）に記載されている使用中のPower Systemに基づいて決定されます。
Eligible Public Cloud BYOSLポリシーは、サブキャパシティーおよびコンテナ・ライセンスのポリシーで定義されている仮想化環境におけるライセンス・ソフトウェアの使用要件を含め、適用される管理ライセンス契約におけるいかなる義務も変更または優先するものではありません。
かかるライセンス契約における検証条件は、お客様が対象となるIBMソフトウェアをEPCにアップロード、インストール、または使用する場合に適用され、お客様はそのEPCにおいてライセンス対象ソフトウェアに必要な使用データを収集することに同意するものとします。
お客様は、使用量の報告のためにIBMが指定する（上記に記載された）レポート作成ツールをインストールして設定し、IBMのガイドラインに従い、要求に応じて当該レポートをIBMに提供する必要があります。
本ポリシーに従ってライセンス権を使用する場合、かかるライセンスを他の目的または他の場所で同時に使用することはできません。
上記の記載がない限り、Eligible Public Cloud BYOSLポリシーは、ベンダーが自社の従業員の管理下でソフトウェアにアクセスする契約や、お客様のコンピューティング環境の一部もしくは全部を自社施設内もしくはお客様の施設内で稼働または管理する（例：戦略的アウトソーシング、ウェブ・ホスティング、マネージド・サービス・プロバイダーなど）契約には適用されません。かかる契約には別途取り決めが必要です。ソフトウェアがこれらのいずれかの方法でデプロイされている場合、「talk2sam@us.ibm.com」宛にEメールをお送りください。件名には必ずBYOSLと明記してください。
2024年3月の変更記録