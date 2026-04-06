対象となるパブリッククラウドBYOSLポリシー

青、黒、灰色の色合いの幾何学的形状のイラスト
お客様が直接またはIBM認定リセラー経由でライセンスを取得したIBMソフトウェアは、対象となるパブリッククラウドBring Your Own Software License（BYOSL）ポリシーにより、ここで記載する利用規約の下でデプロイできます。

特定のソフトウェアプログラムの使用を規定する正確な契約条件については、国際プログラム使用許諾契約（IPLA）ライセンス情報文書、およびIBMインターナショナルパスポートアドバンテージ契約など、ソフトウェアの取得時に締結された追加の契約を含むソフトウェアの使用許諾契約を参照してください。

対象のIBMソフトウェア

適格パブリッククラウド持ち込みソフトウェア・ライセンス（BYOSL）ポリシーにより、お客様は、IBMライセンス条項に基づいて、お客様に直接または認定IBM再販業者を通じてライセンスされたIBMソフトウェアを適格パブリッククラウド（EPC）上にデプロイし、実行することができます。この場合、IBM International Passport Advantage（IPAA）およびIBM International Program License Agreement（IPLA）を含む、当該ソフトウェアに適用される管理ライセンス契約および取引文書、ならびに当該ソフトウェアに適用されるライセンス情報文書に記載されている使用権限および制限に従います。

このポリシーは、IBM z/OSソフトウェアまたはサードパーティーによりお客様にサブライセンスで提供されたIBMソフトウェアには適用されません。このポリシーは、お客様がホスト環境にソリューションをデプロイする権限があるIBM Business Partnerである場合にも適用されません。そのような状況は別の取り決めによって処理されます。

Eligible Public Clouds

ライセンスを取得したIBMソフトウェアをデプロイできる適格パブリッククラウド（EPC）の承認済みリストは、以下のプロバイダーによって定義されています。「必須のIBMライセンスツール」は、容量ベースの製品 （つまり、プロセッサーバリューユニット（PVU）または仮想プロセッサコア（VPC）メトリクスを使用してライセンスされた製品）をデプロイする場合にのみ必須です。それ以外の製品については、お客様は、EPCが提供する他のツールを使用して、IPAAに従ってコンプライアンス・レポートを提供する責任があります。

以下に記載されていないクラウド・プロバイダー経由でデプロイされたIBMソフトウェアがある場合は、「talk2sam@us.ibm.com」にEメールを送信してください。件名には必ずBYOSLを含めてください。

IBM

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
IBMIBM Cloud Virtual Servers（Inc., IBM z/LinuxONE）以下の注1を参照してくださいhttps://www.ibm.com/jp-ja/solutions/cloud

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

IBM Cloudコンテナ以下の注1を参照してくださいhttps://www.ibm.com/jp-ja/solutions/cloud
IBM Power Virtual Server以下の注記のセクションにある、IBM Power Systems Virtual Serverに関する考慮事項を参照してください。https://www.ibm.com/jp-ja/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal Servers以下の注2を参照https://www.ibm.com/jp-ja/solutions/cloud
IBM Kubernetes Service（IKS）以下の注1を参照してくださいhttps://www.ibm.com/jp-ja/products/kubernetes-serviceIBMライセンスサービス
Red Hat OpenShift on IBM Cloud4以下の注1を参照してくださいhttps://www.ibm.com/jp-ja/products/openshift

 

Alibaba社

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
Alibaba社Alibaba クラウド（Elastic Compute Service）以下の注1を参照してくださいhttps://www.alibabacloud.com/

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

Amazon

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
AmazonAWS ECS Fargate以下の注記セクションの「AWS ECS Fargateに関する考慮事項」を参照してください。aws.amazon.com/fargate/IBMライセンスサービスコンテナライセンスのPA条件の改正（Addendumによる）
Amazon RDS for Db2以下の注9を参照してくださいaws.amazon.com/rds/db2/AWS License Manager
EC2インスタンスと専用インスタンス（AWS Outpostインスタンスを含む）以下の注1を参照してくださいaws.amazon.com/ec2/instance-types

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

Elastic Kubernetes Service（EKS）以下の注1を参照してくださいaws.amazon.com/eks/IBMライセンスサービス
Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）4以下の注1を参照してくださいhttps://aws.amazon.com/rosa/
VMwareクラウドon AWS以下の注2を参照https://aws.amazon.com/vmware/デプロイメント：IBM License Metric Tool

富士通

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
富士通富士通クラウドIaaSインスタンス（FJcloud-v）以下の注1を参照してくださいhttps://jp.Fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

FujitsuクラウドIaaS Instance（FJcloud-O）以下の注1を参照してくださいhttps://jp.Fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUD以下の注1を参照してくださいhttps://pfs.nifcloud.com

Google

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
GoogleGoogle Compute Engine以下の注1を参照してくださいcloud.google.com/compute/docs/machi-types

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

Google Kubernetes Engine（GKE）以下の注1を参照してくださいcloud.google.com/kubernetes-engine/IBMライセンスサービス
Red Hat OpenShift Container Platform4以下の注1を参照してくださいhttps://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
IONOSCompute Engine以下の注1を参照してくださいhttps://cloud.ionos.com/computeKubernetes/Red Hat OpenShiftのデプロイメント：IBM License Service

KDDI

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
KDDIKDDIクラウド・プラットフォームサービスVirtual Serversについては下記の注1を参照してください。Bare metal serverについては、以下の注記5を参照してください。biz.kddi.com/service/cloud-platform/

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

コンテナライセンスに関するPA条件の改正（Addendumによる）

Microsoft社

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
Microsoft社Azure HCI以下の注1を参照してくださいhttps://azure.microsoft.com/ja-jp/products/local/デプロイメント：IBM License Metric Tool
Azure仮想マシン以下の注1を参照してください

azure.microsoft.com/jp-ja/pricing/details/virtual-machines/linux/


azure.microsoft.com/jp-ja/pricing/details/virtual-machines/windows/

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

コンテナライセンスに関するPA条件の改正（Addendumによる）

Azure VMware Solution以下の注2を参照azure.microsoft.com/jp-ja/services/azure-vmware/デプロイメント：IBM License Metric Tool
Azure Kubernetes以下の注1を参照してくださいazure.microsoft.com/jp-ja/services/kubernetes-service/IBMライセンスサービス
Azure Red Hat OpenShift（ARO）4以下の注1を参照してくださいhttps://azure.microsoft.com/jp-ja/services/openshift/

NEC

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
NECクラウド・インフラストラクチャー・サービス（NEC Cloud IaaS）以下の注1を参照してくださいhttps://www.nec.com

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftのデプロイメント：IBM Licene Service

NTT

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
NTT Cloud Services Divisionマルチクラウド・サービス（VMのみ）以下の注1を参照してくださいhttps://services.global.ntt/jp-ja/services-and-products/cloud/cloud-platform

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

NTTコミュニケーションズECL 1.0以下の注1を参照してくださいhttps://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

Smart Data Platform Cloud / Server（ECL 2.0）以下の注1を参照してください

https://sdpf.ntt.com/

IPV（IaaS Powered by VMware）以下の注1を参照してください

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

NTTデータNTT Data OpenCanvas以下の注1を参照してください

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

Oracle

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
 OracleCloud Compute Instances以下の注3を参照してくださいhttps://www.oracle.com/cloud/compute

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

Oracle Kubernetes Engine以下の注3を参照してくださいhttps://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/IBMライセンスサービス
Oracle Cloud VMWare Solution（OCVS）以下の注2を参照https://www.oracle.comデプロイメント：IBM License Metric Tool

Tencent

プロバイダーオファリングライセンスの注意事項
詳細については、以下をご覧ください。		必要なIBMライセンスツール
     
TencentTencent Cloud Server Instance以下の注1を参照してくださいhttps://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

デプロイメント：IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShiftデプロイメント：IBMライセンスサービス

注：以下のライセンスに関する注は、上記のクラウド・プロバイダー・セクション内で特に明記されている場合にのみ適用されます。すべての製品・サービスに普遍的に適用されるわけではありません。

  1. すべてのインスタンス：1 vCPU = 1コア = 1 VPC = 70 PVU
    • ハイパースレッディングが有効なコンテナの場合：2 vCPU = 1コア = 1 VPC = 70 PVU（詳細は、コンテナ・ライセンスのページを参照）。
  2. システム構成に基づく要件については、プロセッサー・バリュー・ユニット表を参照してください。クライアントは、完全なILMT構成を使用する必要があります。
  3. Oracle Compute Unit（OCPU）は、vCPUと呼ばれる2つのハードウェア実行スレッドに対応します。PVUライセンスには、1 OCPU = 2 vCPU = 140 PVUが必要です
  4. 計測と報告の要件は、マネージドKubernetes環境（Red Hatによって管理されるOpenShiftなど）のクライアントによって管理されます。
  5. 物理サーバーまたはベアメタルのお客様は、EPCが提供する物理サーバーまたはベアメタル・パブリック・クラウド製品上にソフトウェアをデプロイすることができます（上記参照）。これらのデプロイメントは、サブキャパシティーおよびコンテナ・ライセンスのポリシーで定義されているガイダンス（ライセンス・ツールの使用を含む）に従う必要があります。PVUのデプロイメントの場合、システム構成に基づく要件については、プロセッサー・バリュー・ユニット表を参照してください。
  6. パブリッククラウド・サービス（Oracle Cloud@Customer、AWS Outpostなど）のオンプレミス・デプロイメントがサポートされています。これらは、IBM Licensing Toolsの使用を含め、サブキャパシティーおよびコンテナ・ライセンスのポリシーに従う必要があります。
    PVUライセンスの場合、対象サービスを使用したデプロイメントは、パブリッククラウドにデプロイする場合と同様に、vCPU/コアあたり70 PVUでライセンスが付与されます。IBM Licensing Toolsが使用されない場合、International Passport Advantage Agreementの利用規約に従って、フルキャパシティー・ライセンスが適用されます。
  7. 上記すべて：Solaris x86はサポートされていないため、使用できません。
  8. IBM Passport Advantage Agreement v11のリリース（リリース：2023年2月）に伴い、コンテナ・ライセンスの補足条項は不要になりました。詳細については、コンテナ・ライセンスのウェブページをご覧ください。
  9. ライセンス持ち込み（BYOL）オプションを使用してマネージド・サービスにDb2ソフトウェアをデプロイする場合、インスタンスのvCPUのフルキャパシティーをデプロイする際のVPCを算出するにあたり、IBMは、EC2の「Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type」ページに物理コア数が公開されているすべてのEC2インスタンスについて、1 VPC = 1物理コア = 2 vCPUとしてカウントします。このとき、vCPU数は物理コア数の2倍になります（すなわちハイパースレッディング／同時マルチスレッディング（SMT）の度数が2に設定されていることを意味します）。対象となるのは、Db2 Standard Edition、Db2 Advanced Edition、Db2 ESE Add-on、Db2 AESE Add-onライセンスのみです。インスタンス・タイプごとのCPUコアあたりのCPUコアとスレッド数（ibm.com外部のリンク）を参照してください。

AWS ECS Fargateに関する考慮事項

AWS ECS Fargateの場合、IBM License Serviceは、License Service AWS S3（ibm.com外部のリンク）バケットとして表されます。この機能は製品ごとに利用可能です。詳細については、製品ドキュメンテーションを参照するか、またはIBM担当者にお問い合わせください。注：手順の例とデプロイ方法については、WebSphere Application Server Libertyドキュメンテーションを参照してください。

IBM Power Systems Virtual Serverに関する考慮事項

本セクションの以下の規定は、IBM Power Systems Virtual Server上にデプロイされたVPCベースまたはPVUベースのプログラムにのみ適用されます。サブキャパシティー・ライセンスの場合、共有プロセッサー（つまり、複数の論理パーティション間で処理能力が共有される物理プロセッサー）に対してコアを最小0.25コア単位で、また専用プロセッサー（つまり、単一の論理パーティションに割り当てられる物理プロセッサー全体）に対してコアを1.0コア割り当てることができます。小数点以下のコアは集約されて次の整数に切り上げられるため、同一マシン・タイプ上で動作するすべての論理パーティションは、サーバー単位ではなく単一のプールとしてカウントされることが明確になります。以下の例を参照してください。ただし、これは例示を目的としており、限定するものではありません。

  • 3つの論理パーティションが、それぞれ0.25コアのS922サーバーに個別にデプロイされています。このとき、計算は次のようになります。0.25 x 3 = 0.75コア（1.0コアに切り上げ）。
  • 3つの論理パーティションは、2台のS922サーバーと1台のE980サーバー（各0.25コア）にデプロイされます。計算は次のようになります。（0.25 x 2 = 0.5、1.0コアに切り上げ）+（0.25 x 1 = 0.25、1.0コアに切り上げ）= 2.0コア。

お客様は、ILMT v9.2.22以降をインストールして設定し、IPAAのセクション1.13および1.14に従ってサブキャパシティー・ライセンスおよび報告要件を遵守する必要があります。

IPAAセクション1.14に概説されている報告条件に従い、IBMソフトウェアのコア使用量を決定するため、お客様はコマンドライン・インターフェース（CLI）（リンク参照）を使用して、四半期ごとにデプロイメントデータを収集し、仮想化キャパシティー・レポートの手動計算を実施します。Google Cloudの場合は、pcloud CLIコマンドを使用します。これらのコア使用量は、IBM Eligible Public Cloud BYOSLポリシーに準拠するものとします。

コアあたりのPVU値は、プロセッサー・バリュー・ユニット・ウェブページの「コアあたりのPVU表」（セクション2の1 - RISCおよびSystem z）に記載されている使用中のPower Systemに基づいて決定されます。

ライセンス要件と条件

Eligible Public Cloud BYOSLポリシーは、サブキャパシティーおよびコンテナ・ライセンスのポリシーで定義されている仮想化環境におけるライセンス・ソフトウェアの使用要件を含め、適用される管理ライセンス契約におけるいかなる義務も変更または優先するものではありません。

かかるライセンス契約における検証条件は、お客様が対象となるIBMソフトウェアをEPCにアップロード、インストール、または使用する場合に適用され、お客様はそのEPCにおいてライセンス対象ソフトウェアに必要な使用データを収集することに同意するものとします。

お客様は、使用量の報告のためにIBMが指定する（上記に記載された）レポート作成ツールをインストールして設定し、IBMのガイドラインに従い、要求に応じて当該レポートをIBMに提供する必要があります。

本ポリシーに従ってライセンス権を使用する場合、かかるライセンスを他の目的または他の場所で同時に使用することはできません。

上記の記載がない限り、Eligible Public Cloud BYOSLポリシーは、ベンダーが自社の従業員の管理下でソフトウェアにアクセスする契約や、お客様のコンピューティング環境の一部もしくは全部を自社施設内もしくはお客様の施設内で稼働または管理する（例：戦略的アウトソーシング、ウェブ・ホスティング、マネージド・サービス・プロバイダーなど）契約には適用されません。かかる契約には別途取り決めが必要です。ソフトウェアがこれらのいずれかの方法でデプロイされている場合、「talk2sam@us.ibm.com」宛にEメールをお送りください。件名には必ずBYOSLと明記してください。

変更記録

2024年3月の変更記録

  • zSeriesソフトウェアの例外をz/OSのみに明確化（つまり、zLinuxは対象となる）
  • キャパシティー・ベースでない製品に関する報告要件を明確化
  • EPCリストをプロバイダーの唯一の承認済みリストとして明確化
  • コンプライアンス確保のために連絡先情報を追加