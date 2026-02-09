コンテナ・ライセンス

コンテナとは、軽量で移植性の高いソフトウェアの実行可能な単位（イメージ）であり、アプリケーション・コードがライブラリーや依存関係とともにパッケージ化されています。
IBM Certified Containerは、プラットフォームの統合に伴いコンテナ化されたソフトウェアのパッケージ化とデプロイメントに関する標準的基準を満たしており、デスクトップ、従来のITインフラストラクチャー、クラウドなど、サポートされている任意のKubernetesオーケストレーション環境で実行できます。
すべてのIBM Certified Containersについて、お客様は、ライセンス要件（「IBM ProgramのvCPU容量カウント方法」セクションを参照）と同等のライセンスを取得し、IBM License Serviceによって測定する必要があります。
IBM Cloud Paksは、 Red Hat®オープン・ハイブリッドクラウド・プラットフォーム上に構築される統合ソフトウェア ソリューションであり、一度構築すればどこにでも導入できます。
IBM Cloud Paksは、オープンソースのKubernetesオーケストレーション・テクノロジー上に構築されたRed Hat OpenShift Container Platform（OCP）を使用して、コンテナのデプロイメントと管理を合理化し、インフラストラクチャー全体でポータビリティーと一貫したガバナンスを実現します。
コンテナにデプロイされるすべてのIBM Cloud Paksについて、ライセンス要件（「IBM ProgramのvCPU容量カウント方法」セクションを参照）と同等のライセンスを取得し、IBM License Serviceに必要なCloud Pakコンバージョン率を掛けて測定されるライセンスを取得する必要があります。注：比率が指定されていない場合は、1：1とみなされます。
2023年2月1日にリリースされたIBM Passport Advantage Agreementsでは、コンテナ・ライセンス条件が契約書の該当セクションに統合され、これらの改訂された条項について、顧客は別途補遺に署名する必要がなくなりました。
注：既存のPAクライアント向けの新しい条件は、2023年5月1日から発効されています。
詳細については、改訂されたPassport Advantage Agreementsについて知っておくべきことをご覧ください。
IBMの利用規約にアクセスして、コンプライアンスとレポートに関するガイダンスについて、コンテナ・ライセンスの見積条件の特別オプションにおける補遺を
このガイダンスは、Kubernetesオーケストレーションを使用してデプロイされたIBM License Serviceによってサポートされる仮想プロセッサー・コア（VPC）またはプロセッサー・バリュー・ユニット（PVU）コア・ベースのコンテナ化された製品をサポートします。
定義
*x86の場合は、ハイパースレッディング/SMTを物理レベルで有効にする必要があります。
注：ライセンス要件についてご質問がある場合は、追加のサポートについてIBM担当者までお問い合わせください。
コンテナ・ライセンスを活用するには、IBM License Serviceを使用してライセンスの使用状況を追跡し、必要なエンタイトルメントを決定する必要があります。このルールに例外はありません。
IBM License Serviceは、ライセンスの使用状況を追跡し、コンテナ・ライセンスを報告できる唯一のツールです。正確には次のとおりです。
利用可能なvCPU容量は、毎日短い間隔（30分以内）で集計され、日中の計算の最大値によって毎日の利用可能なvCPU容量を決定することで処理されます。
Cloud Pakの各サービスに含まれるライセンス使用状況追跡ツール（IBM License Service：下記参照）を使用し、維持することが不可欠です。このサービスでは、ライセンスの使用状況を追跡し、必要なエンタイトルメントのニーズを決定します。
