コンテナ・ライセンス

3D効果を施した青と黒の幾何学デザイン

概要

IBM認定コンテナ

コンテナとは、軽量で移植性の高いソフトウェアの実行可能な単位（イメージ）であり、アプリケーション・コードがライブラリーや依存関係とともにパッケージ化されています。

IBM Certified Containerは、プラットフォームの統合に伴いコンテナ化されたソフトウェアのパッケージ化とデプロイメントに関する標準的基準を満たしており、デスクトップ、従来のITインフラストラクチャー、クラウドなど、サポートされている任意のKubernetesオーケストレーション環境で実行できます。

すべてのIBM Certified Containersについて、お客様は、ライセンス要件（「IBM ProgramのvCPU容量カウント方法」セクションを参照）と同等のライセンスを取得し、IBM License Serviceによって測定する必要があります。

IBM Cloud Paks

IBM Cloud Paksは、 Red Hat®オープン・ハイブリッドクラウド・プラットフォーム上に構築される統合ソフトウェア ソリューションであり、一度構築すればどこにでも導入できます。

IBM Cloud Paksは、オープンソースのKubernetesオーケストレーション・テクノロジー上に構築されたRed Hat OpenShift Container Platform（OCP）を使用して、コンテナのデプロイメントと管理を合理化し、インフラストラクチャー全体でポータビリティーと一貫したガバナンスを実現します。

コンテナにデプロイされるすべてのIBM Cloud Paksについて、ライセンス要件（「IBM ProgramのvCPU容量カウント方法」セクションを参照）と同等のライセンスを取得し、IBM License Serviceに必要なCloud Pakコンバージョン率を掛けて測定されるライセンスを取得する必要があります。注：比率が指定されていない場合は、1：1とみなされます。

注記

2023年2月1日にリリースされたIBM Passport Advantage Agreementsでは、コンテナ・ライセンス条件が契約書の該当セクションに統合され、これらの改訂された条項について、顧客は別途補遺に署名する必要がなくなりました。

注：既存のPAクライアント向けの新しい条件は、2023年5月1日から発効されています。

詳細については、改訂されたPassport Advantage Agreementsについて知っておくべきことをご覧ください。

IPAAバージョン10以前を使用している場合は、コンテナ・ライセンスに関する補遺が必要です

IBMの利用規約にアクセスして、コンプライアンスとレポートに関するガイダンスについて、コンテナ・ライセンスの見積条件の特別オプションにおける補遺

  • ダウンロードしてください。
  • IBM License Serviceの使用

このガイダンスは、Kubernetesオーケストレーションを使用してデプロイされたIBM License Serviceによってサポートされる仮想プロセッサー・コア（VPC）またはプロセッサー・バリュー・ユニット（PVU）コア・ベースのコンテナ化された製品をサポートします。

  • ポッド*のvCPU容量*は、そのポッド内のすべてのコンテナのCPU制限*の合計です。vCPU容量が1コア未満のポッドは小数点以下としてカウントされます。
  • ワーカー・ノード*内では、IBM ProgramのすべてのポッドのvCPU容量の合計がワーカー・ノードの容量を超える場合、vCPU容量はワーカー・ノードの容量と等しくなります。
  • IBM ProgramのvCPU容量はクラスター・レベル*で集計され、端数は最も近い整数に切り上げられます。
  • IBM Cloud Paksおよびその他のIBM Programが、ライセンス率を持つ複数製品のBundled Solutionsである場合、カウント方法は各Bundled Productに適用されます

定義

  • クラスター - コンテナ化されたアプリケーションを実行する、ノードと呼ばれる一連のワーカー・マシン。各クラスターには少なくとも1つのワーカー・ノードがあります。
  • コンテナ - ソフトウェアとそのすべての依存関係を含む軽量でポータブルな実行可能イメージ。
  • CPU制限 - KubernetesのCPU制限プロパティ「resources.limits.cpu」を使用して、名前空間内のコンテナごとのリソース消費を制限する制約を提供します。
  • 名前空間 - Kubernetesが同じ物理クラスター上にある複数の仮想クラスターをサポートするために使用する抽象化。
  • ポッド - 最も小さく、最も単純なKubernetesオブジェクト。ポッドは、クラスター上で実行中のコンテナのセットを表します。
  • VPC（仮想プロセッサー・コア）& PVU（プロセッサー・バリュー・ユニット） - プログラムのライセンス付与に使用できる測定単位（詳細な定義については、以下のコンテナのVPCおよびPVUセクションを参照してください）。このガイダンスの目的上、1 VPCは1つのvCPUに相当し、70 PVUは1つのvCPUに相当します。
  • vCPU容量 - カウント方法（下記）で定義される、ポッドで使用可能なvCPUの合計数。注意：CPU制限のないコンテナを含むポッドは、vCPU容量がワーカー・ノード容量と同等であると見なされます。
  • ワーカー・ノード - ワーカー・ノードは、タスクを実行するためのコンテナ化された環境を提供するノードです。需要の増加に応じて、より多くのワーカー・ノードをクラスターに追加して、パフォーマンスと効率を向上させることができます。クラスターには任意の数のワーカー・ノードを含めることができますが、少なくとも1つのワーカー・ノードが必要です。
  • ワーカー・ノードの容量 – Kubernetes API によって報告される、仮想コアまたは物理コアによって測定される、ワーカー・ノードで使用可能な合計容量。

  • 同時マルチスレッディング（SMT）またはハイパースレッディング（HT）のサポート：IBM License Serviceのアウトプットは、ハイパースレッディングまたはSMTバリアントのSMT2、SMT4、および SMT8が有効になっているワーカー・ノードに合わせて調整されます。そのため、
    • ハイパースレッディングまたはSMT2が有効な場合、ライセンスをカウントする目的上、1コアあたり2 vCPUを1 VPCまたは70 PVUとします（例：8 vCPUは4 VPCとしてカウントされます）。
    • SMT4が有効な場合は、ライセンスをカウントする目的上、1コアあたり4 vCPUを1 VPCまたは70 PVU（例：16 vCPUは4 VPCとしてカウントされます）。
    • SMT8が有効な場合、ライセンスをカウントする目的上、1コアあたり8 vCPUを1 VPCまたは70 PVUとします（例：32 vCPUは4 VPCとしてカウントされます）。
    • SMTレベルが混在している/異なるクラスターの場合は、最も低い係数が適用されます。例：一部のノードはSMT4を使用し、他のノードはSMT8を使用している場合、このクラスターのライセンス計算には4が使用されます。HT/SMTステータスの識別は手動で行われ、クラスター・レベルで割り当てられます。
      注：自動調整機能がIBM License Serviceに統合されるまで、調整はIBM License Serviceのアウトプットに対して手動で行うことになります。この機能が利用可能になった際には、ユーザーは最新バージョンのIBM License Serviceを使用していること、およびクラスターが製品のドキュメンテーションに記載されているように構成されていることを確認する必要があります。

*x86の場合は、ハイパースレッディング/SMTを物理レベルで有効にする必要があります。

  • 一部のIBM Programでは、構成オプションやユーザー・アクティビティーによって、追加のワークロードが作成されるため、ライセンス要件が高くなる場合があります。
  • お客様は、製品構成の変更の結果発生するワークロードとユーザーのアクティビティーによって動的に作成されたワークロードを含む、IBM Programによって作成されたすべてのワークロードのライセンスを取得する必要があります。
  • お客様は、Red Hat社のライセンス契約に従って、Red Hat OpenShiftサブスクリプションのライセンス交付を行う責任があります。詳細については、IBM Cloud Pakの各ライセンス情報を参照してください。
  • お客様には、名前空間*割り当てなどのRed Hat OpenShiftの機能と、デプロイメント・オプションやスケーリング制御などのIBM Program固有の機能を組み合わせて、ライセンス需要を制御する責任があります。ライセンス需要の制御に関するIBM Program固有の情報については、対応するIBM Programのドキュメンテーションを参照してください。
  • 各プログラムに付属している、事前設定されたresources.limits.cpu設定は、すべてのQA、パフォーマンス・テストなどで使用されます。IBMでは、これらの設定の変更は推奨していませんが、変更する場合は、まず製品のドキュメンテーションを参照して、プログラムで許容される文書化された範囲をご確認ください。

注：ライセンス要件についてご質問がある場合は、追加のサポートについてIBM担当者までお問い合わせください。

コンテナ・ライセンスを活用するには、IBM License Serviceを使用してライセンスの使用状況を追跡し、必要なエンタイトルメントを決定する必要があります。このルールに例外はありません。

IBM License Serviceは、ライセンスの使用状況を追跡し、コンテナ・ライセンスを報告できる唯一のツールです。正確には次のとおりです。

  • IBM Cloud Pakの各サービスに含まれる
  • talk2sam@us.ibm.com（または製品サポート）までご連絡いただくことで、IBM認定コンテナでの使用のためにダウンロードできます。お客様は、コンテナ化されたProgramをデプロイする際に、IBM License Serviceがインストールされ、正しく構成されているかどうかを検証する必要があります。

利用可能なvCPU容量は、毎日短い間隔（30分以内）で集計され、日中の計算の最大値によって毎日の利用可能なvCPU容量を決定することで処理されます。

Cloud Pakの各サービスに含まれるライセンス使用状況追跡ツール（IBM License Service：下記参照）を使用し、維持することが不可欠です。このサービスでは、ライセンスの使用状況を追跡し、必要なエンタイトルメントのニーズを決定します。

ここでは、必要な方向けにその他のリソースをいくつかご紹介します