コンテナ・ライセンス

コンテナとは、軽量で移植性の高いソフトウェアの実行可能な単位（イメージ）であり、アプリケーション・コードがライブラリーや依存関係とともにパッケージ化されています。

IBM Certified Containerは、プラットフォームの統合に伴いコンテナ化されたソフトウェアのパッケージ化とデプロイメントに関する標準的基準を満たしており、デスクトップ、従来のITインフラストラクチャー、クラウドなど、サポートされている任意のKubernetesオーケストレーション環境で実行できます。

すべてのIBM Certified Containersについて、お客様は、ライセンス要件（「IBM ProgramのvCPU容量カウント方法」セクションを参照）と同等のライセンスを取得し、IBM License Serviceによって測定する必要があります。