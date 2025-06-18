2010年以降、IBMは、一次サプライヤーに対し、社会的・環境的責任を果たすための管理システムを維持することを義務付けています。IBMの目標は、サプライヤーがこの分野で成功するための独自の能力を培えるよう支援することです。要約すると、IBMはサプライヤーに次のことを要求します。

従業員、社会、環境とオペレーションの接点を生み出す管理システムを定義、デプロイ、維持する。

性能を測定し、廃棄物、エネルギー、温室効果ガス排出の分野で、自主的で定量化可能な環境目標を設定する。

これらの自主的な環境目標およびオペレーションのその他の環境側面に関連する成果を公表する。

管理システムのセルフアセスメント、監査、管理レビューを実施する。

IBMに提供される製品、部品、および/またはサービスにとって重要な作業を行うサプライヤーに、これらの要件を適用します。

2021年には、排出量の多いビジネス部門（物流、航空、ホテル、生産およびテクノロジー製品）の主要サプライヤーに対し、科学的推奨事項に沿ったスコープ1およびスコープ2のGHG排出量に対処する排出削減目標を設定するという追加要件を定めました。国連IPCCからの科学的推奨事項に基づいています。2024年末時点で、これらのサプライヤーの98％がそのような目標を設定しており、当社は対象サプライヤーの残りの2％と連携し、目標設定プロセスが完了するまでのステータス追跡を継続しています。

昨年、私たちは第3回の年次サステナビリティー・リーダーシップ・シンポジシアを開催しました。「水管理」というテーマは、水不足地域における世界的な水需要の高まりに取り組みました。このシンポジストには、メーカー、物流プロバイダー、施設サービス・プロバイダー、ホテル、航空会社など、多様なサプライヤー・グループが集まりました。イベントの一環として、水管理において優れたストラテジーと成果を示した複数のサプライヤーの功績を称え、祝賀しました。

サプライヤーのサステナビリティー性能をさらに評価し、サプライヤーに継続的な改善を促すため、当社は2024年に、従来のデューデリジェンスの慣行を強化し、GHG排出量削減目標やその他のサステナビリティー目標の達成に向けてサプライチェーンを推進するサードパーティーソリューションをデプロイしました。