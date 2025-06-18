2010年以降、IBMは、一次サプライヤーに対し、社会的・環境的責任を果たすための管理システムを維持することを義務付けています。IBMの目標は、サプライヤーがこの分野で成功するための独自の能力を培えるよう支援することです。要約すると、IBMはサプライヤーに次のことを要求します。
2021年には、排出量の多いビジネス部門（物流、航空、ホテル、生産およびテクノロジー製品）の主要サプライヤーに対し、科学的推奨事項に沿ったスコープ1およびスコープ2のGHG排出量に対処する排出削減目標を設定するという追加要件を定めました。国連IPCCからの科学的推奨事項に基づいています。2024年末時点で、これらのサプライヤーの98％がそのような目標を設定しており、当社は対象サプライヤーの残りの2％と連携し、目標設定プロセスが完了するまでのステータス追跡を継続しています。
昨年、私たちは第3回の年次サステナビリティー・リーダーシップ・シンポジシアを開催しました。「水管理」というテーマは、水不足地域における世界的な水需要の高まりに取り組みました。このシンポジストには、メーカー、物流プロバイダー、施設サービス・プロバイダー、ホテル、航空会社など、多様なサプライヤー・グループが集まりました。イベントの一環として、水管理において優れたストラテジーと成果を示した複数のサプライヤーの功績を称え、祝賀しました。
サプライヤーのサステナビリティー性能をさらに評価し、サプライヤーに継続的な改善を促すため、当社は2024年に、従来のデューデリジェンスの慣行を強化し、GHG排出量削減目標やその他のサステナビリティー目標の達成に向けてサプライチェーンを推進するサードパーティーソリューションをデプロイしました。
環境に責任を持ったサプライヤーと取引するというIBMの長年の取り組みに沿って、またグローバルな環境管理システムの一環として、IBMは以下の条件を満たすサプライヤーの環境評価を実施しています。
これらのサプライヤーは、契約締結前と契約締結後約3年ごとに評価され、オペレーションと健全な環境慣行がIBMの要件を満たし続けていることが確認されます。評価の範囲は次のとおりです。
IBMの廃棄物管理プログラムでは、有害廃棄物は可能な限り、発生した国のIBMが承認した施設で処理、リサイクル、または廃棄されます。IBMは、国内で適切な処理施設が利用できる米国またはその他の国からは有害廃棄物を輸出しません。
有害廃棄物または製品処理に関するIBMの環境要件を満たすサプライヤーが国内にない場合、IBMの事業活動によって発生する廃棄物は、それらの要件を満たすことができる他の国の施設に移送されます。この輸送は、その国の法律および規制に準拠し、有害廃棄物の横断的移動の管理に関するバーゼル条約などの国際条約に従って行われます。
まれに、法的要件により、廃棄物の現地処理が不可能な場合や、その他の国のIBM承認サプライヤーへの出荷が許可されない場合もあります。このような状況が生じた場合、IBMは、適切な処理施設が利用可能になるまで、法律で認められた廃棄物およびサポート終了製品を適切に管理された保管施設に保管します。
IBMは、非営利の業界団体であるレスポンシブル・ビジネス・アライアンス（RBA）の創設メンバーです。RBAは、各メンバーによる自社および上流のサプライチェーンの社会的、環境的、倫理的責任の継続的な改善への取り組みを支援しています。私たちは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスの第一層サプライヤー（およびIBMの社内オペレーション）に対し、労働、健康と安全、環境要件、倫理および管理システムに関する規定を含むRBA行動規範の遵守を求めています。本RBA規範は、IBMがサプライヤーに遵守を義務付ける社会・環境管理システム基準の基礎となっています。