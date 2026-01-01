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IBMのデータとAIの機能、ソフトウェア、ソリューションが独立系アナリストの視点からどのように評価されているかをご覧いただけます。
Gartner Magic Quadrant for Data Integrationは、IBMがオンプレミス、ハイブリッド、クラウド環境にわたる複雑なエンタープライズ規模の統合をサポートする能力を評価しています。IBMは、組織が移行に中断を伴わずにデータコントロール、柔軟性、信頼を維持できるよう支援を続けています。
IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Assessmentでは、IBMが複雑なハイブリッドデータ環境をサポートし、統合を効率化しながらオープン性、ガバナンス、ビジネス価値を維持する強みが評価されています。
Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systemsは、企業が確信を持ってモダナイゼーションを加速し、拡張できるよう、信頼性が高く高性能なデータベースサービスを実現したIBMに注目しています。
このレポートでは、 AIイニシアチブを成功させるための基盤として、高品質でアクセス可能で適切に管理されたエンタープライズ・データの重要性を強調し、構造化データと非構造化データから価値を導き出すための重要な課題と戦略を概説します。
IBMのWebセミナーで、ソート・リーダーシップの視点、業界の洞察、データとAIのアプリケーションについて学びましょう。
AIエージェント導入の成功は、適切なデータにかかっています。データ品質、ガバナンス、統合がAIエージェントの信頼性や成果にどのように影響するかを見ていきましょう。
エージェント型AIは、信頼できるエンタープライズ対応のデータに依存しています。組織全体で拡張性の高いAIエージェントをサポートするために、データを準備、管理、統合する方法を学びましょう。
AIをパイロット段階からさらに前進できるよう、このセッションでは、watsonx.dataを活用した信頼性とガバナンスを備えたデータにより、スケーラブルで本番環境に対応したAIエージェントを実現し、測定可能なビジネス成果をもたらす方法を探ります。
最新のインテリジェント・データ・プラットフォームが、組織による大規模なデータを統合、管理、活用を支援し、迅速な洞察、よりよい意思決定、そして定量化可能なビジネス上のメリットをもたらす方法をご覧ください。
戦略的な観点から実用的なアプリケーションまで、データとAIに関するIBMのソート・リーダーシップをご活用ください。
最新のクラウドデータ管理がAI 、分析、エンタープライズ規模のワークロードを柔軟性と制御でどのようにサポートするのかをご紹介します。
AI対応データを実現するために、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で非構造化データと構造化データを統合、管理、最適化します。
IBMが組織のデータの統合、管理、有効化を支援して、AI、分析、ハイブリッドクラウド戦略を柔軟かつ制御しながらサポートする方法をご紹介します。
watsonx.dataがどのようにして企業データへのスケーラブルで統制されたアクセスを可能にするかについての簡潔な概要です。ここでは、実践的なデモシナリオを通じて主な機能とメリットを説明します。
データ、AI、ハイブリッドクラウドに関する製品イノベーション、顧客の評価、トレンドに関する最新ニュースをお届けします。
IBMは、23製品で検証済みのユーザー・レビューに基づくTrustRadius 2026 Buyer's Choice Awardsを受賞しました。これはAI、ハイブリッドクラウド、データと分析、セキュリティーなどの分野でお客様からの高い信頼と満足度が反映された結果です。
AI Academy動画シリーズのこちらのエピソードで、エンタープライズAIで成功を収めるデータのストラテジーを策定する方法を学びましょう。
質の低いデータがもたらす実際のコストは、しばしば下流工程で、非効率性、コンプライアンスリスク、収益の損失、機会の逸失といった形で顕在化します。
IBMのオープンソース、DoclingをPythonで使用して複数のスキャンファイルに含まれる非構造化データを構造化化データに変換する方法を学びましょう。