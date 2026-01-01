参考情報

最新の資料、レポート、ガイド、Webセミナーなどをご覧ください。

無料評価版を試す 当社の営業担当にお問い合わせください
IBM® watsonx.data®の紹介開発者版
無料で使用可能。セットアップが簡単。概念実証までの時間を短縮。最新のデータレイクハウス機能をご体験ください。
ダウンロードはこちら

アナリスト・レポート

IBMのデータとAIの機能、ソフトウェア、ソリューションが独立系アナリストの視点からどのように評価されているかをご覧いただけます。
Gartnerによりエンタープライズ・データ統合のリーダーと評価

Gartner Magic Quadrant for Data Integrationは、IBMがオンプレミス、ハイブリッド、クラウド環境にわたる複雑なエンタープライズ規模の統合をサポートする能力を評価しています。IBMは、組織が移行に中断を伴わずにデータコントロール、柔軟性、信頼を維持できるよう支援を続けています。

 レポートを読む エンタープライズ・グレードのデータ統合を推進：IDC MarketScapeにおけるIBM

IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Assessmentでは、IBMが複雑なハイブリッドデータ環境をサポートし、統合を効率化しながらオープン性、ガバナンス、ビジネス価値を維持する強みが評価されています。

 レポートを読む Gartnerによりクラウド・データベース管理システムのリーダーとして評価

Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systemsは、企業が確信を持ってモダナイゼーションを加速し、拡張できるよう、信頼性が高く高性能なデータベースサービスを実現したIBMに注目しています。

 レポートを読む データの混乱からAIの明晰さへ：高品質なエンタープライズ・データによるAIの活性化

このレポートでは、 AIイニシアチブを成功させるための基盤として、高品質でアクセス可能で適切に管理されたエンタープライズ・データの重要性を強調し、構造化データと非構造化データから価値を導き出すための重要な課題と戦略を概説します。

 レポートを読む

Webセミナー

IBMのWebセミナーで、ソート・リーダーシップの視点、業界の洞察、データとAIのアプリケーションについて学びましょう。

 
AIエージェントはデータに基づいて実行されます – あなたのデータは準備ができていますか。

 

AIエージェント導入の成功は、適切なデータにかかっています。データ品質、ガバナンス、統合がAIエージェントの信頼性や成果にどのように影響するかを見ていきましょう。

 動画を見る 拡張性の高いAIエージェントに向けて、データをAI対応に

エージェント型AIは、信頼できるエンタープライズ対応のデータに依存しています。組織全体で拡張性の高いAIエージェントをサポートするために、データを準備、管理、統合する方法を学びましょう。

 

 動画を見る 真のビジネス成果につなげるためのAIエージェント拡張

AIをパイロット段階からさらに前進できるよう、このセッションでは、watsonx.dataを活用した信頼性とガバナンスを備えたデータにより、スケーラブルで本番環境に対応したAIエージェントを実現し、測定可能なビジネス成果をもたらす方法を探ります。

 動画を見る データ戦略をAIの成果へ

最新のインテリジェント・データ・プラットフォームが、組織による大規模なデータを統合、管理、活用を支援し、迅速な洞察、よりよい意思決定、そして定量化可能なビジネス上のメリットをもたらす方法をご覧ください。

 動画を見る

ガイド

戦略的な観点から実用的なアプリケーションまで、データとAIに関するIBMのソート・リーダーシップをご活用ください。
AIの価値は、データで決まる

最新のクラウドデータ管理がAI 、分析、エンタープライズ規模のワークロードを柔軟性と制御でどのようにサポートするのかをご紹介します。

 ガイドをダウンロード それはエンタープライズAIと分析のための、ハイブリッドでオープンなデータレイクハウスです

AI対応データを実現するために、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で非構造化データと構造化データを統合、管理、最適化します。

 ガイドをダウンロード データ・リーダー向けAI対応データ関連ガイド

IBMが組織のデータの統合、管理、有効化を支援して、AI、分析、ハイブリッドクラウド戦略を柔軟かつ制御しながらサポートする方法をご紹介します。

 ガイドをダウンロード AIのパワーを解き放ち、シームレスなデータ統合を実現

watsonx.dataがどのようにして企業データへのスケーラブルで統制されたアクセスを可能にするかについての簡潔な概要です。ここでは、実践的なデモシナリオを通じて主な機能とメリットを説明します。

 ガイドをダウンロード

ブログ記事その他

データ、AI、ハイブリッドクラウドに関する製品イノベーション、顧客の評価、トレンドに関する最新ニュースをお届けします。
クライアントの評価に基づく表彰：IBMの23製品がTrustRadiusの賞を受賞

IBMは、23製品で検証済みのユーザー・レビューに基づくTrustRadius 2026 Buyer's Choice Awardsを受賞しました。これはAI、ハイブリッドクラウド、データと分析、セキュリティーなどの分野でお客様からの高い信頼と満足度が反映された結果です。

 発表資料はこちら エンタープライズAI向けのストラテジーの構築

AI Academy動画シリーズのこちらのエピソードで、エンタープライズAIで成功を収めるデータのストラテジーを策定する方法を学びましょう。

 動画を見る 複合的な脅威：データ品質の低さがもたらす真のコスト

質の低いデータがもたらす実際のコストは、しばしば下流工程で、非効率性、コンプライアンスリスク、収益の損失、機会の逸失といった形で顕在化します。

 

 動画を見る 非構造化データを構造化データに変換する方法

IBMのオープンソース、DoclingをPythonで使用して複数のスキャンファイルに含まれる非構造化データを構造化化データに変換する方法を学びましょう。

 チュートリアルを見る
次のステップ

データを最大限に活用して、生成AIの拡張を実現しましょう。

  1. 無料評価版を試す
  2. 当社の営業担当にお問い合わせください