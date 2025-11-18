この賞の受賞資格を得るにあたり、受賞対象となった各IBM製品は、2つの重要な次のベンチマークを満たしていました。まず、2025年1月1日から10月17日までに、少なくとも10件の認証済みレビューを取得していること、第2に、75％以上のレビュアーが「最高の機能」、「最高のコストパフォーマンス」、または「最高のカスタマー・リレーションシップ」にIBMを選択していることです。

最後の条件である「最高のカスタマー・リレーションシップ」は、当社がにとって最も意味のあることです。これは、実装や販売のコミットメントから、顧客がIBMの製品を再び選択するかどうかに至るまで、あらゆるインタラクションを通じてクライアントが実際に考えたこと、感じたことに基づいています。このようなフィードバックこそが、私たちがイノベーションを継続し、お客様のニーズに応えられる原動力となるものです。