23種類のIBM製品がTrustRadius 2026 Buyer's Choice Awardを受賞
この賞は、お客様がIBMソリューションに寄せている信頼を裏付けるもので、「強力なテクノロジーだけでなく、シームレスで信頼できる顧客体験を提供する」という当社のコミットメントを反映しています。
TrustRadiusは、23種類のIBM製品に対して2026 Buyer's Choice Awardを授与しました。これらの表彰は、お客様の声とIBMが日々提供する価値を反映したものです。
お客様からのフィードバック、洞察、エンゲージメントにより、IBMがいかに革新、創造、展開するかが形作られます。これにより、すべてのIBMソリューションが、機能や性能だけでなくパートナーシップや信頼も確実に提供するものになります。
この賞の受賞資格を得るにあたり、受賞対象となった各IBM製品は、2つの重要な次のベンチマークを満たしていました。まず、2025年1月1日から10月17日までに、少なくとも10件の認証済みレビューを取得していること、第2に、75％以上のレビュアーが「最高の機能」、「最高のコストパフォーマンス」、または「最高のカスタマー・リレーションシップ」にIBMを選択していることです。
最後の条件である「最高のカスタマー・リレーションシップ」は、当社がにとって最も意味のあることです。これは、実装や販売のコミットメントから、顧客がIBMの製品を再び選択するかどうかに至るまで、あらゆるインタラクションを通じてクライアントが実際に考えたこと、感じたことに基づいています。このようなフィードバックこそが、私たちがイノベーションを継続し、お客様のニーズに応えられる原動力となるものです。
今年のBuyer's Choiceでは、AI、オートメーション、データとアナリティクス、ハイブリッドクラウド、セキュリティーなど、多様なIBM製品が受賞に至りました。これは、ビジネスの変革と成功の支援に当社がいかに深く投資しているかを反映しています。
IBM API Connect：API Management
IBM Apptio：テクノロジー・ビジネス・マネジメント
IBM Aspera on Cloud：マネージドファイル転送（MFT）
IBM Cloudability：クラウドコスト管理
IBM Cloud Object Storage：サービスとしてのインフラストラクチャ
IBM Cognos Analytics：Business Intelligence (BI)
IBM Db2：リレーショナルデータベース
IBM Guardium：データベース・セキュリティー
IBM Instana：オブザーバビリティー
IBM Maximo Application Suite: エンタープライズ資産管理
IBM Planning Analytics： 企業パフォーマンス管理（CPM）
IBM SevOne：ネットワークのパフォーマンス監視
IBM SPSS Statistics：統計分析
IBM Storage FlashSystem：エンタープライズ・フラッシュ・アレイ・ストレージ
IBM StreamSets：データパイプライン
IBM Targetprocess：アジャイル開発
IBM Turbonomic：クラウド管理
IBM Verify：アイデンティティ管理
IBM watsonx.ai：AI開発
IBM watsonx.data：データレイクハウス
IBM watsonx Code Assistant：AIコード生成
IBM watsonx Orchestrate：AIエージェント・ビルダー
IBM webMethods：Integration Platform as a Service (iPaaS)
当社は、この評価に感謝するとともに、このような功績を支えているチームとクライアントを誇りに思っています。お客様の信頼とパートナーシップが当社のイノベーションの原動力となり、可能性を常に切り開いていくよう私たちを鼓舞してくれます。
よりスマートで接続された体験の創造を、共にお祝いしましょう。