必須リソース

IBM Storage Scaleデータ・シート
データ駆動型の洞察のためのコンテンツ・アウェア・ストレージによるAIの変革
コンテンツ認識型IBM Storage Scale
IBM Storage Scale & Storage Scale Systemを活用してワークロードを加速化します
NVIDIAクラウド・パートナー向けIBM Storage ScaleおよびIBM Storage Scale System 6000
コンテンツ・アウェア・ストレージでAIの成果を高める
高度なストレージと優れたAI：IBMとNVIDIAが企業データを最大限に活用する方法
IBM Storage Scale資料

IBM Redbooks

IBM Storage Scale：暗号化
IBM Storage Scaleの情報ライフサイクル管理ポリシー

ブログ

新しいコンテンツ・アウェア機能により、IBM Storage ScaleはAIの応答を向上 企業のAI戦略に欠如している重要な要素とは IBM Storage Scaleソフトウェアが次世代の高性能なS3オブジェクト・アクセスを提供

動画

医学研究のためのIBMコンテンツ・アウェア・ストレージ

コンテンツ認識型IBM Storage Scaleデモ

次のステップ

IBM Storage Scaleを使用して、AIを高速化し、価値をもたらす方法をご覧ください。

 FAQを確認する
その他の参考情報 ドキュメンテーション サポート IBM® Redbooks コミュニティー IBM Storage向けテクノロジー・ライフサイクル・サービス 開発者コミュニティー グローバル・ファイナンシング 柔軟なユーティリティー パートナー