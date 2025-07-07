IBM SPSS Statisticsでよりスマートなサプライチェーンを実現

データ駆動型のサプライチェーン環境における複雑な状況を自信を持って乗り越える

グローバル・サプライチェーンはだんだん複雑化し、ダイナミックになり、データが豊富になってきています。組織は、業務の最適化、コスト削減、対応力の向上のために、高度な分析に目を向けています。

IBM® SPSS Statisticsを使用すると、サプライチェーンの専門家は、予測モデリング、予測分析、統計分析を活用して、調達、インベントリー、物流、需要計画にわたりデータに基づいた意思決定を行えます。メーカー、小売業者、物流プロバイダーは、履歴データ、リアルタイム・インプット、外部変数を統合して、レジリエントでアジャイルなサプライチェーンを構築できます。

IBM SPSS Statisticsは、サプライヤーのパフォーマンス、輸送メトリクス、市場の需要などの多様なデータセットに統計手法を適用することで、チームが混乱に備え、オペレーションを合理化し、戦略的計画を強化できるようにします。

メリット 予測精度の向上

IBM SPSS Statisticsを使えば、組織は時系列分析と回帰手法を活用し、堅牢な需要予測モデルを構築できます。季節性、トレンド、外部要因を取り入れることで、企業は予測誤差を減らし、生産量と在庫を実際の需要に合わせられます。

 在庫とリソース割り当ての最適化

決定木やクラスタリングなどの統計処理を使用して、サプライチェーン・チームは在庫をセグメント化し、動きの遅い品目を特定し、拠点間の在庫レベルを最適化できます。これにより、運搬コストが削減され、サービス・レベルが向上します。

 プロアクティブなリスクとディスラプションの管理

IBM SPSS Statisticsは、シナリオ・モデリングとリスク分析をサポートしており、組織がサプライヤーの遅延や需要の急増などの混乱の可能性を予測し、緊急時対応計画を策定できるようにします。ロジスティック回帰やモンテカルロ・シミュレーションなどの手法は、リスクの確率と影響についての洞察を提供します。

 

アプリケーション

需要予測 サプライヤーの能力評価 在庫の最適化 輸送および物流計画
