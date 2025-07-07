グローバル・サプライチェーンはだんだん複雑化し、ダイナミックになり、データが豊富になってきています。組織は、業務の最適化、コスト削減、対応力の向上のために、高度な分析に目を向けています。

IBM® SPSS Statisticsを使用すると、サプライチェーンの専門家は、予測モデリング、予測分析、統計分析を活用して、調達、インベントリー、物流、需要計画にわたりデータに基づいた意思決定を行えます。メーカー、小売業者、物流プロバイダーは、履歴データ、リアルタイム・インプット、外部変数を統合して、レジリエントでアジャイルなサプライチェーンを構築できます。

IBM SPSS Statisticsは、サプライヤーのパフォーマンス、輸送メトリクス、市場の需要などの多様なデータセットに統計手法を適用することで、チームが混乱に備え、オペレーションを合理化し、戦略的計画を強化できるようにします。