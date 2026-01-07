IBMと連携して、ソリューションに音声機能を組み込む
IBM Watson Speech Libraries for EmbedはIBMパートナー向けに、最高のIBM Researchテクノロジーをソリューションに組み込むための、柔軟性を高めるように設計され、コンテナ化されたText to SpeechおよびSpeech to Textライブラリーです。組込み可能なAIとして利用できるようになったことで、パートナーは音声文字起こしと音声合成アプリケーションをより迅速に構築し、あらゆるハイブリッド・マルチクラウド環境に展開できるようになりました。
Watson Speech to Text (STT) Libraryは、コンテナ化されたText to SpeechライブラリーとSpeech to Textライブラリーを使用して、すぐに使える精度をIBMパートナーに提供します。高度な学習技術とカスタマイズ・ツールを使用して、特定の分野に合わせてモデルをカスタマイズできます。
Watson Text to Speech (TTS) Libraryは、書かれたテキストをさまざまな言語で自然な音声に変換し、リアルタイム音声合成を実現します。
IBMの自然言語AIコンテナ化ライブラリーは目的に合わせて設計されており、モデル間の相互運用性を実現する動的実装を備えた安定したAPIを提供します。
ローカルのDockerプラットフォーム、Kubernetes、またはサーバーレス・コンテナなど、任意のコンテナ環境で、あらゆるハイブリッド・マルチクラウドにアプリケーションを導入して実行できます。
ライブ音声文字起こしとテキスト変換を使用して、セルフサービスのアクションと回答を自動化します。
With Watson Speechのリアルタイムの文字起こしを使用して、発信者とエージェント間の会話を取得します。
通話後の文字起こしにWatson Speechを使用して、発信者間の話し合いの音声録音を文字起こしします。
テキストを自然な音声に変換して、eラーニングや新しい言語学習の実践を促進します。
視覚障害、失読症、または識字の問題を持つユーザーをサポートするための音声オプションを提供します。
IBM Watson Speech Librariesを使用してアプリケーションを強化します。IBM Partner Plusに参加して、IBMと協業して構築を開始し、ソリューションの差別化と成長の加速を実現してください。組み込み可能なAIの力をお試しください。