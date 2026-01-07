埋め込み用 IBM Watson 音声ライブラリ

IBMと連携して、ソリューションに音声機能を組み込む

概要

IBM Watson Speech Libraries for EmbedはIBMパートナー向けに、最高のIBM Researchテクノロジーをソリューションに組み込むための、柔軟性を高めるように設計され、コンテナ化されたText to SpeechおよびSpeech to Textライブラリーです。組込み可能なAIとして利用できるようになったことで、パートナーは音声文字起こしと音声合成アプリケーションをより迅速に構築し、あらゆるハイブリッド・マルチクラウド環境に展開できるようになりました。

ライブラリー

Watson Speech to Text Library for Embed

Watson Speech to Text (STT) Libraryは、コンテナ化されたText to SpeechライブラリーとSpeech to Textライブラリーを使用して、すぐに使える精度をIBMパートナーに提供します。高度な学習技術とカスタマイズ・ツールを使用して、特定の分野に合わせてモデルをカスタマイズできます。
Watson Text to Speech Library for Embed

Watson Text to Speech (TTS) Libraryは、書かれたテキストをさまざまな言語で自然な音声に変換し、リアルタイム音声合成を実現します。

IBMの自然言語AIで構築

柔軟性と拡張性

IBMの自然言語AIコンテナ化ライブラリーは目的に合わせて設計されており、モデル間の相互運用性を実現する動的実装を備えた安定したAPIを提供します。

あらゆる場所で実行

ローカルのDockerプラットフォーム、Kubernetes、またはサーバーレス・コンテナなど、任意のコンテナ環境で、あらゆるハイブリッド・マルチクラウドにアプリケーションを導入して実行できます。

ユースケース

カスタマー・サービス サービス業務担当者の支援 音声分析 eラーニング アクセシビリティー
サブスクリプション

IBMとのイノベーションにより、独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）としてビジネスの成長を加速します。IBMと提携して、AIを組み込んだ高度なビジネス・ソリューションを提供することで、顧客のニーズにより的確に対応できます。
CodeObjectsは摩擦のない顧客体験を実現します
CodeObjectsは、IBM Watson Speechテクノロジーを使用して、コールセンターでの保留を解消し、コストを削減し、不安を抱えた顧客を迅速に回復へと導きます。
Don Johnston氏の取り組みにより、生徒にとって読み書きの学習がさらに身近に
Don Johnston氏は、生徒が教材のテキストを音声で聞くことができるソリューションを提供することで、学校における読み書きの理解力を向上させています。
次のステップ

IBM Watson Speech Librariesを使用してアプリケーションを強化します。IBM Partner Plusに参加して、IBMと協業して構築を開始し、ソリューションの差別化と成長の加速を実現してください。組み込み可能なAIの力をお試しください。

 IBMと共に構築 埋め込み型AIについて学ぶ
