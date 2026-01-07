IBM Watson Speech Libraries for EmbedはIBMパートナー向けに、最高のIBM Researchテクノロジーをソリューションに組み込むための、柔軟性を高めるように設計され、コンテナ化されたText to SpeechおよびSpeech to Textライブラリーです。組込み可能なAIとして利用できるようになったことで、パートナーは音声文字起こしと音声合成アプリケーションをより迅速に構築し、あらゆるハイブリッド・マルチクラウド環境に展開できるようになりました。