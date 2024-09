IBM Open XL C/C++ for Linux on Powerは、IBMの次世代C/C++コンパイラーであり、IBM Powerプラットフォームで使用するためにC/C++で作成されたアプリケーションの作成と保守を容易にします。最新のPower10アーキテクチャーを最大限に活用することで、IBM Open XL C/C++ for Linux on Powerは、Power10の機能を活用してハードウェア使用率を最大化するコードを生成できます。