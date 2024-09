IBM® Open XL C/C++ for AIX® は、IBM Power 用に C/C++ で作成されたアプリケーションの作成と保守を容易にする IBM の次世代 C/C++ コンパイラーです。最新の Power10 アーキテクチャーを利用して、IBM Open XL C/C++ for AIX は、Power10 の機能を活用してハードウェア使用率を最大化するコードを生成できます。



IBM Open XL C/C++ for AIX には、Clang および LLVM コンパイラー・インフラストラクチャーが完全に組み込まれているため、オープンソース・テクノロジーと IBM の強みであるコンパイラー最適化テクノロジーの組み合わせを活用できます。LLVM は、大規模な開発コミュニティによって積極的に保守されているオープンソースのコンパイル フレームワークで、複数のアーキテクチャーとプログラミング言語をサポートしています。Clang は、LLVM プロジェクトに言語フロントエンドおよびツール インフラストラクチャーを提供する LLVM コンパイラ インフラストラクチャーの一部です。



IBM Open XL C/C++ for AIX のインフラストラクチャーにより、最新の C/C++ 言語、一般的な LLVM 最適化、および GCC コンパイラーとの互換性の恩恵を受けることができます。