IBM Open XL Fortran for AIX® は、IBM の次世代 Fortran コンパイラーであり、IBM Power 用 Fortran で作成されたアプリケーションの作成と保守を容易にします。IBM Power プラットフォーム上のインフラストラクチャーを最適化し、広範な数値計算、科学計算、高性能コンピューティングをサポートします。最新の Power10 アーキテクチャーをフル活用することで、IBMM Open XL Fortran for AIX は、Power10 の機能を活用してハードウェア使用率を最大化するコードを生成できます。



IBM Open XL Fortran for AIX は、IBM XL Fortran テクノロジーと LLVM コンパイラー・インフラストラクチャーを組み合わせます。LLVM は、大規模な開発コミュニティによって積極的な保守が行われているオープンソースのコンパイル・フレームワークで、複数のアーキテクチャーとプログラミング言語をサポートしています。