IBM® Maximo Application Suite：サポート

Maximoへの投資を最大限に活用してください。ライフサイクル全体を通じて、最新の状態を維持し、接続性、安全性、サポートを提供します。ライフサイクル全体を通じて、常に最新の状態で、接続性、安全性、サポートを提供します。
オンライン・サポート、カスタマー・サービス、チャット・オプションのイラスト
ソフトウェア・アップデート 新着情報
Maximo Application Suiteの最新情報はIBMの資料ご確認ください。新着情報へ移動する。
製品ライフサイクル
Maximo Application Suiteの一般提供開始日およびサポート終了日を確認し、最新のVRMをダウンロードすべき時期かを調べることができます。
アップグレードする準備はできていますか?
ソフトウェア・サブスクリプションとサポート特典を利用して、最新バージョンまたは最新リリースをダウンロードできます。

他のMaximoユーザーとつながる

ベスト・プラクティスを共有し、質問を投稿して回答を得たり、イベントに参加したり、IBMのエキスパートや他のMaximoユーザーと交流できます。

Maximoコミュニティーに参加
安全性 Maximo Application Suiteのセキュリティー情報

Product Security Centralでセキュリティー情報を検索できます。製品や重大度、公開日で絞り込むことができます。迅速に対応してリスクを最小限に抑えましょう。

 Maximo Application Suiteのセキュリティー情報 - IBMサポート 修正プログラム

FixCentralを検索して、Maximo Application Suiteの修正プログラムを注文してダウンロードし、既知の問題に対処し、新しい機能を追加しましょう。

 修正プログラムセンターを検索
サポートの基本機能 Maximo Application Suiteのサポート

ケースの提出、修正プログラムのダウンロード、技術文書の検索、既知の問題（APAR）の確認など、問題のトラブルシューティングや予防、解決に役立ちます。

 Maximo Application Suiteのサポート サポートに登録

IBMサポートにアクセスするには、登録、IBMお客様番号（ICN）、サイト管理者の承認が必要です。

 今すぐ始める My Notificationsの購読

問題発生の予防に積極的に取り組むことができます。サポートのアップデート、セキュリティーの速報や最新情報を購読できます。

 My Notificationsの登録はこちら
追加サポート・サービス

IBMは、Planning Analyticsを製品ライフサイクル全体にわたってサポートする追加オプションを提供しています。お客様のニーズに最適なオプションを選択してください。
サポート内容の詳細はこちら
高度なサポート

分散ソフトウェアやSaaS製品に追記することで、基本的なS&Sに加えて、優先的なケース処理と目標応答時間の短縮を実現します。

 詳細はこちら
延長サポート

使用中のソフトウェアのバージョンがサポート終了日に近付いている場合に最適なオプションです。新しいサポート対象バージョンに移行するための時間を増やすことができます。
継続サポート

一般向けの提供が終了したソフトウェアの最終サポート・バージョンを使用している場合に必須のオプションです。次の計画を立てるために、最大5年間のIBMサポートが追加で提供されます。
