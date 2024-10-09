Product Security Centralでセキュリティー情報を検索できます。製品や重大度、公開日で絞り込むことができます。迅速に対応してリスクを最小限に抑えましょう。
FixCentralを検索して、Maximo Application Suiteの修正プログラムを注文してダウンロードし、既知の問題に対処し、新しい機能を追加しましょう。
ケースの提出、修正プログラムのダウンロード、技術文書の検索、既知の問題（APAR）の確認など、問題のトラブルシューティングや予防、解決に役立ちます。
IBMサポートにアクセスするには、登録、IBMお客様番号（ICN）、サイト管理者の承認が必要です。
問題発生の予防に積極的に取り組むことができます。サポートのアップデート、セキュリティーの速報や最新情報を購読できます。
IBMは、Planning Analyticsを製品ライフサイクル全体にわたってサポートする追加オプションを提供しています。お客様のニーズに最適なオプションを選択してください。
分散ソフトウェアやSaaS製品に追記することで、基本的なS&Sに加えて、優先的なケース処理と目標応答時間の短縮を実現します。
使用中のソフトウェアのバージョンがサポート終了日に近付いている場合に最適なオプションです。新しいサポート対象バージョンに移行するための時間を増やすことができます。
一般向けの提供が終了したソフトウェアの最終サポート・バージョンを使用している場合に必須のオプションです。次の計画を立てるために、最大5年間のIBMサポートが追加で提供されます。
無料評価版をお試しになるか、IBMのエキスパートへの相談を予約し、お客様の組織が機械学習とIBM Maximo Application Suiteを使用して、手作業による検査プロセスをどのように削減できるかをご確認ください。