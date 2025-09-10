IBM Hyper Protect Platform

IBM® Z、LinuxONE SEL、および高度な機密コンピューティング技術でデータを保護しましょう
Hyper Protect Platformは、IBM® z15およびLinuxONE III世代システムで導入されたIBM® Secure Execution for Linux（SEL）テクノロジーを活用し、コンピュート・ライフサイクル全体を保護します。
IBM® Hyper Protect Platformは、アプリケーションとデータをライフサイクル全体にわたって保護します。機密コンピューティングと暗号化されたキー管理により、データが保存中、転送中、使用中のいずれにおいても安全であることを担保しつつ、完全な管理権限を維持できます。
統合されたインターフェースを通じて、IBM® Cloud、AWS、Azure、Google Cloud全体で暗号化キーをシームレスに管理し、大規模なキー管理の集中制御と簡素化を実現します。
IBM Secure Execution for Linuxによって、ワークロードに対してきめ細かな保護を実現できます。コンテナ・レベルの分離とゼロ知識証明により技術的な保証を得て、より高い信頼性を実現します。
暗号化された契約でポリシーを適用し、ゼロトラストの原則を活用して、ユーザー間で職務を厳格に分離しつつ、役割と権限を安全に割り当てます。
ハードウェア・ベースの信頼の基点で保存データを保護します。IBMのFIPS 140-2レベル4認定HSMが、業界最高水準のクラウド暗号化セキュリティーを提供します。
検証済みのワークロードのみがデプロイされるようにします。各ビルドは署名済み認証レコードを生成し、外部サービスに依存せずに独立した検証を可能にします。
署名済みの完全性証明によってコンテナ・イメージとワークロードを検証します。認証レコードにより、第三者のトラスト・サービスを必要とせずに真正性を確認できます。
Hyper Protect Servicesには、キー管理サービス、仮想サーバー、コンテナにわたる一連のセキュリティー製品が含まれます。
ロンドンを拠点とするSchwarzthal Tech社は、AIを活用して金融犯罪と戦い、IBM Hyper Protect Acceleratorを通じて成長を加速しています。
IBM Hyper Protectと提携して機密性の高いAIを実現し、機密データを常に安全に保っています。
IBM® LinuxONEとIBM® CloudのVPCインフラストラクチャーを活用したIBM® Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPCにより、セキュリティーを強化します。
Hyper Protectサービスを活用し、分散した金融データとインフラストラクチャーを保護しながら、安全性を確保します。
Hyper Protect Virtual Serversを使用して、セルフカストディ・ウォレット用の安全なアプリケーションを構築します。
Hyper Protectサービスを使用してデジタル資産のオーケストレーションを保護し、ハイブリッドクラウドの拡張と保護を実現します。
IBMの機密コンピューティングに関するFAQをご覧ください。
IBM Hyper Protect Platformは、IBM ZまたはLinuxONE上の機密コンピューティング機能を活用し、ハイブリッドクラウドのデプロイメントにおいてミッションクリティカルなデータとアプリケーションに安全性の高い環境を提供するよう設計されたサービス・スイートです。
機密コンピューティングとは、認証済みでハードウェア・ベースの信頼できる実行環境（TEE）内で計算を実行することにより、使用中のデータを保護することを指します。これにより、処理中もデータが暗号化され、分離されることを担保します。IBM Hyper Protect Platformはこのコンセプトを使用して、ミッションクリティカルなワークロードと機密データを保護します。
運用保証は、サービス・プロバイダーなどによって行われる運用がコンプライアンスに準拠し、意図的または意図せずにセキュリティーを損なわれないことを保証するために役立ちます。これは運用上の対策に基づいているため、破られる可能性があり、結果として信頼性が求められます。
技術保証は、セキュリティー機能が技術そのものに組み込まれており、不正アクセスや改ざんが技術的に不可能であることを保証します。これにより、内部攻撃または外部攻撃の場合でも、個人や組織が特権アクセスを悪用しないことを信頼する必要がなく、データを常に保護できるようになります。
Hyper Protect Platformは、IBM Secure Execution for Linuxテクノロジーを使用しています。これには、メモリー暗号化、暗号化された契約、ウルトラバイザーなどのハードウェアおよびファームウェア機能が含まれ、ワークロード用の分離された安全な環境を構築します。
IBM Cloud Virtual Servers for VPCは、IBM Cloud上で利用可能な最高速度のネットワーク速度と、きわめてセキュアなソフトウェア定義型ネットワーキング・リソースにより、ハイパースケール・コンピューティング・キャパシティーを提供します。IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）上に構築され、パワフルな第4世代インテル Xeonプロセッサーを搭載したこの開発者向けインフラストラクチャーは、事前設定されたインスタンス・プロファイル、迅速な導入、アジャイル・パブリッククラウド環境でのプライベート・ネットワーク制御により、最新のワークロードをより迅速、容易に促進します。マルチテナントまたは専用を選択し、GPUを追加してから、月次請求の従量課金制でお支払いいただくか、容量を事前に予約してコストを抑えることもできます。