IBM Hyper Protect Platform

Hyper Protect Platformは、IBM® z15およびLinuxONE III世代システムで導入されたIBM® Secure Execution for Linux（SEL）テクノロジーを活用し、コンピュート・ライフサイクル全体を保護します。

IBM® Hyper Protect Platformは、アプリケーションとデータをライフサイクル全体にわたって保護します。機密コンピューティングと暗号化されたキー管理により、データが保存中、転送中、使用中のいずれにおいても安全であることを担保しつつ、完全な管理権限を維持できます。