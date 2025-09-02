この高性能GPUは、あらゆる規模のデータセンターにおいて、業界をリードするパフォーマンスを実現します。これらのGPUは、最も要求の厳しいAIやHPCのワークロードにも対応し、卓越した性能、大容量メモリ密度、広帯域幅メモリ、特殊なデータ形式のサポートを提供します。
IBM watsonx®、Red Hat® OpenShift® Kubernetes Service、および自動化されたTerraformベースのデプロイメントのサポートは、2025年上半期に予定されています。Red Hat OpenShift AIクラスター、IBM Cloud® Kubernetes Service、IBM Cloud上のデプロイ可能なアーキテクチャーのサポートは2025年下半期に予定されています。
192GBのHBM3メモリーは、大規模により多くのAIモデルにコスト効率の高い生成AIの性能を提供するため、必要なGPUの数が少なくなります。
GPUは、FP8、FP16、BF16、INT8精度の行列およびテンソル演算用に最適化されており、性能と精度のバランスが取れています。
AMD-ROCmオープン・ソフトウェアには、幅広いプログラミング・モデル、ツール、コンパイラー、ライブラリー、ランタイムが含まれています。業界をリードする企業が採用するAPIをサポートしているため、開発者はコード開発を簡単に移植できます。
AMD Instinct MI300X GPUは、IBM® Cloud Virtual Server for VPC上で、第4世代Intel Xeon®プロセッサーと組み合わせて提供されます。
AMD Instinct MI300X GPUは、IBM Cloud Virtual Server for VPCクラウドインスタンスを通じてデプロイできます。IBM Cloud VPC は、Software-Defined Network (SDN) 内で高い耐障害性とセキュリティーを実現するように設計されており、クライアントは分離されたプライベートクラウドと本質的なパブリッククラウドのメリットを構築することができます。Red Hat Enterprise Linux AIイメージもサポートするAMD Instinct MI300X GPUクラウド・インスタンスは、高度に専門化されたソフトウェア・スタックを持つクライアントや、基盤となるサーバーの完全な制御を必要とするクライアントに最適です。