IBM Cloud上のAMD Instinct MI300X GPU

生成AIワークロードとHPCアプリケーションで業界をリードするパフォーマンスを実現する設計
AI向けのIBM Cloudインフラストラクチャー
AMD Instinct MI300X GPUは、192 GBのHBM3メモリを搭載

この高性能GPUは、あらゆる規模のデータセンターにおいて、業界をリードするパフォーマンスを実現します。これらのGPUは、最も要求の厳しいAIやHPCのワークロードにも対応し、卓越した性能、大容量メモリ密度、広帯域幅メモリ、特殊なデータ形式のサポートを提供します。

IBM watsonx®、Red Hat® OpenShift® Kubernetes Service、および自動化されたTerraformベースのデプロイメントのサポートは、2025年上半期に予定されています。Red Hat OpenShift AIクラスター、IBM Cloud® Kubernetes Service、IBM Cloud上のデプロイ可能なアーキテクチャーのサポートは2025年下半期に予定されています。
メリット
大規模なTCOの削減

192GBのHBM3メモリーは、大規模により多くのAIモデルにコスト効率の高い生成AIの性能を提供するため、必要なGPUの数が少なくなります。
高いAIとHPCパフォーマンス

GPUは、FP8、FP16、BF16、INT8精度の行列およびテンソル演算用に最適化されており、性能と精度のバランスが取れています。
オープン開発

AMD-ROCmオープン・ソフトウェアには、幅広いプログラミング・モデル、ツール、コンパイラー、ライブラリー、ランタイムが含まれています。業界をリードする企業が採用するAPIをサポートしているため、開発者はコード開発を簡単に移植できます。
IBM Cloud上のMI300Xインスタンス
IBM Cloud上のインスタンスは、以下の仕様を備えています。
  • 208 vCPUs
  • 1792GB RAM
  • 3.2 TBのインスタンス・ストレージ×8ユニット
  • 8 x AMD Instinct MI300X GPU
インフラストラクチャーとソフトウェアの要件に基づくデプロイ

AMD Instinct MI300X GPUは、IBM® Cloud Virtual Server for VPC上で、第4世代Intel Xeon®プロセッサーと組み合わせて提供されます。
IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）上にスタンドアロン・サーバーをプロビジョニングします

AMD Instinct MI300X GPUは、IBM Cloud Virtual Server for VPCクラウドインスタンスを通じてデプロイできます。IBM Cloud VPC は、Software-Defined Network (SDN) 内で高い耐障害性とセキュリティーを実現するように設計されており、クライアントは分離されたプライベートクラウドと本質的なパブリッククラウドのメリットを構築することができます。Red Hat Enterprise Linux AIイメージもサポートするAMD Instinct MI300X GPUクラウド・インスタンスは、高度に専門化されたソフトウェア・スタックを持つクライアントや、基盤となるサーバーの完全な制御を必要とするクライアントに最適です。

参考情報
IBM watsonx.aiデモ
watsonx.ai開発者スタジオのツアーに参加する。プロンプトを作成し、さまざまな基盤モデルを試し、MLモデルを作成します。
IBM Cloud上のRed Hat OpenShift AIに関するこの短い動画をご覧ください。
IBM Cloud VPCのドキュメント
IBM Cloud Virtual Private Cloudの詳細はこちら。プロビジョニング・ガイド、チュートリアルなどをご覧ください。
関連製品
watsonxとサブブランドのロゴ
IBM watsonx
生産性を向上させるために、主要なワークフローにおける生成AIの効果を加速する、AI製品の完全なポートフォリオを詳しくご覧ください。
Redhat OpenShift、Kubernetes、IBM Cloudなどのハイブリッドクラウド・テクノロジーを使用してノートPCで作業する開発者のイラスト
IBM Cloud上のRed Hat AI
Red Hat AI InstructLab™ 、Red Hat OpenShift AI、Red Hat Enterprise Linux® AI を使用して、ミッションクリティカルな AIアプリケーションとイニシアチブを市場に投入します。
ノートパソコンを見ながら成長戦略について話し合う2人のクリエイティブ起業家チーム。
IBM Cloud Kubernetes Service
IBM Cloud上でコンテナ化されたアプリケーションをデプロイするためのコンピュート・ホストのクラスタを構築するために設計された、認定済みかつ管理されたKubernetesソリューションを選びましょう。IBMがプライマリー・インスタンスを管理することで、ホストOS、ランタイム、バージョン更新プロセスから解放されます。
3画面のデスクトップPCを使用してデータセンター内で業務に取り組むプロのITプログラマー。
IBM Cloud上にデプロイ可能なアーキテクチャー
コストを最適化しながら、イノベーションを加速し、効率を高め、セキュリティーとコンプライアンスを維持します。
アイコンと数字でラベル付けされた番号付きフローチャート。
IBM Cloud上の検索拡張生成（RAG）パターン
IBM CloudおよびwatsonxサービスのサポートによりRAGのデプロイメントを自動化し、企業データを生成AIソリューションに組み込みます。
サーバールーム内の通路
IBM Cloud Virtual Servers for VPC
高いスケーラビリティを備え、迅速に起動できるシングルテナントおよびマルチテナントの仮想マシンを利用して、最大限のネットワーク分離と制御を実現できます。
