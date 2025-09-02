この高性能GPUは、あらゆる規模のデータセンターにおいて、業界をリードするパフォーマンスを実現します。これらのGPUは、最も要求の厳しいAIやHPCのワークロードにも対応し、卓越した性能、大容量メモリ密度、広帯域幅メモリ、特殊なデータ形式のサポートを提供します。



IBM watsonx®、Red Hat® OpenShift® Kubernetes Service、および自動化されたTerraformベースのデプロイメントのサポートは、2025年上半期に予定されています。Red Hat OpenShift AIクラスター、IBM Cloud® Kubernetes Service、IBM Cloud上のデプロイ可能なアーキテクチャーのサポートは2025年下半期に予定されています。