多くのベンダーが提供するソフトウェア、ハードウェア、クラウド・ソリューションによるハイブリッド IT 環境の複雑さは、管理がますます困難になっています。Flexera One with IBM® Observabilityは、IT投資を最大化し、リスクを軽減するのに役立つ、包括的な IT 資産管理およびクラウド最適化ソリューションです。

オンプレミスから SaaS、クラウドに至るまでの資産全体を視覚化します。Flexera One with IBM Observabilityには、Flexera Oneのすべての機能が含まれており、IBMサポートが組み込まれています。また、IBM Turbonomic®と統合して、ライセンスとリソースの最適化を自動化することもできます。