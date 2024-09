IBM Data Virtualization Manager for z/OS とは何ですか。

IBM® Data Virtualization Manager for z/OSは、IBM Z上に存在するデータの仮想統合ビューを提供します。これにより、ユーザーとアプリケーションは、データを移動、複製、または変換することなく、適切な場所のIBM Zデータに読み取り/書き込みをすることができるようになります。

Data Virtualization Manager for z/OSは、個別に設計されたデータ構造の統合を容易にし、追加の処理コストを最小限に抑えながらこれらを一緒に使用できるようにします。 従来のデータ移動アプローチは、必要なときに必要な場所でデータを活用する機会に悪影響を与える可能性があります。Data Virtualization Manager for z/OSは、一般的な業界標準API(SQLなど)を使用してIBM Zデータを活用できるようにすることで、時間とコストを節約します。PrestoDBコネクターはIBM® DVM for z/OSを介して、IBM Zデータ・セットへのIBM® watsonx.dataの即時アクセスを可能にします。watsonx.dataは、どこにいてもすべてのデータのAIワークロードを拡張できる、オープンかつハイブリッドな管理対象データ・ストアです。