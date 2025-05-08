アプリケーション・レジリエンス・ポスチャー分析

ダウンタイムは面倒なだけでなく、ビジネス・リスクでもあります。しかし、ほとんどの組織は、いまだに断片化されたツールや、時間がかかり非効率的な事後対応型の修正プログラムに頼っています。

IBM® Concertは、レジリエンスに対して独自のアプローチを採用し、自動化とリアルタイムの洞察を、標準化された拡張性の高いフレームワークに組み込むことで、これまでにないレジリエンスを評価、強化、維持します。