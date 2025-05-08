アプリケーション・レジリエンス・ポスチャー分析

アプリケーションの回復力（レジリエンス）への標準化された反復可能なアプローチを新たに確立します。
ダウンタイムは面倒なだけでなく、ビジネス・リスクでもあります。しかし、ほとんどの組織は、いまだに断片化されたツールや、時間がかかり非効率的な事後対応型の修正プログラムに頼っています。
IBM® Concertは、レジリエンスに対して独自のアプローチを採用し、自動化とリアルタイムの洞察を、標準化された拡張性の高いフレームワークに組み込むことで、これまでにないレジリエンスを評価、強化、維持します。
さまざまなソースからデータを収集、
相関分析、スコアリングすることで、
SREによるレジリエンスの実践と結果の評価を簡素化し、
標準化できるようにします。
リアルタイムの可視性をレジリエンスに組み込むことで、データを手作業で関連付けることなく、アプリケーションのレジリエンスに関する問題を特定し、対処できます。
Concertは修復ワークフローを自動化し、リスクと停止を最小限に抑えて、コストのかかるコンサルタントの必要性を排除します。事前対応型の推奨とAIを活用した回復力の強化により、安定性と効率性を規模に応じて確保できます。
目標を設定し、設定した目標や業界のベスト・プラクティスに照らして、レジリエンス・ポスチャーを継続的に評価します。
IBM Concert Resilienceの実力をぜひご確認ください。この短いデモ動画では、Concertがアプリケーションのレジリエンスをリアルタイムで表示し、リスクを自動的に検知し、エンドツーエンドの修復ワークフローをトリガーするのを数カ月ではなく、わずか数分で完了する仕組みをご覧いただけます。
ConcertがAI主導の分析情報と自動化されたアクションによって環境全体のデータを統合し、レジリエンス・スコアを高め、ダウンタイムを削減する仕組みをその目でご確認ください。IBM Concertでレジリエンスを再考しましょう。
Kevin Yu
IBM、主席サイト信頼性エンジニア
Concertのおかげで、サイロを打破し、生産性を向上させることができました。これで、IBM全体でアプリケーションのレジリエンスを測定、改善、維持するためのスケーラブルなフレームワークができました。 ”
6つのNFRにわたって、継続的にレジリエンス・ポスチャーを測定、追跡します。
Concertのレジリエンス・ポスチャー分析は、AIを活用した自動化を利用して、さまざまなソースからのデータを関連付け、レジリエンス・ポスチャーのギャップを浮き彫りにします。これにより、市場に流通する単一のツールでは実現できない深い洞察を提供します。
レジリエンス・データの収集と分析のプロセスを自動化し、AIを活用して総合的な修復ワークフローを作成します。
潜在的なリスクが顕在化する前に低減します。自動化されたアクションでレジリエンスをシフトレフトし、ソフトウェアのライフサイクルに組み込みます。
レジリエンス測定基準を見やすいスコアとトレンド・グラフに変換し、迅速な意思決定を可能にします。
アプリケーションの可観測性、レジリエンス、リスク管理を簡素化します。IBM ConcertとInstanaの統合により、広範な非機能要件（NFR）にわたるレジリエンス・データの収集を自動化することで、レジリエンス・ポスチャーの評価を合理化します。このシームレスな統合は、事前の問題検知、データ駆動型の意思決定、協働を可能にし、システムのアップタイムを維持して、リスクを最小限に抑えるためのタイムリーなアクションを促進します。
ツールや領域ごとにサイロ化された運用データを統合します。IBM Concert for Zは、メインフレームのレジリエンスを簡素化および最新化することを目的として開発されたAI搭載のIT運用管理ハブで、チームがより迅速に行動し、複雑さを軽減し、可用性を維持するのに役立つインテリジェントな洞察を提供し、自動化を実現します。オペレーションチームがパフォーマンスを積極的に管理し、リスクを予測し、継続的なレジリエンスを確保できるようにすることで、AIを活用してメインフレーム環境を効率化します。