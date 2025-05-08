アプリケーション・レジリエンス・ポスチャー分析

アプリケーションの回復力（レジリエンス）への標準化された反復可能なアプローチを新たに確立します。

IBM Concertが提供するアプリケーションのレジリエンス・ポスチャー分析：ダッシュボード付き製品画面

アプリケーション・レジリエンスの再構築

ダウンタイムは面倒なだけでなく、ビジネス・リスクでもあります。しかし、ほとんどの組織は、いまだに断片化されたツールや、時間がかかり非効率的な事後対応型の修正プログラムに頼っています。

IBM® Concertは、レジリエンスに対して独自のアプローチを採用し、自動化とリアルタイムの洞察を、標準化された拡張性の高いフレームワークに組み込むことで、これまでにないレジリエンスを評価、強化、維持します。

サイロ化した組織データの統合

さまざまなソースからデータを収集、
相関分析、スコアリングすることで、
SREによるレジリエンスの実践と結果の評価を簡素化し、
標準化できるようにします。
レジリエンス・ポスチャーのギャップを特定して対処 

リアルタイムの可視性をレジリエンスに組み込むことで、データを手作業で関連付けることなく、アプリケーションのレジリエンスに関する問題を特定し、対処できます。
コストを削減しながらアプリケーションのアップタイムを向上 

Concertは修復ワークフローを自動化し、リスクと停止を最小限に抑えて、コストのかかるコンサルタントの必要性を排除します。事前対応型の推奨とAIを活用した回復力の強化により、安定性と効率性を規模に応じて確保できます。
継続的な改善の推進

目標を設定し、設定した目標や業界のベスト・プラクティスに照らして、レジリエンス・ポスチャーを継続的に評価します。

ITオートメーションによるレジリエンスの運用

AI搭載のオートメーションはどのようにしてアプリケーションの正常性を改善し、リスクを軽減するのでしょうか。Webセミナーに参加して、IBMのAI搭載オブザーバビリティーとITレジリエンス・ソリューションにおける新しい統合とイノベーションについて、デモとQ&Aを交えて詳しく見ていきましょう。

仕組みを見る

IBM Concert Resilienceの実力をぜひご確認ください。この短いデモ動画では、Concertがアプリケーションのレジリエンスをリアルタイムで表示し、リスクを自動的に検知し、エンドツーエンドの修復ワークフローをトリガーするのを数カ月ではなく、わずか数分で完了する仕組みをご覧いただけます。


ConcertがAI主導の分析情報と自動化されたアクションによって環境全体のデータを統合し、レジリエンス・スコアを高め、ダウンタイムを削減する仕組みをその目でご確認ください。IBM Concertでレジリエンスを再考しましょう。

アプリケーション・レジリエンスの強化

レジリエンス・ポスチャーの評価 効果的なレジリエンス管理 AIを活用したワークフローの修復 プロアクティブなリスク管理 実用的な洞察

レジリエンスを拡張するソリューション

在宅勤務するビジネスマン

Concert + IBM Instana

アプリケーションの可観測性、レジリエンス、リスク管理を簡素化します。IBM ConcertとInstanaの統合により、広範な非機能要件（NFR）にわたるレジリエンス・データの収集を自動化することで、レジリエンス・ポスチャーの評価を合理化します。このシームレスな統合は、事前の問題検知、データ駆動型の意思決定、協働を可能にし、システムのアップタイムを維持して、リスクを最小限に抑えるためのタイムリーなアクションを促進します。
IBM LinuxONE Emperorを搭載したデータセンター

IBM Concert for Z

ツールや領域ごとにサイロ化された運用データを統合します。IBM Concert for Zは、メインフレームのレジリエンスを簡素化および最新化することを目的として開発されたAI搭載のIT運用管理ハブで、チームがより迅速に行動し、複雑さを軽減し、可用性を維持するのに役立つインテリジェントな洞察を提供し、自動化を実現します。オペレーションチームがパフォーマンスを積極的に管理し、リスクを予測し、継続的なレジリエンスを確保できるようにすることで、AIを活用してメインフレーム環境を効率化します。
次のステップ

Concertがビジネスをどのように進化させるかをご覧ください。無料評価版（30日間）を試すか、製品のエキスパートによるデモを予約しましょう。

