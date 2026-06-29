IBM Concertネットワーク・オブザーバビリティー

プロアクティブなオブザーバビリティーでリアルタイムのインサイトを提供し、高コストな障害を未然に防止

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一列に並んだガラスレンズの3Dレンダリング

複雑さとツール数を削減

IBM Concertネットワーク・オブザーバビリティーは、チームが動的な分散環境を把握し、ハイブリッドクラウドの複雑さを軽減するのに役立ちます。AIを活用したインサイトと統合により、ネットワーク・データを統合し、ツールの乱立を抑え、問題解決を加速します。
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ネットワーク、アプリケーション、AIによるフルスタック・オブザーバビリティー
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問題を迅速に検知して修正

アプリやデバイス間のトラフィックをマッピング

フロー分析では、NetFlowデータとテレメトリー・データを収集・分析し、トラフィックをその背後にあるアプリケーションやデバイスにマッピングします。フロー・データをリアルタイムのメトリクスと関連付けることで、チームは単一のプラットフォームから、マルチベンダーのハイブリッド環境全体にわたる異常を検知し、根本原因を特定できます。

クラウド・コストの最適化ダッシュボードには、プロバイダー、ワークロードの傾向、投資、節約、効率性のドーナツ・チャートが表示されます。

根本原因分析の迅速化

合成テストの結果、ホップごとのネットワーク・メトリクス、アプリケーション・トレースを1つのビューにまとめることで、より豊富なコンテキストに基づいて障害を調査できます。パフォーマンス低下が発生すると、チームはアプリケーション・メトリクス、ネットワーク・パス、合成テストの結果を確認し、コードの回帰、API障害、ルーティング・ミス、ISPの問題、インフラストラクチャーの劣化を迅速に切り分けることができます。

IBM Concert Optimizeデータセンター・ダッシュボードの製品画面

インフラストラクチャーのヘルスを継続的に監視

継続的に合成テストを実行して、インフラストラクチャーのヘルスを検証します。APMとNPMデータを統合して監視することで、チームはユーザー・ジャーニー、アプリケーション、ネットワーク・パス全体にわたるエンドツーエンドの可視性を実現できます。このような幅広い視点により、障害をより早期に発見し、ハイブリッド環境における根本原因の特定を迅速化できます。

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IBM Concert Optimizeインフラストラクチャー・ヘルス監視用ダッシュボードの製品画面

ハイブリッド・クラウド・ネットワークのパフォーマンスをテスト

レイテンシー、ジッター、パケット損失、スループットを測定する自動エージェントを使用して、サイト間のネットワーク・パフォーマンスを継続的にテストします。このデータにより、チームは拠点、データセンター、クラウド・エントリー・ポイントを比較し、サービス提供に影響が及ぶ前に、劣化した経路、ルーティングの異常、デバイス・レベルの問題を特定できます。

IBM SevOne SaaSパフォーマンス・テスト・ダッシュボードの製品画面

メリット

統合されたネットワーク・オブザーバビリティー

ハイブリッド環境全体でフロー、テレメトリー、アプリケーション・データを統合することで、ツールの乱立を解消し、ネットワーク、デバイス、サービスのパフォーマンスをアプリケーションのコンテキストでリアルタイムに可視化します。
リアルタイムの洞察

帯域幅、アプリケーション・トラフィック、インフラストラクチャーの動作に関するネットワーク・フロー・データを、より優れたキャパシティー・プランニングと運用効率のためのインサイトへと変換します。
スケーラブルなNetFlow収集

v5/v9/v10やIPFIXなど、広く採用されている業界標準のフロー形式を幅広くサポートし、NetFlowデータ収集を拡張します。
異常検知
パフォーマンスに影響を与えたり、他のツールでは見逃される可能性のある問題を明らかにしたりするアクティビティーの急増や短時間のバーストを検知します。ポリシーとしきい値を設定することで、アプリケーションが過剰な帯域幅を消費した際にチームへアラートを通知できます。
アプリ対応の可観測性
アプリケーション全体とそれを支えるインフラストラクチャーを可視化し、アプリケーションのコンテキストでネットワーク・パフォーマンスを把握できます。アプリケーション認識型のオブザーバビリティーにより、問題の特定とパフォーマンスの向上が容易になります。
プロアクティブなパフォーマンス確保
合成テストを使用してインフラストラクチャーのヘルスを継続的に検証します。ユーザーに影響が及ぶ前に異常を検知し、アプリケーション、ネットワーク、デジタル・エクスペリエンス全体で一貫したパフォーマンスを確保します。
次のステップ

Concertがビジネスをどのように前進させるかをご確認ください。

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