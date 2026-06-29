パフォーマンスに影響を与えたり、他のツールでは見逃される可能性のある問題を明らかにしたりするアクティビティーの急増や短時間のバーストを検知します。ポリシーとしきい値を設定することで、アプリケーションが過剰な帯域幅を消費した際にチームへアラートを通知できます。