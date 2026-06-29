プロアクティブなオブザーバビリティーでリアルタイムのインサイトを提供し、高コストな障害を未然に防止
IBM Concertネットワーク・オブザーバビリティーは、チームが動的な分散環境を把握し、ハイブリッドクラウドの複雑さを軽減するのに役立ちます。AIを活用したインサイトと統合により、ネットワーク・データを統合し、ツールの乱立を抑え、問題解決を加速します。
フロー分析では、NetFlowデータとテレメトリー・データを収集・分析し、トラフィックをその背後にあるアプリケーションやデバイスにマッピングします。フロー・データをリアルタイムのメトリクスと関連付けることで、チームは単一のプラットフォームから、マルチベンダーのハイブリッド環境全体にわたる異常を検知し、根本原因を特定できます。
合成テストの結果、ホップごとのネットワーク・メトリクス、アプリケーション・トレースを1つのビューにまとめることで、より豊富なコンテキストに基づいて障害を調査できます。パフォーマンス低下が発生すると、チームはアプリケーション・メトリクス、ネットワーク・パス、合成テストの結果を確認し、コードの回帰、API障害、ルーティング・ミス、ISPの問題、インフラストラクチャーの劣化を迅速に切り分けることができます。
継続的に合成テストを実行して、インフラストラクチャーのヘルスを検証します。APMとNPMデータを統合して監視することで、チームはユーザー・ジャーニー、アプリケーション、ネットワーク・パス全体にわたるエンドツーエンドの可視性を実現できます。このような幅広い視点により、障害をより早期に発見し、ハイブリッド環境における根本原因の特定を迅速化できます。
レイテンシー、ジッター、パケット損失、スループットを測定する自動エージェントを使用して、サイト間のネットワーク・パフォーマンスを継続的にテストします。このデータにより、チームは拠点、データセンター、クラウド・エントリー・ポイントを比較し、サービス提供に影響が及ぶ前に、劣化した経路、ルーティングの異常、デバイス・レベルの問題を特定できます。
ハイブリッド環境全体でフロー、テレメトリー、アプリケーション・データを統合することで、ツールの乱立を解消し、ネットワーク、デバイス、サービスのパフォーマンスをアプリケーションのコンテキストでリアルタイムに可視化します。
帯域幅、アプリケーション・トラフィック、インフラストラクチャーの動作に関するネットワーク・フロー・データを、より優れたキャパシティー・プランニングと運用効率のためのインサイトへと変換します。
v5/v9/v10やIPFIXなど、広く採用されている業界標準のフロー形式を幅広くサポートし、NetFlowデータ収集を拡張します。