合理的なセルフサービス形式の迅速なオンボーディング・エクスペリエンスにより、IBM Cloudとの提携と販売開始はこれまでになく簡単になりました。

ますます充実したソフトウェアとサービスを取りそろえた弊社のカタログは、世界中の IBM Cloud クライアントに貴社の製品を提供・再販するためのデジタル販売チャネルとして機能します。お客様にとっても、カタログ上でパートナーのソフトウェアとサービスにアクセスすることで、購入とデプロイの合理的なアプローチ、シームレスなアカウント統合、請求書発行の簡素化が実現します。

