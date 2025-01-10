IBM Cloudで販売する

リーチを拡張しましょう。世界的に有名なIBM Cloudのカタログで製品の販売を始めましょう。
IBM Cloudで市場参入

合理的なセルフサービス形式の迅速なオンボーディング・エクスペリエンスにより、IBM Cloudとの提携と販売開始はこれまでになく簡単になりました。

ますます充実したソフトウェアとサービスを取りそろえた弊社のカタログは、世界中の IBM Cloud クライアントに貴社の製品を提供・再販するためのデジタル販売チャネルとして機能します。お客様にとっても、カタログ上でパートナーのソフトウェアとサービスにアクセスすることで、購入とデプロイの合理的なアプローチ、シームレスなアカウント統合、請求書発行の簡素化が実現します。

　
貴社に最適なマーケットプレイス IBM Cloud で販売することで、次のことが可能になります。
世界中のより多くのクライアントに向けて扉を解き放つ

IBM Cloudカタログを利用する数千社ものIBMエンタープライズ・クライアントにリーチを拡大できます。
市場投入までの時間を短縮

使いやすいセルフサービス・インターフェースで、数日で製品をオンボーディングできます。
専用のオンボーディング・サポートを受ける

オンボーディングの専門家が疑問を解消し、実践的なサポートを提供します。
ビジネスの変革

当社の豊富な製品カタログを活用して、ソリューションの構築と強化を支援します。
新しい道を開く

IBMのダイナミックなパートナー・エコシステムが、ビジネスの成長を支援するさまざまな道筋を提供します。
報酬を獲得

クラウドクレジットを活用して、ビジネスを変革的な成長へと導きましょう。

IBM Cloudで販売する理由 60万以上 月間アクティブ・ユーザー数 95％ IBM Cloudによるセキュリティを活用するFortune 500企業 60+ 世界中のデータセンター トップ10 IBM Cloudを信頼する最大手銀行 47 IBM Cloud を利用しているFortune 50企業 83％ IBMの顧客となっている世界の電気通信会社 20% IBM Cloudで販売しているSaaS ISVにおける、IBMサービスのここ最近の成長率（月単位） 100以上 IBM Financial Services Cloudに参加しているエコシステム・パートナー

迅速。シンプル。セルフサービス。 IBM Cloudでの販売 ​ IBM Cloudへのオンボーディングには、製品の登録、カタログ記載事項や詳細情報の記入、製品のオンボーディング、IBM Cloudカタログでの製品の公開の4つのステップが含まれます。
IBM Cloud for Financial Servicesは100社を超えるエコシステム・パートナーを獲得
IBMとAT&Tがエンタープライズ・クライアントにオープン・ハイブリッド・クラウド・サービスを導入
次のステップ

リーチを広げる準備はできていますか？IBM Cloud カタログでの製品販売を今すぐ始めましょう。皆様のご参加をお待ちしております。

