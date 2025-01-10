合理的なセルフサービス形式の迅速なオンボーディング・エクスペリエンスにより、IBM Cloudとの提携と販売開始はこれまでになく簡単になりました。
ますます充実したソフトウェアとサービスを取りそろえた弊社のカタログは、世界中の IBM Cloud クライアントに貴社の製品を提供・再販するためのデジタル販売チャネルとして機能します。お客様にとっても、カタログ上でパートナーのソフトウェアとサービスにアクセスすることで、購入とデプロイの合理的なアプローチ、シームレスなアカウント統合、請求書発行の簡素化が実現します。
IBM Cloudカタログを利用する数千社ものIBMエンタープライズ・クライアントにリーチを拡大できます。
使いやすいセルフサービス・インターフェースで、数日で製品をオンボーディングできます。
オンボーディングの専門家が疑問を解消し、実践的なサポートを提供します。
当社の豊富な製品カタログを活用して、ソリューションの構築と強化を支援します。
IBMのダイナミックなパートナー・エコシステムが、ビジネスの成長を支援するさまざまな道筋を提供します。
クラウドクレジットを活用して、ビジネスを変革的な成長へと導きましょう。
Dizzion社のRobert Green氏が、IBMとの提携が自社の顧客へのアピールにどれほど役立ったかを語ります。
Bosch社はIBM Power Systemsで性能を飛躍的に向上させ、SAP HANAで高い柔軟性を実現しました。
Sysdig、JFrog、IBMが提携し、世界中の企業でのモノリシック・アプリケーションからクラウド・ネイティブ・アプリケーションへの飛躍を支援します。