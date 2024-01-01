米国証券取引委員会（SEC）は、金融機関の監督、連邦証券法の施行、市場操作を防ぐための証券取引所の規制を行う米国の連邦機関です。

SECは、金融サービス業界における記録保持に関する一連の要件として規則17a-4を発行しました。同規則のパラグラフ（f）では、デジタルおよび電子ストレージに焦点を当てており、必要に応じてこれらの記録を監査または召喚できるようにするための、電子財務記録のデータ保持、インデックス作成、およびアクセス可能性に関する要件について説明しています。

電子記憶媒体に財務記録を保持する証券会社（ブローカー・ディーラー）およびその他の金融サービス業界企業は、SEC規則17A-4（f）に準拠する必要があります。



レポートおよびその他のドキュメンテーション

