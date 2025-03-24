シンガポール基準SS 584としても知られている多層クラウド・セキュリティー（MTCS）は、シンガポールで活動するクラウド・サービス・プロバイダーのためのセキュリティ基準です。MTCS は、クラウド・サービス・プロバイダーが保存および処理するデータの機密性に適したセキュリティー管理を実証する方法として、シンガポールの情報技術基準委員会 (ITSC) による監督の下で開発されました。

MTCS認証スキームは、ISO 27001などの国際基準に基づいており、クラウド環境内で運用する際のリスクを削減するために、セキュリティーとプライバシーが確実に実践されるように設計されたものです。

MTCS認定は、段階的に要件が厳しくなる運用セキュリティーの3つの異なる層で授与されます。レベル3のMTCS認証は、最も機密性が高く影響度の高いデータをホストするためのセキュリティ管理が行われていることが検証され、シンガポール政府向けのデータを扱うクラウド・サービス・プロバイダーに求められるものです。

レポートおよびその他のドキュメンテーション

IBM Cloudインフラストラクチャー・サービスのMTCS証明書を表示する