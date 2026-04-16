IBM Partner Plusは、パートナー様の最短距離での成長を支援します。

戦略を重視したサブスクリプション型のソリューションにより、事業拡大を目指す企業様に最適です。開始初日からビジネスを加速させ、新たな機会へと自信を持って踏み出すことができます。

拡充されたインセンティブ、先進のAI駆動型ツールに加え、マーケットプレイス統合やAgent Connectなどの機能を活用できます。変化の激しい市場で勝ち抜くためのスピードとリーチを、パートナー様に提供します。IBMのテクノロジーと専門知識を活用して差別化されたソリューションを構築し、あらゆる業界でイノベーションを推進するとともに、優れた顧客体験を提供できます。新しいサービスの開発、商談の早期成約、新規市場への参入など、IBM Partner Plusはさらなる高みを目指すパートナー様をサポートします。