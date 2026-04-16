IBM Partner Plusは、パートナー様の最短距離での成長を支援します。
戦略を重視したサブスクリプション型のソリューションにより、事業拡大を目指す企業様に最適です。開始初日からビジネスを加速させ、新たな機会へと自信を持って踏み出すことができます。
拡充されたインセンティブ、先進のAI駆動型ツールに加え、マーケットプレイス統合やAgent Connectなどの機能を活用できます。変化の激しい市場で勝ち抜くためのスピードとリーチを、パートナー様に提供します。IBMのテクノロジーと専門知識を活用して差別化されたソリューションを構築し、あらゆる業界でイノベーションを推進するとともに、優れた顧客体験を提供できます。新しいサービスの開発、商談の早期成約、新規市場への参入など、IBM Partner Plusはさらなる高みを目指すパートナー様をサポートします。
ハイパースケーラーのマーケットプレイスやAgent Connectを通じて、継続的なイノベーションを提供し、新たな収益機会を創出します。
簡素化されたインセンティブ、クラウド・クレジット、専用サポート、そしてIBMのエキスパートによる直接のガイダンス。これらすべてが、商談のスピードアップ、確実な構築、そしてパートナー様のビジネス成長を支援するために設計されています。
スケーラブルな共同マーケティング資金やペルソナ別コンテンツを活用し、購買プロセスの早期から影響力を発揮し、営業サイクルを短縮し、デジタル・ファーストのマーケットプレイスで競争力を高めます。
高速な構成、リアルタイムの洞察、AIによるレコメンデーションを提供する、モダナイズされたパートナー・ポータルと見積システムを体験できます。
業務に特化したインテリジェントなAIエージェントにより、プロセスを自動化し、意思決定を簡素化。チームはイノベーションと成長に集中できます。
ハイブリッドのオープンなデータレイクハウスを使用して、AIを拡張し、サイロを解体し、貴重な洞察を得るまでの時間を短縮し、AIによるアウトプットの質を向上させます。
ITとビジネスのワークフローを効率化する自動化フレームワークにより、複雑さとコストを削減し、より迅速で信頼性の高い成果を大規模に提供できます。
IBMのオープン・ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーにより、場所を問わず構築・導入できます。オンプレミス、プライベート、パブリックの各環境において、柔軟性・セキュリティー・拡張性を確保し、顧客のニーズに応えます。
スキル習得から需要喚起、営業活動まで、自信を持ってビジネスを成長させるためのサポートとリソースが提供されます。
ガイダンス付きの学習、クラウド・クレジット、ハンズオン・サポートを通じて、イノベーションと確実なデリバリーを実現する専門知識を構築。技術的な準備を加速できるよう設計されています。
共同マーケティング資金、ターゲットを絞ったコンテンツ、マーケットプレイスでの露出により需要を活性化。より早い段階でバイヤーにアプローチし、関心を確度の高い案件へとつなげます。
簡素化されたインセンティブ、最新の見積もりツール、AI駆動型の洞察により、よりスマートな営業を実現。成約までのサイクルを短縮し、収益機会を拡大します。