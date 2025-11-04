AWS Transform：エージェント型AIを使用したVMware Cloud on AWSからAmazon EC2への移行

AWS Transformは、AWS Application Discovery Serviceと統合して検出を自動化し、サーバー構成、パフォーマンスのメトリクス、ネットワーク接続に関する詳細情報を収集します。このデータは、正確な移行計画とサイズ設定に関する推奨事項の基礎となります。

この移行プロジェクトでは、AWS Transformの自動インベントリーと依存関係マッピング機能が、既存のインフラストラクチャーを理解する上で極めて重要でした。このツールの自律エージェントは、最小限の手動介入で、VMwareワークロードを自動的に検出し、アプリケーションの依存関係をマッピングし、ネットワーク構成を分析するように設計されています。

最初の移行ジョブを作成した後、次の重要なステップは、AWS Transformと検出アカウント間の接続を確立することでした。この専用のAWSアカウントは、検出されたインフラストラクチャー・データを保管およびホストし、AWS Transformが移行に関する正確な推奨事項を生成できるようにします。IBM Consultingチームは、特定の権限でコネクター・リクエストを作成し、AWS TransformにS3バケットとApplication Discovery構成の読み取り、書き込み、管理を許可することで、この接続を容易にしました。

テクノロジーの実証の対象となるアプリケーションは１つだけであったため、AWS Discovery AgentはアプリケーションをホストするVMにインストールされました。このエージェントは、サーバー構成、パフォーマンス、ネットワーク接続に関する情報を収集します。データが収集されると、サーバーおよびネットワークの詳細が検出アカウント内のAWS Migration Hubに表示されます。

図3は、検出されたWindows 2008サーバーを、そのシステム仕様とネットワーク接続が明確に表示されたAWS Migration Hubコンソールを示しています。検出エージェントは、CPU、メモリ、ディスク使用量、ネットワーク通信に関する詳細な情報を収集し、AWS Transformが正確な移行に関する推奨事項を作成できるようにしました。

