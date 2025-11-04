AWS Transform：エージェント型AIを使用したVMware Cloud on AWSからAmazon EC2への移行
VMwareのライセンス・コストの増大に直面している組織は、限られたリソースと専門知識を管理しながら、VMwareワークロードのストラテジーをモダナイズする効率的な方法を模索しています。
AWS Transform for VMwareは、現在一般提供されており、エージェント型AIを使用して移行プロセス全体を通じて顧客をガイドする新しいサービスです。このサービスは、組織がVMware環境からネイティブのAWSサービスへの移行を合理化し、加速するのに役立ちます。移行ライフサイクル全体にわたってAIを活用したオートメーションを実現し、クラウドへの移行に伴う複雑さと労力を大幅に軽減します。
IBM Consulting®は、英国の大手公共部門向けに広範なVMware Cloud on AWS環境をサポートしてきました。同部署はクラウドネイティブという戦略的方向性を持っているため、論理的な最初のステップは、VMware Cloud on AWSからAmazon EC2にアプリケーションを再ホストすることです。このアプローチにより、ロックインや大幅な価格引き上げなど、従来のライセンス慣行にさらされるリスクが最小限に抑えられました。
IBM ConsultingはAWSと連携してVMCloud on AWSを実装し、レガシーWindowsアプリケーションをAmazon EC2に体系的に移行しました。このプロセスを通じて、同部署はAWS Transformを使用して、アプリケーションの完全な機能とセキュリティーを維持しながら、自動化されたタスクでの移行作業を60%削減することに成功しました。ターゲット・アプリケーションの選択から移行フェーズに至るまでの次のアプローチは、他の組織が独自のクラウドネイティブ・トランスフォーメーションの取り組みに採用できる複製可能なフレームワークを提供します。
IBM Consultingチームは、顧客のVMware Cloud on AWS開発環境にあるレガシーWindows 2008仮想マシン（VM）をターゲットにしました。アプリケーションは独自のVMで実行され、顧客アカウントのAmazon RDS SQL Serverインスタンスを使用します。このアプリケーションは、次の2つの理由から理想的なテスト・ケースとなりました。
ここに示す図1は、開発環境でのアプリケーションの高レベルのアーキテクチャーを示しています。この元の状態では、VMware Cloud on AWSでWindows Server 2008 VMが実行されており、顧客のAWSアカウントのAmazon RDS SQL Serverに接続しています。
AWS OrganizationsでAWS Transformを有効にし、WebアプリケーションURLにアクセスした後、VMwareアプリケーションをAmazon EC2に移行するためのトランスフォーメーション・ジョブを実行するワークスペースが選択されました。
図2に示すように、VMwareの移行ジョブには次の4つのタイプがサポートされています。
対象範囲のアプリケーションではネットワークの移行が必要なかったため、オプション4（検出とサーバーの移行）が選択されました。このオプションには、検出マッピング、ウェーブ計画、サーバーの移行が含まれます。
最終的な移行計画には、ターゲットとなるAWSネットワーク・インフラストラクチャーの詳細（VPC、サブネット、セキュリティー・グループ）を含める必要があります。ユーザーは、ジョブ名の変更などの情報を更新する必要がある場合に、AWS Transform内の自然言語チャット機能を使用できます。
AWS Transformは、AWS Application Discovery Serviceと統合して検出を自動化し、サーバー構成、パフォーマンスのメトリクス、ネットワーク接続に関する詳細情報を収集します。このデータは、正確な移行計画とサイズ設定に関する推奨事項の基礎となります。
この移行プロジェクトでは、AWS Transformの自動インベントリーと依存関係マッピング機能が、既存のインフラストラクチャーを理解する上で極めて重要でした。このツールの自律エージェントは、最小限の手動介入で、VMwareワークロードを自動的に検出し、アプリケーションの依存関係をマッピングし、ネットワーク構成を分析するように設計されています。
最初の移行ジョブを作成した後、次の重要なステップは、AWS Transformと検出アカウント間の接続を確立することでした。この専用のAWSアカウントは、検出されたインフラストラクチャー・データを保管およびホストし、AWS Transformが移行に関する正確な推奨事項を生成できるようにします。IBM Consultingチームは、特定の権限でコネクター・リクエストを作成し、AWS TransformにS3バケットとApplication Discovery構成の読み取り、書き込み、管理を許可することで、この接続を容易にしました。
テクノロジーの実証の対象となるアプリケーションは１つだけであったため、AWS Discovery AgentはアプリケーションをホストするVMにインストールされました。このエージェントは、サーバー構成、パフォーマンス、ネットワーク接続に関する情報を収集します。データが収集されると、サーバーおよびネットワークの詳細が検出アカウント内のAWS Migration Hubに表示されます。
図3は、検出されたWindows 2008サーバーを、そのシステム仕様とネットワーク接続が明確に表示されたAWS Migration Hubコンソールを示しています。検出エージェントは、CPU、メモリ、ディスク使用量、ネットワーク通信に関する詳細な情報を収集し、AWS Transformが正確な移行に関する推奨事項を作成できるようにしました。
AWS Transformの計画機能には、論理的なアプリケーションのグループ化と移行ウェーブを作成するための検出データの自動分析が含まれます。このサービスは、ターゲット・インフラストラクチャーと移行シーケンスに対するAI駆動型の推奨事項を提供するため、移行チームはこれを実装前にレビューおよび調整することができます。
検出ジョブを7日間実行した後、IBM ConsultingチームはAWS Transformジョブで検出実行ステップを開始し、データをレビューしました。大規模な移行では、AWS TransformがCSVファイル内のアプリケーションのグループとウェーブを自動的に提案し、移行チームがそれをレビューして調整できます。確認が完了すると、AWS TransformはAWS Application Migration Service（MGN）にアプリケーション・グループとウェーブを自動的に作成しました。この設定は、CSVファイルで提供された情報に基づいています。
検出後、 IBM Consultingチームは、AWS Transformを、移行されたサーバーがデプロイされるターゲットAWSアカウントに接続しました。この接続には、ターゲットのAWSリージョンにデフォルトのVPCが必要でした。チームは特定のVPCをターゲットにする必要があったため、デフォルトVPCを手動で作成し、自動作成されたサービスにリンクされた役割を変更して、ターゲットのVPC IDに適切な権限を確保しました。
IBM Consultingチームは、AWS Transformのガイド付きワークフローに基づいて、サイズの設定、インスタンス・タイプの設定、特定のインスタンス・タイプの除外など、Amazon EC2インスタンスの推奨事項を設定しました。AWS Transform は、EC2インスタンス・タイプの仕様とテナンシーの詳細を含む移行ウェーブ用のインベントリー・ファイルを生成しました。チームはこのファイルをダウンロードし、新しいインスタンスの特定のVPC、サブネット、セキュリティー・グループ（すべてCreatedFor:AWSTransformでタグ付け）を参照するように更新し、AWS Transformに再アップロードしました。
AWS Transformは、AWS Application Migration Service（MGN）をオーケストレーションしてソース・サーバーからAWSへのブロックレベルの複製を実行することで、複製プロセスを簡素化します。
移行を実行するには、各ソース・サーバーに複製エージェントをインストールする必要があります。AWS Transformはこのプロセスを自動化することも、ユーザーが手動でインストールすることもできます。エージェントがAWS MGNサービスに接続されると、ソースVMの初期同期が行われます。
完了後、図4に示すように、ソース・サーバーは正常なデータ複製ステータスでテストの準備が整ったことを示し、ソースVMからAWSへのブロックレベルの同期が成功したことが示されます。
この段階で、AWS Transformは最新のインベントリー・ファイルに基づいてテスト・インスタンスを起動しました。このテスト・インスタンスはAWS EC2コンソールに表示され、ソース環境が正常に動作し続けている間、チームは受け入れテストを実行できます。IBM Consultingチームによるテストの検証結果：
受け入れテストが完了すると、アプリケーションはAWS Transformでカットオーバーの準備完了としてマークされ、テスト・インスタンスは自動停止されました。その後、AWS Transformを使用してカットオーバー・インスタンスを起動し、元のテスト・インスタンスが適切にシャットダウンされるようにしました。
カットオーバー・インスタンスが起動された後、IBM Consultingチームは検証チェックを実施し、次のことを確認しました。
検証が成功した後、AWS Transformはカットオーバーを完了しました。このプロセスにより、ソース・サーバーからの複製が停止され、エージェントがアンインストールされ、AWS MGNサービスでソース・サーバーがアクティブ・ステータスからアーカイブ・ステータスに変わりました。AWS Transformジョブは完了としてマークされました。
図5は、AWS Transformジョブの完了画面を示しています。これで、移行が正常に完了したことを確認できます。ステータス・インジケーターは、検出からカットオーバーまでのすべてのフェーズが完了し、ソース・サーバーがAWS MGNサービスにアーカイブされたことを示しています。
図6は、移行完了後の最終的なアーキテクチャーを示しています。Windowsアプリケーションは、顧客のAWSアカウント内で、既存のAmazon RDS SQL Serverデータベースに接続されたAmazon EC2インスタンス上で直接実行されるようになりました。
AWS Transformの直感的な設計により、IBM Consultingチームは、基盤となるすべてのAWSサービスに深い専門化を必要とせずに、この移行を効率的に実行できました。チームは、移行ワークフローとビジネス要件に集中することができました。AWS Transformには、テスト・インスタンスの起動、移行ステータスの追跡、カットオーバーの実行のための一元的なインターフェースなどのメリットがあり、このサービスがチームの生産性とリソース割り当てを最適化する方法を実証しました。
手動アクティビティが必要な場合は、AWS Transformはステップバイステップのガイダンスと関連する資料へのリンクを提供しました。IBM Consultingチームは、顧客のAWS Solution ArchitectおよびAWS Transformサービス・チームと緊密に連携して、発生した問題を明らかにし、タイムリーに解決しました。
もう1つの貴重な機能は、複数のチーム・メンバーが移行プロジェクトに参加できる組み込み型のコラボレーション機能です。各コラボレーターは、次の4つの役割のいずれかに割り当てられる必要があります。
この役割ベースのアクセス・モデルにより、エンジニアは移行プロセスを監督できます。また、ウェーブ計画やアプリケーションのグループ化の評価など、特定のタッチポイントで各分野の専門家がコラボレーションできるようになります。また、ターゲットのAmazon EC2インスタンスの構成を確認したり、受け入れテスト完了後にアプリケーションをカットオーバーの準備完了としてマークしたりすることもできます。すべてのコラボレーションは統合プラットフォーム内で行われるため、時間のかかる引き継ぎや複数のAWSアカウントを作成する必要がなくなります。
AWS Transformは、いくつかの主要なメカニズムを通じて移行プロセスのリスクを軽減します。ソース・サーバー・データからAWSへのブロックレベルの複製は、ほぼリアルタイムで非侵入型です。ソース・サーバーは、複製プロセス全体を通じて完全に機能し続けます。
テスト・インスタンスの起動が失敗したり、新しいインスタンスの受け入れテスト中に問題が見つかったりした場合でも、顧客はソース環境を中断なく使用し続けることができます。移行後のアクティビティーの一環として、ソース・サーバーのシャットダウンと廃止は引き続き顧客の管理下に置かれます。
AWS Transformを介してVMwareアプリケーションをAmazon EC2に移行することが成功し、IBM Consultingチームと顧客の両方がAWS Transformの利用を拡大する自信を得ることができました。
AWS Transform for VMwareは、この移行におけるアプリケーション検出とアプリケーション移行タスクの効率を60%向上させました。この方法論を大規模な移行に適用すると、さらなるメリットが期待されます。そのような移行で、サービスを使用した検出データ分析によるアプリケーションのグループ化とウェーブ計画の作成により手作業が不要になります。AWS Transformは、お客様のモダナイゼーションの取り組みを簡素化および加速化し、社内での深い専門知識開発の必要性を排除し、価値実現までの時間を短縮し、チームの生産性を向上させます。
VMwareの移行にAWS Transformの導入を検討している場合は、次の3つのステップから始めましょう。
