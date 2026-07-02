IBM Db2 Serverless Technical Previewのご紹介：開発者とエージェント向けサーバーレス・データベース

インフラストラクチャーを管理せずにデータベースを簡単に作成、接続、拡張できるフルマネージドのクラウドネイティブ・データベース・サービスであるIBM Db2 Serverlessのテクニカル・プレビューを発表できることを嬉しく思います。この製品により、企業がすでに信頼を寄せているIBM Db2エンジンが、完全なサーバーレス・モデルになり、セルフサービス・プロビジョニング、エンタープライズ・グレードのセキュリティー、事前のキャパシティー・プランニングが不要の柔軟なスケーリングが可能になります。

データベースを自ら作成して運用するアプリケーションやAIエージェントが増えるにつれ、プロビジョニングやスケーリングを待たずに、そうしたアプリケーションやAIエージェントの速度で応答するデータベースが必要になっています。Db2 Serverlessは、トレードオフを強いることなく、そのニーズを満たします。エージェントと開発者は、要求の厳しいミッションクリティカルなワークロードで実績のあるエンジン上で、サーバーレスの速度を享受できるだけでなく、これらのワークロードに必要なセキュリティー、データ整合性、信頼性も得られます。エージェントは、RESTおよびMCPインターフェースを介してコードでデータベースを作成および管理します。また、スナップショット・ベースのブランチにより、開発およびテスト用に本番環境の隔離されたコピーが提供されます。