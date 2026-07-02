IBM Db2 Serverless Technical Previewのご紹介：開発者とエージェント向けサーバーレス・データベース

Db2データベースを数秒で起動し、アプリケーションを接続し、構築を開始しましょう。キャパシティーの計画、インフラストラクチャーの拡張、操作の実行は必要はありません。
インフラストラクチャーを管理せずにデータベースを簡単に作成、接続、拡張できるフルマネージドのクラウドネイティブ・データベース・サービスであるIBM Db2 Serverlessのテクニカル・プレビューを発表できることを嬉しく思います。この製品により、企業がすでに信頼を寄せているIBM Db2エンジンが、完全なサーバーレス・モデルになり、セルフサービス・プロビジョニング、エンタープライズ・グレードのセキュリティー、事前のキャパシティー・プランニングが不要の柔軟なスケーリングが可能になります。
データベースを自ら作成して運用するアプリケーションやAIエージェントが増えるにつれ、プロビジョニングやスケーリングを待たずに、そうしたアプリケーションやAIエージェントの速度で応答するデータベースが必要になっています。Db2 Serverlessは、トレードオフを強いることなく、そのニーズを満たします。エージェントと開発者は、要求の厳しいミッションクリティカルなワークロードで実績のあるエンジン上で、サーバーレスの速度を享受できるだけでなく、これらのワークロードに必要なセキュリティー、データ整合性、信頼性も得られます。エージェントは、RESTおよびMCPインターフェースを介してコードでデータベースを作成および管理します。また、スナップショット・ベースのブランチにより、開発およびテスト用に本番環境の隔離されたコピーが提供されます。
AIアシスタントとソフトウェア・エージェントは今や、コードを生成し、サービスをプロビジョニングし、アプリケーションを接続することができます。そのループに参加するには、データベースをプログラム的に簡単に作成および管理できる必要があります。
Db2 Serverlessはテック・プレビューで以下の構成要素を出荷します。
これにより、開発者やそのツールはコード内でDb2を容易に作成、構成、管理できるため、データベースの立ち上げ作業をエージェント主導のワークフローにシームレスに組み込めます。
スナップショット・ベースのブランチは、リリース当初から際立った機能です。本番環境に影響を与えることなく、開発用とテスト用のデータベースの分離されたコピーを作成できるようになっています。スキーマ変更のテスト、更新の検証、新機能の試行、並行作業の実行を、それぞれの環境で行えます。
AI支援開発が成長するにつれて、ブランチの重要性がより高まります。開発者とエージェントは、さまざまな試行作業や反復のための安全な環境を必要としています。ブランチによってそれが実現し、本番環境も常に保護されます。
Db2 Serverlessは、運用上のオーバーヘッドを削減し、コストを実際の使用量に結び付けるため、過剰なプロビジョニングや待ち時間が発生しません。
Db2基盤によるサーバーレスの簡素性を実現。テクノロジー・プレビューには以下が含まれます。
初日からすぐに開発に活用できる、実用レベルのエンジンが手に入るため、どんなチームでも自信を持って開発を進めることができます。
IBM Db2 Serverlessはトランザクション・アプリ、新規開発、開発・テスト環境、概念実証、軽量分析に最適です。テック・プレビューは、それを基に開発を進める最初のチャンスです。