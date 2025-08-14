Zデータを使用したPower AI Agents：IBM ZとSalesforce Data Cloud Zero Copy統合のご紹介

2025年8月13日
顧客記録、金融取引、運用上の洞察、数十年にわたる履歴データなど、情報の宝庫にいるにもかかわらず、ほとんどの組織は相変わらずデータを使いこなせていません。SeagateとD&Bによると、ほとんどの組織では企業データの68%が十分に分析されておらず、最大82%の企業がデータサイロによる制約を受けています。生成AIイニシアチブの成功は、企業が企業データにどれだけうまくアクセスし、管理し、AIモデルと詳細分析に活用できるかにかかっています。
これらの障壁はイノベーションを制限するだけでなく、AIへの取り組みのROIも低下させます。実際、信頼できる高品質のデータを効果的に収益化している企業では、AIのROIが4.8%から9%へとほぼ2倍になっています。メッセージは明確です。企業データの価値を解き放つことは、もはや選択肢どころではありません。AI時代において競争上の優位性を獲得するために欠かせないものになっています。
そのため、IBM watsonx、IBM Zメインフレーム、IBM Data Gate for watsonx、Salesforce Zero Copyのテクノロジーのパワーを、企業イノベーションの最前線に展開しています。IBM watsonx.dataとSalesforce Data Cloudのこの統合は、組織がデータを安全かつ効率的に、複雑なデータ移動を必要とせずに有効化する方法において大きな進歩を遂げています。
長年にわたり、企業は、銀行、保険、医療、官公庁・自治体に至るまで、さまざまな業界のミッションクリティカルなオペレーションを強化するためにIBM Zを利用してきました。世界中の企業がメインフレームを活用して、最も貴重なトランザクション・データを管理しています。しかし、最新のAIアプリケーションからそのデータにアクセスするには、従来、コストが嵩み、時間がかかり、重複が生じやすい抽出、変換、ロード（ETL）プロセスが必要でした。
Zero Copy File Federationを使用すると、そのパラダイムがシフトします。IBM Data Gate for watsonxにより、組織は貴重なIBM ZデータをAIのためのオープンなハイブリッド・データレイクハウスであるIBM watsonx.dataに取り込むことができます。
オープンなApache Icebergによって実現されるwatsonx.dataとSalesforce Data Cloudのシームレスなゼロ・コピー統合により、両方のプラットフォームが仮想的に企業データにリアルタイムでアクセスして解釈できるようになります。成果は、革新的なエージェント型AIのユースケースに使用できるZとSalesforceのデータの強力な基盤が構築され、インテリジェントな自動化とパーソナライズされた顧客エンゲージメントの新たな可能性が解き放たれることです。
これはデータ・アクセスだけではありません。インテリジェントなアクションを可能にすることでもあります。メインフレームの重要なデータとSalesforceの豊富な顧客とのやり取りのデータを組み合わせることで、企業はAIを活用したリアルタイムの洞察を構築し、よりパーソナライズされた積極的な顧客との関わりや、ワークフローの最適化を実現できます。
この統合により、SalesforceのAgentforceは、メインフレーム上のデータ・ストアやIBM Db2 for z/OSまたはその他のメインフレームデータベース内の構造化データに安全にアクセスできるようになり、顧客の履歴、好み、感情を即座に把握できるようになります。その成果には、より迅速な解決、よりスマートなレコメンデーション、より有意義な対話などがあります。
IBMとSalesforceのこの統合により、すでに業界を横断した強力なユースケースが解き放たれています。メインフレームのデータをSalesforce Data Cloudに連携させることで、企業はこれまでサイロに閉じ込められていた洞察を活性化できます。ここでは、4つの革新的なユースケースを紹介します。
このパートナーシップの最も強力な側面の1つは、既存のインフラストラクチャーを置き換える必要がないことです。IBMのクライアントは、Salesforceを通じて新しい有効化機能を獲得しながら、IBM Zのレジリエンスとセキュリティーを活用することができます。これはWin-Winの関係です。最新のAIの俊敏性を受け入れながら、ハイブリッド・システムの整合性を維持することです。
「SalesforceとのこうしたパートナーシップとZero Copyの力は、当社の共通のお客様にとって大きなメリットです」とwatsonx Platformの製品管理担当副社長Edward Calvesbertは述べています。「重要なのは、複雑なデータ移行の負担なく、企業が最終的にデータ・サイロを打破し、すべてのデータの可能性をAIのために最大限に活用できるようにすることです。私たちは、新しい洞察がシームレスに活用でき、重要なビジネス・プロセスが自動化される未来を実現しています」
IBMではオープンで接続されたデータ・エコシステムの構築に取り組んでいます。データがプラットフォーム間で自由かつ安全に流れ、AIが信頼と透明性の上に成り立っているものです。このSalesforceとのパートナーシップは、そのビジョンの証です。
私たちは共に、企業がデータのサイロを超えて、データがより迅速に、よりスマートに、より迅速に機能する未来へと向かいます。目標は常に同じで、イノベーションを推進し、顧客体験を向上させ、新たなビジネス価値を解き放つことです。
今後開催されるIBMとSalesforceのリーダーによるWebセミナーで、Zero CopyがエンタープライズAIをどのように再構築しているかをご覧ください。