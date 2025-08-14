Zデータを使用したPower AI Agents：IBM ZとSalesforce Data Cloud Zero Copy統合のご紹介

長年にわたり、企業は、銀行、保険、医療、官公庁・自治体に至るまで、さまざまな業界のミッションクリティカルなオペレーションを強化するためにIBM Zを利用してきました。世界中の企業がメインフレームを活用して、最も貴重なトランザクション・データを管理しています。しかし、最新のAIアプリケーションからそのデータにアクセスするには、従来、コストが嵩み、時間がかかり、重複が生じやすい抽出、変換、ロード（ETL）プロセスが必要でした。

Zero Copy File Federationを使用すると、そのパラダイムがシフトします。IBM Data Gate for watsonxにより、組織は貴重なIBM ZデータをAIのためのオープンなハイブリッド・データレイクハウスであるIBM watsonx.dataに取り込むことができます。

オープンなApache Icebergによって実現されるwatsonx.dataとSalesforce Data Cloudのシームレスなゼロ・コピー統合により、両方のプラットフォームが仮想的に企業データにリアルタイムでアクセスして解釈できるようになります。成果は、革新的なエージェント型AIのユースケースに使用できるZとSalesforceのデータの強力な基盤が構築され、インテリジェントな自動化とパーソナライズされた顧客エンゲージメントの新たな可能性が解き放たれることです。