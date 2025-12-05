IBM、エージェント型AIによる実用的な資産パフォーマンス管理、Maximo Condition Insightを発表
プロアクティブな保守を簡単にする新世代のインテリジェンス。
IBM Maximo Condition Insightは、IBM Maximo Application Suite内の新しいAI搭載機能であり、資産集約型組織が状態ベースのメンテナンス(CBM)を支援するための即時かつ説明可能な洞察を得ることを可能にします。
この革新的な技術は、顧客が事後対応型保守から予防保全へ移行することを支援し、自律型AIを通じて複雑性を簡素化し意思決定を加速させます。
組織が運用をモダナイズするにつれて、Maximo Condition Insightは IBM Maximo Asset Performance Management （APM）の機能を拡張し、資産のパフォーマンス、信頼性、リスクをAI主導で把握できるようにします。
Condition InsightはMaximo APM内のエージェント型AI機能で、より広範なMaximo Application Suite（MAS）に含まれる他のアプリケーションやAI機能と連携して動作します。資産データを解釈して資産の状態を説明し、新たな傾向を強調し、是正措置を推奨することで、Maximoエコシステム全体で統合されたAI駆動型の状態ベース保守（CBM）アプローチを可能にします。
IBM watsonxを搭載したCondition Insightは、作業指示書、メトリクス、時系列データ、メーター測定値、故障モード影響分析（FMEA）、アラートを評価して、資産の状態を評価し、パフォーマンスパターンを明らかにし、明確で実行可能な推奨事項を提供します。これらはすべて平易でわかりやすい言語で伝えられます。
資産集約型産業は、老朽化したインフラ、労働力不足、コスト削減の義務からますます大きな圧力にさらされています。従来のCBMソリューションでは、多くの場合、データ統合、モデリング、および技術セットアップに数か月かかります。
Condition Insights は、資産データを数秒で分析し、状態、傾向、推奨アクションの明確で説明可能な概要を返すことでその障壁を取り除き、あらゆる保守チームにとってAIを実用的なものにします。
AIがもたらす4つのメリットは次のとおりです。
Condition Insightを活用したIBM Maximo Asset Performance Managementを使用する組織は、次のことが可能になります。
IBMは、Maximoの信頼できる資産データモデルとwatsonx AIを組み合わせて、保守ワークフローに直接統合できる、説明可能なエンタープライズグレードのAIを提供します。カスタムビルドを必要とするニッチベンダーとは異なり、IBMはMaximo Application Suiteにネイティブなスケーラブルでセキュアなソリューションを提供します。
「AIはもはや単なる予測ではなく、説明とオートメーションが目的です」と、IBMのアセットライフサイクル管理副社長兼プロダクト・エンジニアリングリーダー、Kendra DeKeyrelは語りました。「Condition Insightでは、Maximoのワークフローに直接エージェントAIを埋め込み、メンテナンスチームが資産の状態を即座に理解し、自信を持って対処できるようにしています。」
Maximo Product Managementのプログラム・ディレクター、Stan Smithは、「Maximo Condition Insightは、業務における次世代AIを象徴しています」と付け加えました。「複雑な資産データを明確で実用的なインテリジェンスに変えることで、当社は組織が事後保全から事前対応戦略に移行し、信頼性を向上させコストを削減できるよう支援しています。」
組織がMaximo Application SuiteとそのAsset Performance Management機能から得られるメリットをご覧ください。