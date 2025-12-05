組織が運用をモダナイズするにつれて、Maximo Condition Insightは IBM Maximo Asset Performance Management （APM）の機能を拡張し、資産のパフォーマンス、信頼性、リスクをAI主導で把握できるようにします。

Condition InsightはMaximo APM内のエージェント型AI機能で、より広範なMaximo Application Suite（MAS）に含まれる他のアプリケーションやAI機能と連携して動作します。資産データを解釈して資産の状態を説明し、新たな傾向を強調し、是正措置を推奨することで、Maximoエコシステム全体で統合されたAI駆動型の状態ベース保守（CBM）アプローチを可能にします。

IBM watsonxを搭載したCondition Insightは、作業指示書、メトリクス、時系列データ、メーター測定値、故障モード影響分析（FMEA）、アラートを評価して、資産の状態を評価し、パフォーマンスパターンを明らかにし、明確で実行可能な推奨事項を提供します。これらはすべて平易でわかりやすい言語で伝えられます。