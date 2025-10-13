IBMは、IDC MarketScapeのWorldwide Managed Security Service Edge Services 2025 Vendor Assessmentのリーダーに選出されました。
IBM Institute of Business Value（IBV）の調査によると、平均的な組織は29社のベンダーから83種類のセキュリティー・ソリューションを導入しており、経営幹部の52%が、セキュリティー運用に対する最大の障害は複雑さであると述べています。
この課題に取り組むために、IBM Consulting Cybersecurity Servicesは、さまざまなセキュリティー・サービスを統合し、分散した従業員のITおよびOTアプリケーションへのアクセスを確保するクラウド配信フレームワーク、Security Service Edge（SSE）を導入しました。SSEフレームワークは、セキュリティー管理を簡素化するだけでなく、多様な環境にわたって一貫した保護を確保し、全体的なサイバー・レジリエンスを強化します。
IBM Consulting Cybersecurity ServicesのSSE機能は、組織がセキュリティー体制をモダナイズし、複数のソリューションを統合し、セキュリティー運用を簡素化するのに役立ち、ビジネス成果の向上を推進します。
当社のサービスには、適切な規模のセキュリティー・モダナイゼーション戦略の設計、業界をリードするSSEプラットフォームとポリシーの展開と管理、可視性、脅威の検知と対応の向上が含まれます。エージェント型AIシステムによる自律的な意思決定を活用することで、ネットワーク・セキュリティーとコンプライアンスのアセスメントを加速し、セキュリティー・ポリシーの設計とチェンジ・マネジメントを自動化して、運用効率の向上とビジネス成果の実現を加速させます。
IBM Consultingは、テクノロジーだけでなくお客様と緊密に連携し、SSEの導入がお客様のビジネス目標やコンプライアンス要件と合致するようにします。継続的な監視と事前対応型の脅威インテリジェンスを提供し、進化するサイバー脅威に先手を打つために組織を支援します。私たちの専門家は深い業種知識をもたらし、分野に合わせてカスタマイズされたソリューションを実現します。
急速に変化するデジタル環境では、セキュリティー・ツールを統合し、複雑さを軽減し、脅威にリアルタイムで対応する機能はもはや選択の余地はなく、不可欠です。IDC MarketScapeのリーダーとしてIBMが評価されたことは、イノベーション、お客様の成功、測定可能な成果の実現に向けたIBMのコミットメントを裏付けるものです。
IBM は、優れた成果を期待して当社を信頼してくださったお客様と、その評価をしてくださったIDCに感謝いたします。当社は、組織がセキュリティー体制を強化し、デジタル時代で成功できるよう、次に進むための支援をしていきたいと考えています。