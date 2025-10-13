IBM Consulting Cybersecurity ServicesのSSE機能は、組織がセキュリティー体制をモダナイズし、複数のソリューションを統合し、セキュリティー運用を簡素化するのに役立ち、ビジネス成果の向上を推進します。

当社のサービスには、適切な規模のセキュリティー・モダナイゼーション戦略の設計、業界をリードするSSEプラットフォームとポリシーの展開と管理、可視性、脅威の検知と対応の向上が含まれます。エージェント型AIシステムによる自律的な意思決定を活用することで、ネットワーク・セキュリティーとコンプライアンスのアセスメントを加速し、セキュリティー・ポリシーの設計とチェンジ・マネジメントを自動化して、運用効率の向上とビジネス成果の実現を加速させます。

IBM Consultingは、テクノロジーだけでなくお客様と緊密に連携し、SSEの導入がお客様のビジネス目標やコンプライアンス要件と合致するようにします。継続的な監視と事前対応型の脅威インテリジェンスを提供し、進化するサイバー脅威に先手を打つために組織を支援します。私たちの専門家は深い業種知識をもたらし、分野に合わせてカスタマイズされたソリューションを実現します。