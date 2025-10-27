IBM Digital Asset Haven：拡張性とセキュリティを備えたデジタルアセット運用を実現

従来のシステムからブロックチェーン・ベースのシステムへの移行が加速しています。トークン化された資産とステーブルコインの採用が増える中、金融機関は進化する必要があります。

しかし、多くの組織は、断片化されたシステム、企業のワークフローとの統合の不足、セキュリティの成熟度の限界、複雑な規制要件などの課題に直面しています。多くの企業は、事業単位間の調整や、自社のストラテジーをサポートできる規模と信頼性を備えた長期的なテクノロジーパートナーを見つけることにも苦労しています。

IBM Digital Asset Havenは、エンタープライズ・プロセスと統合し、断片化されたシステムを統合し、規制対象の金融機関が要求する長期的な運用のレジリエンスを実現するフルスタック・オーケストレーション・レイヤーを提供することで、こうした障壁を克服するように設計されています。