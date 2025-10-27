IBM Digital Asset Haven：拡張性とセキュリティを備えたデジタルアセット運用を実現

IBM Digital Asset Havenは、複数のブロックチェーンでデジタル資産を安全かつ効率的に管理する必要のある機関向けに構築された統合プラットフォームです。
デジタル資産が世界の金融を大きく変え続ける中、金融機関は、現代のユーザーや規制当局の期待に応える機能を備えた安全でスケーラブルなサービスを提供するという、ますます重要な課題に直面しています。
IBM Digital Asset Havenは、資産の保管、管理、移動、決済に必要なツールを統合すると同時に、サードパーティーと社内のデジタル資産サービスを統合するための中央ハブとして機能することで、この課題に正面から取り組んでいます。
従来のシステムからブロックチェーン・ベースのシステムへの移行が加速しています。トークン化された資産とステーブルコインの採用が増える中、金融機関は進化する必要があります。
しかし、多くの組織は、断片化されたシステム、企業のワークフローとの統合の不足、セキュリティの成熟度の限界、複雑な規制要件などの課題に直面しています。多くの企業は、事業単位間の調整や、自社のストラテジーをサポートできる規模と信頼性を備えた長期的なテクノロジーパートナーを見つけることにも苦労しています。
IBM Digital Asset Havenは、エンタープライズ・プロセスと統合し、断片化されたシステムを統合し、規制対象の金融機関が要求する長期的な運用のレジリエンスを実現するフルスタック・オーケストレーション・レイヤーを提供することで、こうした障壁を克服するように設計されています。
IBM Digital Asset Havenは、デジタル資産運用のための包括的なプラットフォームであり、機関が安全でポリシー主導のウォレットとトランザクションを迅速に導入し、サードパーティーのサービスを統合し、ポリシーベースのガバナンスを企業のワークフローに合わせて調整し、管轄区域やユースケース全体で暗号キーを柔軟に管理できるようにします。
機関がデジタルウォレットを迅速かつ効率的に導入できるようにします。APIとSDKを通じて、企業はウォレットの作成を自動化し、ウォレットをアプリケーションに組み込み、トークン標準の完全なインデックス作成によるマルチチェーンオペレーションをサポートすることができます。
自動化されたポリシー主導のトランザクションフローにより、デジタル資産運用の効率化が可能になります。このプラットフォームは、スマートな契約の実行、カスタム署名、動的ルーティング、および完全な可視化トランザクションをサポートします。
プログラム可能なポリシーベースのガバナンス機能をデジタル資産運用にもたらします。機関は、内部承認チェーンを反映する役割、権限、トランザクションポリシーを定義できます。
本人確認（KYC）、金融犯罪防止（AML）、歩留まり生成などのための事前統合サービスにより、導入を迅速化するように設計されています。オープンAPIを通じて機能を拡張し、中核となる銀行業務、資産および決済システムに直接接続することで、ベンダーの複雑さと統合のオーバーヘッドを軽減します。
署名モデルを単一のプラットフォームに統合することで、お客様が資産ごと、ユースケースごと、または管轄要件ごとに必要なアプローチを選択し、組み合わせることができます。
これにより、各機関は、制御、回復可能性、または規制体制を優先しながら、「ホット」、「ウォーム」、「コールド」の運用階層にわたってキー管理戦略を適応させることができます。
セキュリティは、あらゆるデジタル資産運用の基礎であり、特に機関がウォレット、キー、トランザクションを大規模に管理する場合には重要です。
IBM Secure Execution for Linux（SEL）およびHyper Protect Virtual Servers（HPVS）によって支えられたIBMの機密コンピューティング機能は、デジタル資産オペレーションに対するランタイム保護に対するアプローチの基盤を形成しています。これらのテクノロジーは、ハードウェアによる強制的な分離を提供するように設計されているため、キーの生成、トランザクションの署名、アクセス制御などの機密プロセスは、たとえ特権のある管理者であっても保護されます。
これにより、組織はデジタル資産のインフラストラクチャーの制御を維持しながら、クリティカルなオペレーションが非公開で確実に改ざん防止できるようになります。これらの保護は、機密性と運用の完全性の維持が不可欠な規制された業種・業務にとって特に価値があります。
IBM Digital Asset Havenは単なる技術的なソリューションではなく、デジタル資産分野に参入する機関にとって戦略的なイネーブラーです。IBMは、スピード、コントロール、セキュリティー、レジリエンスを組み合わせることで、企業が将来の金融エコシステムの要求を満たす、信頼できるスケーラブルなサービスを構築できるように支援します。