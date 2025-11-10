実稼働グレードのテストを本番前に導入する：InstanaがCI/CDに外形監視を追加する
IBM Instana Observability向けCI/CDでの外形監視の発表。パブリック・プレビューとして利用可能になりました。
最新のデリバリー・チームはコードを継続的に出荷していますが、あまりにも多くの場合、デプロイメント後にのみ「実際の」エクスペリエンスをテストしています。その時点で、性能の回帰、参考情報の無駄、ダウンタイムのリスクがすでに発生しています。
私たちの見解はシンプルです：シフトレフト、導入初日からオートメーションとインテリジェンスを埋め込むことが重要です。これにより、問題が発生する前にチームが先手を打ってコストを削減し、性能を確保できます。
この機能により、DevOpsチームとSREチームは、本番前パイプラインでまったく同じ本番合成テストを再利用できるため、コードが本番環境に到達する前に性能、可用性、機能の基準を適用できます。パイプラインは、選択したテストをオンデマンドで実行し、合格/失敗シグナルに基づいてプロモーションの決定を自動的に行うことができます。
オブザーバビリティーが運用環境でのみ開始されることは、ステージングとライブ・トラフィックの間に盲点を生み出します。外形監視をシフトすることでそのギャップを埋め、実稼働環境で信頼しているのと同じしきい値とユーザー・ジャーニーで実現します。
これら5つの進歩は、InstanaがオブザーバビリティーをCI/CDパイプラインに拡張し、チームがより早期にテストし、より迅速にデプロイし、自信を持ってリリースできるようにする方法を示しています。
InstanaのCI/CD Synthetic Monitoringを採用するチームは、信頼性、効率性、スピードにおいて目に見える改善を期待できます。ライフサイクルの早い段階で同じ厳格なチェックを適用することで、回帰を減らし、リリースの信頼性を高めることができます。パイプラインは、実行可能で詳細なフィードバックによって迅速に失敗します。
テストが失敗した場合、チームはオブザーバビリティーのコンテキストと関連付けられた詳細な合成証拠を取得し、再試行する前に問題を診断して修正プログラムを適用できるようになります。これにより、修正作業のコストが削減され、稼働後の緊急対応が最小限に抑えられます。
ゲーティング・ステップによりビルドに数分かかる場合がありますが、全体的な効果としては、後でロールバックやホットフィックスが発生するのを防ぐことで、スループットが向上します。
オンデマンド・テスト実行APIを使用すると、オンデマンドでInstanaテストをトリガーし、リアルタイムの成果を受け取ることで、DevOpsによる自動化されたテストゲートのデプロイメントの構築が可能になります。これにより、組織はCI/CDパイプラインに外形監視を導入するシフト・レフトを支援できます。
Instanaの外形監視は、場所、デバイス、ネットワーク全体にわたるユーザーのアクションをシミュレートし、可用性と応答時間を追跡します。Instanaのオブザーバビリティー・プラットフォームと深く統合されているため、APM（アプリケーション・パフォーマンス管理）、インフラストラクチャー、エンドユーザーのモニタリングに使用するのと同じリッチなコンテキストを持つ合成信号が得られます。