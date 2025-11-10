最新のデリバリー・チームはコードを継続的に出荷していますが、あまりにも多くの場合、デプロイメント後にのみ「実際の」エクスペリエンスをテストしています。その時点で、性能の回帰、参考情報の無駄、ダウンタイムのリスクがすでに発生しています。

私たちの見解はシンプルです：シフトレフト、導入初日からオートメーションとインテリジェンスを埋め込むことが重要です。これにより、問題が発生する前にチームが先手を打ってコストを削減し、性能を確保できます。

この機能により、DevOpsチームとSREチームは、本番前パイプラインでまったく同じ本番合成テストを再利用できるため、コードが本番環境に到達する前に性能、可用性、機能の基準を適用できます。パイプラインは、選択したテストをオンデマンドで実行し、合格/失敗シグナルに基づいてプロモーションの決定を自動的に行うことができます。