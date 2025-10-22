IBM Db2 Vector StoreがLlamaIndex向けの統合を発表

Pythonコネクターは、セマンティック検索とコンテキスト検索のベクトル・ストアとしてDb2を使用することで、検索拡張生成（RAG）とAI搭載アプリケーションの開発を簡素化します。この統合は、AI開発者コミュニティーにおける重要なニーズ、つまり使い慣れたPythonベースのフレームワークを通じてDb2のエンタープライズ・グレードのベクトル・ストレージ機能にシームレスにアクセスするというニーズに対応します。

LlamaIndexのデータ・オーケストレーション機能とDb2のエンタープライズ・グレードの信頼性および性能を組み合わせることで、開発者は本番環境に必要なガバナンス、セキュリティ、スケールを維持しながら、インテリジェントなアプリケーションをより迅速に構築できます。