LangChainは、言語モデルをツール、データソース、ベクトル・ストアと組み合わせて、エンドツーエンドのLLMアプリケーションパイプラインを調整するための柔軟なフレームワークを提供します。Db2 LangChainコネクターは、開発者が次のことを実現するネイティブPythonインターフェースを提供することで、このフレームワークを拡張します。

直感的なPythonコマンドでDb2でベクトル列を含むテーブルを作成

ベクトル埋め込みを大規模に挿入、保存、効率的に管理

コサイン類似度、ユークリッド距離、内積などのサポートされている距離メトリックを使用した類似性検索の実行

Db2のエンタープライズ・グレードの性能、セキュリティー、信頼性の機能を活用

使い慣れたPythonワークフローを通じてすべての操作がサポートされているため、データベースの専門知識を必要とせずに、Db2を最新の生成AIおよびエージェント型AIアプリケーションに簡単に統合できます。