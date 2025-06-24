AI搭載のNetezza Database Assistant

IBMは、データベース管理の複雑さを軽減するために、IBM watsonxを活用したNetezza Database Assistantを導入しました。この革新的なソリューションは、Netezzaデータベース管理者（DBA）によるシステムの管理方法を変革するように設計されています。

Netezza Database Assistantは、会話型クエリーを通じてデータベース管理を簡素化するAI駆動型のチャットボットであり、タスクの処理、システム・ステータスの監視、実行可能な知見の取得をこれまで以上に簡単に行います。

このソリューションはDBAに変革をもたらすものであり、自然言語を使用してNetezzaインスタンスと対話できるようにする使いやすいインターフェースを提供します。このアプローチにより、複雑なSQLクエリーまたはドキュメントの広範な検索の必要性がなくなり、DBAは日常的なタスクではなく戦略的な取り組みに集中できるようになり、効率化が実現します。