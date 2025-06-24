AI搭載のNetezza Database Assistant

2025年6月24日

執筆者

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBMは、データベース管理の複雑さを軽減するために、IBM watsonxを活用したNetezza Database Assistantを導入しました。この革新的なソリューションは、Netezzaデータベース管理者（DBA）によるシステムの管理方法を変革するように設計されています。

Netezza Database Assistantは、会話型クエリーを通じてデータベース管理を簡素化するAI駆動型のチャットボットであり、タスクの処理、システム・ステータスの監視、実行可能な知見の取得をこれまで以上に簡単に行います。

このソリューションはDBAに変革をもたらすものであり、自然言語を使用してNetezzaインスタンスと対話できるようにする使いやすいインターフェースを提供します。このアプローチにより、複雑なSQLクエリーまたはドキュメントの広範な検索の必要性がなくなり、DBAは日常的なタスクではなく戦略的な取り組みに集中できるようになり、効率化が実現します。

主な機能

Netezza Database Assistantは、DBAがデータ管理プロセスを簡素化し、生産性を高めるのに役立つ複数の機能を提供します。たとえば、次のようなメリットがあります。

  • 簡単な会話型クエリー：DBAは、平易な英語で質問し、対応を依頼できるようになりました。たとえば、Netezza、そのバージョン、アクティブな接続、SQLアクティビティー、リソースの使用状況、スキーマ、データベース、テーブル、ユーザー、バックアップ、コンピュート・スケーリング、ストレージ・スケーリングについて質問できます。IBM Netezzaの公式ドキュメントでトレーニングされたこのアシスタントは、正確で適切な回答を提供し、クエリー・プロセスをはるかに簡単かつ迅速にします。
  • リアルタイム・モニタリング：アシスタントは、CPU使用率、メモリー使用率、I/O（インプット/アウトプット）使用率などのパフォーマンス・データをリアルタイムで提供します。DBAは、単純な自然言語クエリーを実行するだけで、この情報を即座に取得できるため、リアルタイムでの事前対応的な管理と問題解決が容易になります。
  • トラブルシューティングの迅速化： エラーやパフォーマンスの問題が発生した場合、DBAは問題を説明したり、エラー・コードを入力したりできます。データベース・アシスタントは実行可能なソリューションを迅速に提供し、ダウンタイムを削減し、復旧を迅速化します。
  • 新しいDBAのオンボーディングの簡素化：Netezza Database Assistantは、新しいDBAにとって貴重なリソースとして機能し、即時のガイダンスとサポートを提供します。新しいチーム・メンバーが技術的な質問に答え、複雑なタスクを順を追って説明することで、新しいチーム・メンバーがより早く作業に取り組めるようになります。
  • データ・プライバシー：アシスタントと対話する際、IBM watsonx OrchestrateとNetezzaインスタンス間のすべての通信は暗号化され、データ・プライバシーが保証されます。

データベース管理をさらに効率化

Netezza Database Assistantは、インテリジェントで効率的、かつアクセスしやすいデータベース管理に対するIBMのビジョンを体現するものです。今後のアップデートでは、スマートSQLワークベンチやAIベースの包括的な監視ハブなどの主要な機能が導入され、アシスタントの機能がさらに強化される予定です。

IBM watsonxを搭載したNetezza Database Assistantは、Netezza DBAのための革新的なソリューションです。会話型クエリー、リアルタイム監視、AI駆動型のトラブルシューティングを通じてデータベース管理を簡素化することで、DBAがよりスマートかつ効率的に作業できるようになります。この革新的なソリューションは、現在の課題に対処するだけでなく、データベース管理におけるよりインテリジェントでアクセスしやすい未来への道を開きます。

