複雑なテクノロジー課題を解決する触媒として、oLabsは米国連邦政府のテクノロジーを前進させるための重要なリソースです。私たちは、お客様である政府機関が持つテクノロジー環境で、専門家やリーダーと緊密に連携することで、よりセキュアでユーザー中心、かつスケーラブルなテクノロジー・ソリューションを創出しています。 専門家が現場で演習を行っている場合でも、司令部で戦場準備をしている場合でも、あるいは医療専門家がAIを活用して疾患の早期発見を目指している場合でも、oLabsでは実際の状況に即した観察に基づき、現実世界のニーズに対応するソリューションを構築しています。