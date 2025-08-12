可能性を探る。仮想環境の複製と構築を行い、代理店の複雑な課題に対処できるようにします。
チーム全体の取り組みに加わりませんか。IBMのテクノロジー領域の専門家と肩を並べ、システム・アーキテクチャー、AI/MLモデル、エンドユーザー製品を設計しましょう。
概念を超える。IBMが構築した環境、AIアプリ、IT駆動型のエッジ機能を物理的または仮想的にテストします。必要なソリューションに到達するまでこれを繰り返します。
米国特殊作戦リーダー
科学とテクノロジー
私のチームとoLabsは現在、AIを活用したソフトウェアを開発しており、特殊作戦実行者がミッションクリティカルなデータを取り込み、保存し、分析し、チーム間で横断的に、また上級組織や国家機関に縦断的に配信できるようにしています。国防総省（DoD）、米国特殊作戦軍（SOCOM）、産業界、学術界の間で、これほど協力的な環境を見たことはありません。 ”
USSOCOMシニア・リーダー
20年以上にわたる調達経験の中で、CRADA（共同研究開発協定）から正式プログラムへの移行がこれほど速かった事例は見たことがありません。これを実現するには、とてつもなく優れたチームが必要です。 ”
複雑なテクノロジー課題を解決する触媒として、oLabsは米国連邦政府のテクノロジーを前進させるための重要なリソースです。私たちは、お客様である政府機関が持つテクノロジー環境で、専門家やリーダーと緊密に連携することで、よりセキュアでユーザー中心、かつスケーラブルなテクノロジー・ソリューションを創出しています。 専門家が現場で演習を行っている場合でも、司令部で戦場準備をしている場合でも、あるいは医療専門家がAIを活用して疾患の早期発見を目指している場合でも、oLabsでは実際の状況に即した観察に基づき、現実世界のニーズに対応するソリューションを構築しています。
米国バージニア州北部に位置する当社の先端テクノロジー施設は、包括的なイノベーション・エクスペリエンスを提供しています。バージニア州レストンにある当社の拠点には、高性能コンピューティング・システム、最先端GPU、高度なシステム・インターフェース、通信機器、ドローン、エンドユーザー向け機器、そして仮想現実用ダーク・ルームが備えられています。ここでは、リアルタイムのソリューション機能を実演し、お客様のビジョンを現実のものにしています。
IBMコンサルティングの政府機関向けコラボレーション・センターのエコシステムは、米国連邦機関のニーズに特化して設計されており、これらの機関がAIやその他の先進的なIT機能の力を活用できるよう支援することに専念しています。