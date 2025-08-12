IBM oLabs

エッジからエンタープライズまでイノベーションを推進
ツアーを予約する
さまざまな目的で位置がマークされた、ダッシュボード風の地理的風景の画像
サービスの内容
設備をたくさん置いたテーブルの後ろで、数人の男性に囲まれて見ている男性の画像
構想

可能性を探る。仮想環境の複製と構築を行い、代理店の複雑な課題に対処できるようにします。
2台のノートPCを使ってテーブルを囲んで議論する人々のグループ
コラボレーション

チーム全体の取り組みに加わりませんか。IBMのテクノロジー領域の専門家と肩を並べ、システム・アーキテクチャー、AI/MLモデル、エンドユーザー製品を設計しましょう。
小型ヘリコプターを持つ男性の手
プロトタイプとデモンストレーション

概念を超える。IBMが構築した環境、AIアプリ、IT駆動型のエッジ機能を物理的または仮想的にテストします。必要なソリューションに到達するまでこれを繰り返します。
トライプロッドに載せられた測量機器を持つ人々
IBM独自のアプローチ

複雑なテクノロジー課題を解決する触媒として、oLabsは米国連邦政府のテクノロジーを前進させるための重要なリソースです。私たちは、お客様である政府機関が持つテクノロジー環境で、専門家やリーダーと緊密に連携することで、よりセキュアでユーザー中心、かつスケーラブルなテクノロジー・ソリューションを創出しています。 専門家が現場で演習を行っている場合でも、司令部で戦場準備をしている場合でも、あるいは医療専門家がAIを活用して疾患の早期発見を目指している場合でも、oLabsでは実際の状況に即した観察に基づき、現実世界のニーズに対応するソリューションを構築しています。
oLabテクノロジー施設内の写真
oLabsエクスペリエンス

米国バージニア州北部に位置する当社の先端テクノロジー施設は、包括的なイノベーション・エクスペリエンスを提供しています。バージニア州レストンにある当社の拠点には、高性能コンピューティング・システム、最先端GPU、高度なシステム・インターフェース、通信機器、ドローン、エンドユーザー向け機器、そして仮想現実用ダーク・ルームが備えられています。ここでは、リアルタイムのソリューション機能を実演し、お客様のビジョンを現実のものにしています。

製品

CXEdge
サイズ、重量、電力、コスト（SWaP-C）が低いハードウェア上で動作するよう設計された、AI対応データ・プラットフォーム。オープンソースのツール群を活用し、画像や動画を含むリアルタイムのセンサー・データを収集・転送してAI分析を行うことで、前線部隊に戦術的優位性をもたらします。
Hatteras
Hatterasプラットフォームは、現場で急速に変化し続ける状況に合わせて、お客様のMLモデルが柔軟に適応できるように支援します。また、状況が変化する中でMLモデルの再トレーニングを自動化して、劣化を防ぎ、クラウドや戦術エッジにおいてモデルの精度を維持します。
Semantic-Edge
現場での作業に合わせて開発された生成AIソリューション、Semantic-Edgeは小型で、ノートPCでも無理なく使用でき、ミッション要件に応じてスケーラブルに拡張できます。データ、ドキュメントやマニュアル、APIなどを検索・分析する機能をユーザーに提供し、オペレーターが状況を完全に把握してその場や戦術エッジで問題を解決できるようにします。
Sentinel
高い適応性を備え、素早くデプロイできる映像偵察用MLソリューション。短波・長波赤外線、RGB（赤・緑・青）信号など、幅広いセンサー・モダリティーで動作できる機能を備えたSentinelの強力なコンピューター・ビジョン・アルゴリズムは、複数の映像データ・フィードを変換し、ML最適化された状況認識機能を出力します。

Federal Labsエコシステムの一部

IBMコンサルティングの政府機関向けコラボレーション・センターのエコシステムは、米国連邦機関のニーズに特化して設計されており、これらの機関がAIやその他の先進的なIT機能の力を活用できるよう支援することに専念しています。

 詳細はこちら
暗いハイテク・スタジオの中央にある円形の黒いテーブルの前に立つ男性
IBM Innovation Studio

テクノロジーの探求、没入型エクスペリエンス、共創ワークショップを通じて、トランスフォーメーションの可能性を探ります。

詳細はこちら
クリエイティブなオフィスで働く男性
IBM Garage

協働的で価値重視のエンゲージメント・モデルを用い、エンタープライズ・デザイン思考、アジャイル開発、DevSecOpsのプラクティスから最良の要素を結集し、IBMおよびパートナーの生成AIツールによって加速します。

 詳細はこちら
DCサイバー・レンジに参加する人々のグループ
IBM X-Force Cyber Security Range

現実的な侵害シナリオを通じて組織のチームを導く没入型シミュレーションを作成し、チームがエンタープライズ・レベルのサイバーセキュリティー・インシデントに対応・復旧し、脆弱性を管理し、組織内により強固なセキュリティー文化を育むことができるよう支援します。

詳細はこちら
暗いハイテク・スタジオの中央にある円形の黒いテーブルの前に立つ男性
IBM Innovation Studio

テクノロジーの探求、没入型エクスペリエンス、共創ワークショップを通じて、トランスフォーメーションの可能性を探ります。

詳細はこちら
クリエイティブなオフィスで働く男性
IBM Garage

協働的で価値重視のエンゲージメント・モデルを用い、エンタープライズ・デザイン思考、アジャイル開発、DevSecOpsのプラクティスから最良の要素を結集し、IBMおよびパートナーの生成AIツールによって加速します。

 詳細はこちら
DCサイバー・レンジに参加する人々のグループ
IBM X-Force Cyber Security Range

現実的な侵害シナリオを通じて組織のチームを導く没入型シミュレーションを作成し、チームがエンタープライズ・レベルのサイバーセキュリティー・インシデントに対応・復旧し、脆弱性を管理し、組織内により強固なセキュリティー文化を育むことができるよう支援します。

詳細はこちら
次のステップ

oLabsをご体験ください

 ツアーを予約する
10780 Parkridge Boulevard, Reston, VA 20191 Googleマップで表示 - IBM oLabs