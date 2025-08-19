アイデアを成果へと加速 IBM Innovation Studioは、クライアントやビジネス・パートナーが次のステップへより迅速に進めるよう支援する、世界中に展開するスタジオのネットワークです。IBMが持つ高度な専門知識と経験を集結して、進歩を促進することで、この取り組みを実現しています。
サービスの内容
未来的なスタジオ空間にいる人物
まずは可能性を探索

業界やテクノロジーの探求、そして没入型の体験を通じて、お客様の課題を広範に把握できます。
ホワイトボードに「impact」と記入する人物
次に、変革を加速する新たな方法を共創

IBMの評価、ベンチマーキング、そしてデザイン思考のワークショップを通じて、お客様が注力すべき最適なポイントを明確にします。
「journey to AI」を背に、テーブルを囲むチーム
最後に、計画を策定してつながりを構築

IBMのエキスパートが、アイデアの試作からロードマップの策定、そして成果の早期実現までを支援します。
IBM Innovation Studioとの協働は、私たちにとって非常に価値のあるものです。彼らは、私たちのテクノロジー・ビジョンを理解するだけでなく、その発展にも貢献してくれました。特に、IBMがネットワークやエコシステムを重視して考え、分野をまたぐ課題を解決し、常にパートナーやクライアントに価値を提供してくれるという点を高く評価しています。
Roy Kaiser氏 Peeriot AG、共同創業者兼CFO/CMO

IBM独自のアプローチ

ユースケースの探索 テクノロジー・ブリーフィング 共創ワークショップ 専門家による個別相談 特定分野の交流
ワークショップ

IBMのエキスパートが主導するテーマ別のセッションの例を通じて、お客様のニーズに合わせてスタジオでの体験をカスタマイズする方法を紹介します。
可能性の探索

IBMの無料ワークショップは、可能性を実現する力と課題を解決するテクノロジーの力を探ることから始まります。没入型の体験、評価演習、専門家による深掘りセッション、デモを通じて、一日中新たな着想を得ることができます。

変革を加速する新たな方法の共創

IBMの評価、ベンチマーキング、そしてデザイン思考のワークショップを通じて、お客様が注力すべき最適なポイントを明確にします。

最後に、計画を策定してつながりを構築

IBMの取り組みは、実際に動き出し、より早く成果に到達するための具体的な方法を示して完了します。明確で実行可能なステップを含むロードマップを共に作成し、IBMのエキスパートとつながる機会を提供します。

ワークショップのトピック
1本の矢と3つの立方体が飛び出している箱のイラスト
AIのビジネス・インパクトを加速

最高情報責任者（CIO）、最高技術責任者（CTO）、基幹業務部門（LOB）の幹部、またはソフトウェア開発者向けに、パーソナライズされたAIアシスタントとエージェントの構築を通じて、新たな生産性の向上を支援します。
青い立方体が中にある透明な大きな立方体が白いプラットフォーム上にあり、下から3本の白い矢が上向きに出ている
オートメーション

CIO、CTO、IT運用担当者、開発者向けに、AIを活用した自動化を通じて、統合、提供、運用を効率化し、業務効率と回復力を向上させ、価値実現までの時間を短縮できるようにします。
白い平面に置かれた、グレーの立方体と、グリッド模様の青い半透明の立方体
生成AI向けデータ

最高データ責任者（CDO）、CTO、CIO、AIおよびデータ部門のリーダー向けに、リアルタイム分析とAIのための企業全体でのデータ・アクセスを簡素化かつ安全化し、データウェアハウスのコストを削減します。
4つに分割された浮遊する雲のイラスト
ハイブリッドクラウド/Z

CIO、CTO、AIOpsのリーダー、運用リーダー、アーキテクチャーのリーダー向けに、AIを組み込んだ意図的に設計されたハイブリッド環境の価値を紹介します。

南北アメリカ大陸

ダラス 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 メキシコシティ Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 ニューヨーク市 1 Madison Ave, 2nd Floor New York, NY 10010 ポキプシー 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 サンパウロ R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 ワシントン D.C. 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

アジア太平洋地域および日本

北京 Building No. 8, Zhongguancun Software Park, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, China ソウル Three IFC 6F, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul 07326 上海 Intelligence Island Building A1, No. 55 Chuanhe Road, Pudong Zhangjiang, Shanghai, China 東京 〒105-5531 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

欧州

アムステルダム Johan Huizingalaan 765 1066 VH Amsterdam ロンドン 20 York Road London SE1 7ND マドリード Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madrid ミラノ Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milano MI ミュンヘン Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 München パリ 17 Av. de l'Europe 92275 Bois-Colombes ストックホルム Kistagången 6 164 92 Kista, Stockholm チューリッヒ Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
次のステップ

IBM営業担当者またはIBMビジネス・パートナーに今すぐお問い合わせください。

 お問い合わせ