業界やテクノロジーの探求、そして没入型の体験を通じて、お客様の課題を広範に把握できます。
IBMの評価、ベンチマーキング、そしてデザイン思考のワークショップを通じて、お客様が注力すべき最適なポイントを明確にします。
IBMのエキスパートが、アイデアの試作からロードマップの策定、そして成果の早期実現までを支援します。
IBMがさまざまな業界のクライアントと協業する中で、どのような導入パターンを見てきているのでしょうか。同じような課題に直面した他社の事例から、着想を広げてください。IBMの業界探索セッションは、課題の特定、機会の発見、問題の本質への追求、ソリューションの設計と導入において、豊富な経験を持つ業界の専門家が主導します。
IBMの最新テクノロジーについて説明します。IBMのテクノロジー・ブリーフィングは、技術部門のエキスパートが主導し、最新技術の情報、お客様の技術スタックでIBMの製品がどのように活用できるか、そしてIBMが提供する価値について説明します。
ビジネスに最大の効果をもたらしたいとお考えですか。これらの協働セッションは、IBMのEnterprise Design Thinkingを活用し、新たな機会の発見と重要なビジネス課題の解決に役立ちます。
IBMの技術分野または業界分野のエキスパートとの個別相談をご希望ですか。これらの導入前後の個別相談では、ソリューションの拡張や新たな視点の提供など、エキスパートが直接対応いたします。
同業他社との交流をご希望ですか。IBMのマルチ・クライアント・セッションは、同じ業界で類似の課題に直面しているビジネス・リーダーたちと交流する絶好の機会です。年間を通じて、重要なテーマを中心に、IBMのクライアントやパートナーとの交流を促進するさまざまなフォーラムを開催しています。
IBMの無料ワークショップは、可能性を実現する力と課題を解決するテクノロジーの力を探ることから始まります。没入型の体験、評価演習、専門家による深掘りセッション、デモを通じて、一日中新たな着想を得ることができます。
IBMの取り組みは、実際に動き出し、より早く成果に到達するための具体的な方法を示して完了します。明確で実行可能なステップを含むロードマップを共に作成し、IBMのエキスパートとつながる機会を提供します。
最高情報責任者（CIO）、最高技術責任者（CTO）、基幹業務部門（LOB）の幹部、またはソフトウェア開発者向けに、パーソナライズされたAIアシスタントとエージェントの構築を通じて、新たな生産性の向上を支援します。
CIO、CTO、IT運用担当者、開発者向けに、AIを活用した自動化を通じて、統合、提供、運用を効率化し、業務効率と回復力を向上させ、価値実現までの時間を短縮できるようにします。
最高データ責任者（CDO）、CTO、CIO、AIおよびデータ部門のリーダー向けに、リアルタイム分析とAIのための企業全体でのデータ・アクセスを簡素化かつ安全化し、データウェアハウスのコストを削減します。
CIO、CTO、AIOpsのリーダー、運用リーダー、アーキテクチャーのリーダー向けに、AIを組み込んだ意図的に設計されたハイブリッド環境の価値を紹介します。