IBM® Copilot Runway

企業によるカスタムCopilotの作成と導入を支援
Microsoft Copilotは、日常業務全体の生産性と創造性を高めるために設計されたAIアシスタントで、Outlook、Office 365、Teamsなど、日々使用するツールで既に活用されています。しかし企業によっては、より具体的なニーズに合わせたカスタム・ソリューションが必要です。
そこで役立つのがカスタムCopilotです。企業固有のユースケースや詳細な仕様に合わせて構築できます。
急速に進化するこの領域の複雑さと不確実性に企業が対応できるよう、IBM® Consultingは、企業によるCopilotの作成、カスタマイズ、導入、管理を支援する新しいサービス、IBM® Copilot Runwayを発表しました。
組織固有のニーズと目標に合わせ、Copilotを大規模に導入するためのカスタマイズされたフレームワークです。円滑な統合と最大限の効果を実現します。
IBMのCopilot Catalystを使用して、柔軟で適応性の高いCopilotを設計します。これにより、組織固有のニーズに効果的かつ効率的に対応できます。
特定のユースケース向けに事前構築されたCopilotのライブラリーです。導入に必要な時間と労力を削減します。
調達担当者向けのAIを活用した契約分析
調達担当者が契約から有用な洞察を引き出せるよう支援します。契約条件、義務、リスクを効率的に把握できるため、十分な情報に基づく意思決定と契約管理プロセスの合理化につながります。
カスタマー・サービス業務向けのインテリジェントな支援
カスタマー・サービス担当者と技術者向けのCopilotです。生成AI検索、セルフサービスのオプション、リアルタイム支援、アップセルやクロスセルの推奨、状況に応じたサポートを提供し、業務を合理化して顧客体験を向上させます。
AIを活用したKYC確認用Copilot
KYC確認プロセスの自動化と迅速化を図るCopilotです。規制への準拠を確保しながら、銀行担当者に必要な時間と労力を削減します。
従業員へのインテリジェントな支援とエンゲージメント
従業員向けのCopilotです。従業員エンゲージメントを高め、手作業を削減し、入社から日常業務まで、従業員ライフサイクル全体でシームレスな体験を実現します。
業務最適化のためのデジタルツインCopilot
物理的な対象を動的に再現するデジタル複製で、人間のオペレーターと連携しながら現実世界でのパフォーマンスをシミュレーション、監視、最適化して、意思決定と効率を向上させます。
Microsoft社のダイナミックなテクノロジー・ポートフォリオと深い業界の専門知識を活用し、エージェント型AIを導入することで、イノベーションを強力に推進します。
人工知能（AI）サービスとコンサルティングは、エンタープライズAIの導入と拡張を支援し、組織のワークフローを刷新します。
IBM Consultingは、企業が責任ある拡張性の高いAI戦略を構築できるよう、データとAIに関する専門的なコンサルティング・サービスを提供します。
価値創造を大規模に加速させるための、AI駆動型デリバリー・プラットフォーム。