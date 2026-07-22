IBM® Copilot Runway

Microsoft Copilotは、日常業務全体の生産性と創造性を高めるために設計されたAIアシスタントで、Outlook、Office 365、Teamsなど、日々使用するツールで既に活用されています。しかし企業によっては、より具体的なニーズに合わせたカスタム・ソリューションが必要です。

そこで役立つのがカスタムCopilotです。企業固有のユースケースや詳細な仕様に合わせて構築できます。

急速に進化するこの領域の複雑さと不確実性に企業が対応できるよう、IBM® Consultingは、企業によるCopilotの作成、カスタマイズ、導入、管理を支援する新しいサービス、IBM® Copilot Runwayを発表しました。